René Higuita “sacó los prohibidos” con Karen Lizarazo en el Festival Vallenato

Durante la celebración del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar (Cesar), no han faltado las celebridades que se aseguraron un lugar para no perderse las presentaciones de artistas que incluyen a Carin León, Silvestre Dangond, Juan Luis Guerra o Grupo Frontera, entre otros.

Entre las figuras que se hizo notar durante las presentaciones una de las más destacadas fue el exfutbolista René Higuita, que se robó las miradas de los asistentes durante la presentación de Karen Lizarazo, la noche del viernes 3 de mayo.

El Loco, haciendo respetar el apodo con el que fue reconocido en el ámbito futbolístico, se subió a la tarima para tener de cerca a la Patrona del Vallenato. Una vez allí, no tuvo reparos a la hora de “sacar los prohibidos”, bailando junto a Karen. Aunque el momento la tomó por sorpresa, la valduparense no dejó que el momento afectara negativamente su presentación. Al contrario, no tuvo problemas en seguirle los pasos y, tras finalizar, besar su mejilla como muestra de agradecimiento y cariño de su parte.

El momento fue subido por el propio Higuita en redes sociales, demostrando que la noche del viernes fue una muy activa para él durante el Festival. Prueba de ello es que también formó parte del público durante la presentación del cantante vallenato Rafa Pérez. En medio de su concierto, el intérprete de Dele que dele se percató de su presencia y se lo agradeció. “Gracias por tantas glorias que le dio a nuestro país”, exclamó el cantante.

En las historias instantáneas posteriores el Loco se dejó en los camerinos con otras figuras protagonistas del Festival, incluyendo a Arelys Henao, que viajó a Valledupar para interpretar en vivo junto a Rafael Santos su colaboración Camino Largo.

Este sábado 4 de mayo será el último día de presentaciones en el Festival Vallenato, en el que Iván Villazón será homenajeado por los organizadores. También se presentarán durante la jornada Juan Luis Guerra, Grupo Frontera, Peter Manjarrés y Elder Dayan, entre otros.

Las glorias de René Higuita

René Higuita es una figura legendaria en la historia del fútbol mundial. En un momento en el que Colombia no era un país tan destacado en el panorama internacional, el Loco fue junto a otros arqueros en Sudamérica como Hugo Orlando Gatti, José Luis Chilavert o Rogerio Ceni, responsable de impulsar la participación del guardameta en el juego, en lo que se conoció como el arquero líbero. Sus salidas temerarias del área, jugadas tan icónicas como su Escorpión en el estadio de Wembley o hasta sus goles, le convirtieron en un favorito de la afición.

Higuita desarrolló la mayor parte de su carrera en Atlético Nacional, donde jugó en dos etapas. La primera, entre 1986 y 1991, le vio como uno de los protagonistas en la obtención de la Copa Libertadores de 1989, la primera para un equipo colombiano, así como de un campeonato local en 1991.

Luego de un paso discreto por el Real Valladolid de apenas un año, regresó al Verde Paisa entre 1992 y 1997. En ese lapso conquistó un segundo campeonato local en 1994, y disputó una segunda final de Copa Libertadores en 1995. De esa campaña es recordado especialmente su desempeño especialmente en la semifinal ante River Plate, convirtiendo el gol de la victoria en el partido de ida, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Después de retirarse como jugador, Higuita ha estado involucrado en el fútbol en diferentes roles, incluyendo el de entrenador de porteros. Su legado no solo reside en sus logros y su icónica jugada, sino también en su influencia en la evolución del rol del portero en el fútbol moderno.