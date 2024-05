Militares emboscados clamaron por ayuda durante ataque de las disidencias: “Nos tienen rodeados, nos van a matar”

Audio militares emboscados en Argelia, Cauca, por las disidencias de las Farc - crédito @UltimaHoraCR/X

El viernes 3 de mayo se presentó un enfrentamiento en el municipio de Argelia, Cauca, cuando el Ejército Nacional de Colombia se enfrentó a las disidencias de las Farc, específicamente con el frente ‘Carlos Patiño’.

Este choque armado resultó en la captura de cinco miembros de la guerrilla. A su vez, se reportó la infortunada muerte de dos soldados durante la operación. El intercambio de fuego tuvo lugar en zonas rurales, complicando las maniobras militares y la evacuación de las fuerzas del orden.

En las últimas horas se conoció un audio en el que se escucha a los militares desesperados pidiendo ayuda para evitar ser víctimas de las balas que provenían de los guerrilleros. En el mensaje se escucha claramente que los soldados esperaban lo peor al verse acorralados por los militantes de las disidencias de las Farc.

Disidencias de las Farc emboscan a un grupo de soldados en Argelia, Cauca, dejando a dos militares muertos en los hechos - crédito Chepa Beltran/Europa Press

“Herrera, nos dejaron morir guevón. Llevamos tres horas de combate muy duro. Nos dejaron morir”, dice uno de los militares mientras se escucha el sonido de los disparos.

Durante el combate el comando General de las Fuerza Militares confirmó la muerte de dos militares mientras que otros dos habían resultado heridos.

El batallón que resultó emboscado llegó a la vereda Bolivia, donde el Ejército Nacional le dio un duro golpe a esta guerrilla capturando a cinco disidentes.

Sin embargo, cuando esperaban salir del lugar transportados por un helicóptero, fueron atacados por las disidencias. En el audio revelado los militares afirmaron que solo eran 15 y que se encontraban rodeados por lo menos por 150 insurgentes pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC).

“Inmediatamente, las tropas ejecutaron una maniobra defensiva y comenzaron a repeler el ataque, tomando posición en el lugar en el que se encontraban”, dijeron desde las Fuerzas Militares a El Colombiano.

Así mismo en el audio se escucha: “¿Puede replegarse hacia dónde está Rodríguez?”.

“Mi coronel (las balas interrumpen) No puedo, no puedo porque no están mandando hacia atrás”, dice uno de los militares emboscados.

Mientras el superior le da indicaciones: “Tírese al hueco, ya, ya. Rompa el contacto y tírese al hueco, ya, ya. Ya mismo”.

El soldado en ese momento le respondió: “Mi coronel, no podemos tirarnos al hueco porque nos tienen rodeados por todos los puntos. Si nos tiramos al hueco nos matan a todos”.

Y el coronel le pregunta al soldado: “¿Entonces por dónde se puede defender? Evasión y escape, tírese al hueco”.

Después de la respuesta del coronel, el soldado termina la comunicación diciendo: “Mi coronel, si me tiro al hueco me matan, me matan. Rodríguez está copado, todos estamos copados por todos los puntos”.

Según reportaron las Fuerzas Militares, sobre las 8:30 p. m., del viernes 3 de mayo, los militares que fueron atacados fueron auxiliados con ayuda de helicópteros y artillería desde tierra.

Ejército Nacional enfrentó a las disidencias de las Farc en Argelia, Cauca

15 militares del Ejército Nacional fueron emboscados por aproximadamente 150 guerrilleros del EMC- crédito Tercera brigada del Ejército Nacional/X

Durante la operación, las Fuerzas Militares se vieron sorprendidas por un ataque en el momento que preparaban una zona para el aterrizaje de un helicóptero. La respuesta inmediata de las tropas incluyó una maniobra defensiva para repeler la ofensiva de los insurgentes.

Los combatientes capturados fueron hallados en posesión de armamento y material diverso, indicativo de la preparación logística del grupo armado para enfrentar a las fuerzas estatales. Este incidente subraya la constante tensión en regiones donde las disidencias de las FARC mantienen su influencia y capacidad de acción armada.

Además de los enfrentamientos en Argelia, también se registraron combates en el municipio de Toribio, evidenciando la amplia zona de operaciones en la que se mueven tanto las fuerzas militares como los grupos armados. La situación sigue siendo dinámica, con reportes de apoyo aéreo y uso de artillería pesada por parte del Ejército para fortalecer su posición y procurar la seguridad en la región.

Enfrentamientos escalaron en Cauca entre el Ejército de Colombia y disidencias de las Farc - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Este conflicto armado pone de manifiesto la complejidad de la situación de seguridad en el Cauca, región que ha sido históricamente azotada por la violencia ligada a grupos guerrilleros y narcotraficantes.

La continua presencia y acción de las disidencias de las Farc en Colombia remite a los retos pendientes en el posconflicto colombiano, a pesar de los acuerdos de paz firmados en 2016. Los esfuerzos del gobierno colombiano por estabilizar estas regiones se enfrentan a obstáculos significativos, como lo demuestra este reciente enfrentamiento. La sociedad colombiana y la comunidad internacional permanecen atentas a la evolución de estos acontecimientos, esperando soluciones que lleven a la paz y la seguridad duraderas.