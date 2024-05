Gustavo Petro propuso diseño “minimalista” para cumplir con la construcción del Aerocafé en Caldas

Presidente propuso un diseño "minimalista" de Aerocafé - crédito Presidencia / Youtube

El presidente de la República, Gustavo Petro, continúa con su correría por el país con el programa Gobierno con el Pueblo, enfocándose especialmente en los barrios populares de las ciudades capitales.

El primer mandatario hizo presencia el jueves 9 de mayo en el sector San Sebastián, de la comuna 5 de Manizales, donde se refirió a uno de los proyectos que han añorado los caldenses por más de 47 años: la construcción del Aeropuerto del Café, conocido como Aerocafé.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Proyecto del Aerocafé no ha podido despegar y ya es considerado un elefante blanco - crédito Europa Press

Sobre la obra, que ya es considerada un elefante blanco, el contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, afirmó que la obra requiere aproximadamente 600.000 millones de pesos más, lo que significa de que a la fecha, está desfinanciada.

“El llamado que hace la Contraloría a la Aerocivil, cuando decide que este proyecto entra en la estrategia Compromiso Colombia, es para que se pueda revisar la estructuración del proyecto y el cierre financiero del mismo”, indicó Zuluaga.

Por ello, el jefe de Estado propuso que se utilizara ese terreno para la construcción de una universidad. “En algún momento dijimos que se defina qué es primero: el motor de la educación o el aeropuerto. Pensamos en un plebiscito para escoger entre educación o aeropuerto. Si hacemos Aerocafé, el terreno del actual aeropuerto (de Manizales) —que casi siempre está cerrado— debería convertirse en un campus universitario. Podemos enriquecer el proyecto educativo con el aeropuerto”, afirmó.

Presidente Petro propone un diseño minimalista para cumplir con la entrega del Aeropuerto del Café en Caldas - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La propuesta de Gustavo Petro para que Manizales tenga aeropuerto

Sin embargo, el primer mandatario no bajó, del todo, la ilusión de los manizaleños de tener su propio aeropuerto, al indicar que sería una de sus prioridades, siempre y cuando se revisen los diseños que permitan abaratar los costos del proyecto. Para justificar su propuesta, Petro reprochó la poca tecnología que tiene el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

“No sé cómo son los estudios técnicos, pero por la experiencia bogotana, cuando fui alcalde, usted ve el aeropuerto El Dorado, muy bonito, pero sin tecnología. Por eso se demoran los vuelos en salir y en llegar, por las filas, etcétera. Resulta que estos climas los tiene Europa, los tiene América de Norte y no detienen los vuelos”, afirmó.

“Hasta qué punto, un diseño minimalista podría abaratarnos y garantizar que hubiese un aeropuerto en Manizales, de Palestina, es decir, no poner énfasis en el ladrillo. Si uno baja las especificaciones, pensando que en el tiempo los gobiernos vaya aumentando la capacidad en el edificio. Si nos concentramos en la pista, un diseño minimalista y mucha tecnología, podría salirnos mucho más barato con una obra que permita que salgan y entren vuelos internacionales de Manizales”, complementó el mandatario.

A su vez, el primer mandatario indicó que espera que el “Gobierno progresista” sea el que le entregue el aeropuerto a Caldas. “El aeropuerto que nunca se construye y muchas veces se pierde la plata de Aerocafé. A ver si el Gobierno progresista es capaz de entregarle a Caldas el aeropuerto que merece”, afirmó.

Ministro de Transporte se refirió a la millonaria inversión que implica la construcción del Aerocafé - crédito Jesús Aviles/Infobae

Por su parte, el ministro de Transporte, William Camargo, explicó la dramática situación de desfinanciamiento que tiene el proyecto, al asegurar que Aerocafé estaría costando $1,2 billones. Y agregó que están buscando alternativas para hacerlo realidad, al destacar la posible ayuda de las Fuerzas Militares para el desarrollo de las obras.

“Hay elementos estructurales, y que requieren ingeniería de mayor exigencia técnica, que hay que buscarlas con un mecanismo complementario (...) Están definiendo otros costos adicionales para decidir hasta dónde se pueden desarrollar las obras”, afirmó el jefe de cartera.

Petro enfatizó en que debe haber un avance con el proyecto, pues sería vergonzoso que el Ejecutivo no le cumpla a los cafeteros: “Si hasta agosto hay que esperar para resolver el problema jurídico, que no se nos vaya a pasar el Gobierno y no se hace nada, porque ahí si no podríamos volver, sino con la cara de vergüenza”, manifestó el presidente.