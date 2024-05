Jenn Muriel, exnovia de Yeferson Cossio se someterá a una cirugía que le va a cambiar su físico: “Me estorban”

Jenn Muriel se someterá a procedimiento quirúrgico porque asegura que ya no se siente incómodo - crédito @jennmuriel

A pesar de que es una de las influenciadoras más relevantes de Colombia por los videos y contenidos que comparte en sus redes sociales, para nadie es un secreto que su carrera y rostro cobró mayor relevancia desde su mediática relación con el también creador de contenido, Yeferson Cossio.

La joven antioqueña no solo deslumbra con su belleza en las redes sociales, sino también se ha ganado al público que la sigue por su buen corazón y el amor que brinda a los animales, por eso actualmente cuenta con más de 7.2 millones de fanáticos que le siguen la pista en su cuenta de Instagram.

Además, ha sido condecorada por el Congreso de la República, que reconoció su labor como influencer y sus acciones encaminadas a buscar el bienestar animal, al igual que su expareja.

Jenn Muriel fue condecorada por el congreso - crédito @yefersoncossio/Instagram

Sin embargo, la pareja de influenciadores terminó con su relación en el año 2022, a pesar de que parecía ser un amor muy sólido y donde ambos crecieron en el mundo digital.

Desde ese momento, tanto Jenn como Yeferson siguieron con sus caminos profesionales en el mundo de las redes sociales y no pararon de recoger frutos en el camino. Muriel, por su parte, se ha dedicado a sus proyectos publicitarios en su canal de Instagram, se convirtió en una reconocida modelo y sigue haciendo videos para las redes sociales, solo que ya no se ven las bromas pesadas que hacía en el pasado.

Su disciplina y profesionalismo le siguió cosechando una gran acogida por el público, por eso sigue compartiendo esos momentos destacados de su trabajo en las diferentes plataformas digitales, como por ejemplo las nominaciones que ha tenido a algunos premios que reconocen a las más importantes personalidades de internet en Colombia.

Jenn Muriel ha sido nominada a premios para reconocimiento como creadora de contenido - crédito @jennmuriel/IG

Pero no es por esos detalles que recientemente está siendo tendencia en el mundo del entretenimiento, pues en las redes sociales está circulando un video en el que aparece hablando Muriel e indicando que se va a someter a una cirugía estética para cambiar el aspecto de una parte de su cuerpo porque ya no se siente cómoda.

De acuerdo con sus declaraciones, a pesar de que Jenn Muriel siempre ha exaltado su belleza y atributos en las fotos y videos que publica, sorprendió con el anuncio de que se va a mandar a quitar las prótesis de sus senos.

“Me voy a quitar los senos, ya tomé la decisión, lo llevo pensando demasiado tiempo y me haré una explantación de mis prótesis mamarias”, fueron las palabras con las que la modelo reveló la noticia.

En ese mismo clip, Jennifer [nombre de pila] aclaró que es una decisión que tomó por gusto y que no tiene que ver con alguna situación de salud por la que esté atravesando.

“La verdad no tiene que ver con mi salud. Estoy muy bien gracias a Dios, pero en este punto de mi vida no me siento cómoda con mis senos, me estorban y siento que ya no hacen parte de mí. De hecho, dejo de usar mucha ropa porque no me gusta cómo se me ven”, explicó Jenn Muriel respecto al anuncio que hizo de que se va a someter a una explantación mamaria.

Jenn Muriel reveló que se va a hacer una explantación mamaria porque ya no se siente cómoda con sus senos - crédito @rastreandofamosos/IG

La nueva determinación sobre su aspecto físico se suma a la tendencia que han venido mostrando varias celebridades del mundo del espectáculo que se han quitado las prótesis, ya sea por temas de salud o porque al igual que Jenn dejaron de sentirse a gusto.

Esta noticia generó varios elogios por parte de los seguidores en su perfil de Instagram, que admiran la valentía de la mujer por contarlo públicamente, pero también por preferir verse de manera natural.

Por el momento la influencer no tiene fecha ni médico a la vista para llevar a cabo el procedimiento, así que aprovechó el público que la ve y pidió recomendaciones respecto al procedimiento. Posteriormente, comentó que ya tiene a 3 doctores con los que buscará programar una cita y aseguró que compartirá todo su proceso de extracción de prótesis mamarias, así que invitó a las personas a que estén atentos a su contenido.