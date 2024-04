Humberto Dorado expuso difícil situación que enfrenta por cuenta del régimen pensional: “No me puedo jubilar”

Humberto Dorado habló de las razones por las que no ha podido jubilar - crédito @bacanika/X y Cafe Picante Morales/YouTube

Humberto Dorado habló de la compleja situación que atraviesa a sus 73 años de edad, pues a la falta de oportunidades en el medio audiovisual se le suma que no se le reconozcan los años de experiencia en el fondo de pensiones para poderse jubilar.

De acuerdo con lo expuesto por el actor, ser artista dificulta la necesidad de pensionarse en Colombia, pues existe la manera de sumar el tiempo laborado. “Hay un régimen que no reconoce el trabajo intelectual como trabajo, ni sabe cómo medirlo”, mencionó el también escritor y libretista.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según declaró Humberto Dorado, para él es un completo honor que la gente en la calle lo reconozca por los papeles que ha interpretado en la televisión, el cine y el teatro, pues además en ocasiones se dirigen a él por los nombres de sus personajes lo que le indica que crearon recordación y se instalaron en la mente de los espectadores “Es lo que más me da orgullo”, expresó el actor.

A Humberto Dorado le genera orgullo que en la calle lo llamen por el nombre de sus personajes - crédito Cafe Picante Morales/YouTube

Nacido en la ciudad de Pasto, (Nariño), Dorado cuenta con una amplia y extensa experiencia en la industria del cine y la televisión, así como en el teatro, pues inició su carrera en las tablas. Es reconocido por su participación en producciones como: Dejémonos de vainas, Escalona, Brujeres, La costeña y el cachaco, Amor en custodia, La ley del corazón, entre muchas otras más. En la pantalla grande hizo parte de la icónica película colombiana La estrategia del caracol, dirigida por Sergio Cabrera.

No obstante, pese a ese largo camino que le mereció ser reconocido como una de las figuras más importantes de la actuación en Colombia, Humberto, que además es guionista, director y productor, lamentó que en el país no existan garantías para quienes desarrollan su labor.

“Hay una contraprestación odiosa de que los que saben hacer un oficio ya no son vigentes”, comentó el actor en entrevista con Antonio Morales, para el programa digital Café picante.

Por esta razón Humberto Dorado no se ha podido pensionar

El actor, con 73 años de edad, reflexionó sobre la falta de políticas que ”reconozcan la experiencia”, pues, por ejemplo, en el campo del cine, “se decidió que no existen los programas y proyectos para los jóvenes”.

A Humberto Dorado ha recibido varios homenajes a su trayectoria artística - crédito FICPA Pasto/YouTube

Frente a la inexperiencia y falta de práctica en el oficio, la inmadurez del cine, es evidente, detalló el actor, pues en su opinión, “las películas les quedan como óperas primas, con errores, parecen un experimento”, agregó en la misma conversación en la que también destacó que si se inicia desde el principio siempre, es muy difícil llegar lejos en la industria del cine.

Dorado contó que ha escrito cuatro guiones, pero que la compañía de jubilación no tiene un método para contar el tiempo y el valor monetario que se debe asignar por esa clase de trabajo.

Con respecto a su intención y necesidad por lograr tener una pensión, Humberto mencionó que: “Resulta que no me puedo jubilar con mi trabajo. Hay un régimen que no reconoce el trabajo intelectual como trabajo, ni sabe como medirlo; así que: No se reconoce mi trabajo”, afirmó.

El actor y dramaturgo colombiano Humberto Dorado - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Por otra parte, el actor explicó que “cuando ya se hace la película y se vuelve algo público y comercial, ahí si tienen maneras de medir cosas”, sin embargo, antes de que eso ocurra no existe la forma de saberlo.

Desde su punto de vista, opinó que esta falta de garantías para la tercera edad, es “una enfermedad” el hecho de que no haya políticas que sepan darle valor a la experiencia y que “a los 70 hay que renunciar a un empleo oficial”, concluyó.