Se conoció la denuncia por el mal estado en el trayecto de la Autopista Medellín - Bogotá

Mal estado de la vía Medellín-Bogotá - crédito MiOriente

De acuerdo con la denuncia de la concejal Lorena Carmona, la preocupación entre los residentes del municipio Puerto Triunfo (Antioquia) se ha incrementado por el estado de la Autopista Medellín - Bogotá y con esto el aumento de los accidentes de tránsito.

En diálogos para la revista Semana, la cabildante aseguró que la vía tiene muchos huecos y poca visibilidad, lo que es una trampa mortal para los conductores que transitan por ese sector en el departamento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De esta manera, la concejal de Puerto Triunfo exigió la intervención por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) para evitar los siniestros viales. A pesar de que la entidad ha hecho presencia en la zona, el tabajo no ha resultado efectivo pues en poco tiempo vuelve a suceder algún incidente.

“Nuestra preocupación es enorme, porque Invías no hace caso al llamado de la comunidad, se les ha solicitado infinidad de veces que por favor nos colaboren, tanto con los huecos, como con el mantenimiento de la vía (...) alumbrado no hay, es una autopista completamente oscura desde Doradal, hasta Santiago Berrío. No hay lámparas que logren alumbrar un poco para ver la vía y cuando llueve se pone mucho más peligrosa”, señaló Carmona en el medio mencionado.

Mal estado de una de las vias más importantes del país - crédito @DenunciasAntio2 / x

Según con la cabildante, la respuesta que siempre reciben desde la entidad es que “están haciendo mantenimiento constante”, lo que fue cuestionado al ser una importante vía nacional. “No sé la verdad que tipo de mantenimiento porque sí, efectivamente hace poco, estuvieron varios ‘pare y siga’ donde Invías hacía presencia con aparente mantenimiento, pero en cuestión de menos de un mes están nuevamente los huecos igual o más grandes”, sostuvo Carmona.

La cabildante además afirmó que en varias ocasiones la vía ha sido bloqueada por habitantes quienes pidieron arreglos efectivos en el trayecto de la Autopista Medellín- Bogotá. “Incluso muchas personas de la vereda Tres Ranchos, por ejemplo, han cerrado la vía por en al menos dos o tres oportunidades, precisamente con la idea de llamar la atención a nivel nacional de que Invías no quiere hacer su trabajo, no presta atención al llamado y a las necesidades de la comunidad”, agregó la cabildante.

Murió peatón que fue embestido por camión en la autopista Medellín-Bogotá

En un fatal accidente registrado en la autopista Medellín - Bogotá, a la altura del retorno 7 La Clarita, kilómetro 27+000, en el municipio de Guarne, Antioquia, perdió la vida un joven llamado Daniel Loaiza Betancur, de 19 años, oriundo de El Carmen de Viboral. El incidente ocurrió aproximadamente a las 10 a.m. del 10 de abril, cuando Loaiza Betancur fue impactado por un camión al intentar cruzar la vía.

Ante el mal estado del trayetcto se presentan graves siniestros viales - crédito Redes sociales

Según informes, y evidenciado en grabaciones de seguridad, minutos antes del suceso, Loaiza Betancur estaba cerca de un restaurante y trató de cruzar de manera precipitada la autopista con el objetivo de subirse clandestinamente a un vehículo de carga. Durante su intento, estuvo a punto de ser atropellado por un taxi y otro vehículo, pero fue un camión el que finalmente lo golpeó y arrastró varios metros, causándole la muerte de manera instantánea.

Testigos del hecho intentaron prestarle auxilio, aunque fue imposible debido a la gravedad de sus heridas. Posteriormente, el lugar fue atendido por unidades de ambulancia y policía.

La vía fue reabierta al tránsito cerca de las 11:55 a.m., después de finalizadas las investigaciones preliminares. El conductor del camión involucrado en el accidente se fugó y actualmente es buscado por las autoridades, que utilizan como herramientas videos de seguridad y declaraciones de testigos.

Denuncia por mal estado de la vía - crédito Redes sociales

Este trágico evento subraya los riesgos de cruzar autopistas imprudentemente y resalta la necesidad de implementar medidas de prevención para evitar accidentes similares en el futuro.