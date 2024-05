Israel respondió a Petro por ruptura de relaciones: “Decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables”

Las autoridades israelíes respondieron a Gustavo Petro - crédito Lina Gasca / Colprensa

El presidente Gustavo Petro realizó un sorprendente anuncio en medio de la jornada de marchas por el Día del Trabajo, pues aseguró que desde el 2 de mayo de 2024 se romperán las relaciones políticas con Israel, lo que tuvo una pronta reacción por parte del Gobierno de ese país.

A través de la cuenta oficial del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yisrael Katz, se dio a conocer la reacción del Gobierno de ese país ante el anuncio del mandatario de los colombianos. “El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás y hoy cumplió su promesa“ declaró Katz como respuesta a Petro.

Del mismo modo agregó que “La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes”, puntualizó a través de su cuenta oficial en la plataforma X.

Del mismo modo, fue enfático en afirmar que “Las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas y ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso. El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor”.

Esta respuesta se dio después la intervención del mandatario de los colombianos durante la jornada de marchas de los trabajadores, en la cual entregó un discurso y dio a conocer el rompimiento de las relaciones con Israel.

“Aquí delante de ustedes, el Gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (...) por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida”, expresó la Presidencia de Colombia mediante un comunicado oficial.

Sus palabras ocasionaron diversas reacciones a nivel internacional “Hoy la humanidad toda, en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros, y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir”, sostuvo el jefe de Estado en su intervención.

Además, agregó “El mundo podría resumirse, en una palabra, quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra, que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia, esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas”.

Sus declaraciones generaron revuelo tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la noticia no tomó por sorpresa debido a que el presidente había amenazado con la ruptura de relaciones en varias oportunidades.

Una de ellas se dio el 15 de octubre, dos semanas después de que el brazo armado de Hamás iniciara sus ataques en contra de Israel. Aunque no todo quedó ahí, pues en la jornada del 26 de marzo dio a conocer que no estaba dispuesto a continuar con las relaciones hasta que Israel no acatara la petición del Consejo de Seguridad de la ONU del cese el fuego en Gaza.

Y es que la guerra ha cobrado miles de vidas, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Sanidad gazatí del Gobierno de Hamás, por lo que las autoridades internacionales están haciendo un llamado enfático al respeto por la vida.

“La cifra oficial de muertos en Gaza se eleva a 34.568, tras 33 víctimas de ultimas horas”, indicó la entidad mediante un comunicado, cifras que generan alerta, puesto que continúan incrementando con el pasar de los días.