Karol G cuenta detalles de su invitación a la Met Gala y recuerda cómo se enteró que iría

Karol G debutó en la Met Gala en la edición de 2024 - crédito Andrew Kelly/Reuters

La cantante colombiana Karol G sorprendió con su debut este 2024 en la Met Gala, el prestigioso evento de moda que se realiza cada año. La artista no solo deslumbró por su talento musical reconocido a nivel internacional, sino también por su presencia en la gala, donde lució un espectacular diseño de Marc Jacobs, caracterizado por la pedrería y un distintivo estilo que incluía prótesis que simulaban orejas de elfo.

La temática de este año de la Met Gala fue Sleeping Beauties: Reawakening of Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la mod”), una celebración que buscaba honrar el paso del tiempo a través de piezas históricas y la convergencia con las nuevas tecnologías.

Anna Wintour, figura clave en la organización de la Met Gala y destacada personalidad en el mundo de la moda, fue una de las responsables de convocar a numerosas celebridades a este evento, que requirió de los asistentes seguir un estricto código de vestimenta enfocado en El jardín del tiempo, inspirado en el relato de J.G. Ballard de 1962.

La presencia de Karol G en la gala no solo capturó la atención de sus seguidores y admiradores del diseño de moda, sino que también suscitó comentarios y especulaciones en redes sociales y entre el público acerca de cómo había sido seleccionada para asistir a una de las noches más importantes en el calendario de la moda.

Karol G se visitó como una elfa angelical en la gala del Met - crédito Andrew Kelly/Reuters

Ante los rumores y las especulaciones, Karol G respondió que recibió la invitación al evento aproximadamente dos meses antes, expresando su sorpresa y entusiasmo por formar parte de la Met Gala.

Aunque admitió no considerarse una figura prominente en el mundo de la moda, la artista destacó su admiración por el evento y su significado cultural, especialmente en lo que respecta al cuidado y la preservación de piezas históricas de la industria. La reguetonera subrayó el honor que significó para ella recibir tal invitación, despejando dudas sobre su asistencia al evento.

“Me dijeron que estaba invitada al Met hace como casi dos meses. Me sorprendí muchísimo. En realidad, no pensé que me fuera a llegar una invitación, digamos de cierta forma tan rápido”, dijo acerca de su presencia en uno de los eventos más importantes de la farándula mundial.

La participación de Karol G en la Met Gala representa un hito importante en su carrera, consolidando su influencia y presencia no solo en la música sino en importantes esferas culturales y de moda a nivel mundial. Su look, elogiado por muchos en las redes, fue interpretado como una manifestación artística que fusiona la tradición con la innovación, características que resuenan con la propuesta y el espíritu de la Met Gala de este año.

“Nunca he sido una persona muy del mundo de la moda, pero siempre he visto el MET GALA, he sido fanática del MET GALA, del museo como tal, en realidad ha sido la parte que más me gusta ver cómo cuidan artículos que son como archivos, antigüedades en la industria del fashion”, siguió diciendo al respecto.

Karol G llegó por primera vez a la Met Gala vestida como un Elfo/Hada del Bosque en un Marc Jacobs - crédito @DabidEMateE/X

¿Qué es la Met Gala?

La Met Gala, oficialmente conocida como el Costume Institute Gala, es uno de los eventos más destacados en el calendario de la moda. Cada año, celebridades, figuras de la industria de la moda, y personalidades de distintos ámbitos se reúnen en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para recaudar fondos para el Costume Institute del museo, marcando la apertura de su exposición anual.

Celebridades de todo el mundo van a la Met Gala año tras año - crédito Andrew Kelly/Reuters

El evento es famoso no solo por la recaudación de fondos, sino también por la espectacular alfombra roja, donde los invitados exhiben atuendos temáticos diseñados por algunas de las marcas más reconocidas y diseñadores emergentes, interpretando el tema de la exposición de ese año.

La Gala del Met no solo es un escaparate de la creatividad en la moda, sino que también destaca la relación entre la moda y la cultura, impulsando la discusión y el aprecio por el diseño como forma de expresión artística.