Jota Pe Hernández reveló cómo convencieron al último senador para salvar la reforma pensional: “Lo van a engañar”

El senador dio a conocer cómo el último voto fue definitivo para la aporbación de la reforma pensional - crédito @JotaPeHernandez/X

Después de un intenso debate el martes 23 de abril, el proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro fue aprobado en la plenaria del Senado de la República en segundo debate, con 49 votos a favor y cuatro votos en contra.

En las redes sociales se ha viralizado un video que muestra a Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y a Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, persuadiendo al senador Richard Fuelantala, del partido Aico, para que ingresara a la sesión plenaria del Senado de la República.

Su presencia tenía como objetivo proporcionar el voto crucial para la aprobación de la reforma pensional en su segundo debate. En la misma grabación se observa a Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde, quien se había retirado tempranamente de la plenaria en un intento por romper el cuórum y bloquear la aprobación del proyecto.

De esta manera, el congresista explicó a través de sus redes sociales lo que realmente sucedió “Está rodando un video que están sacando de una manera impresionante e insultando al senador Fuelantala, diciéndole que es un vendido, que lo compraron, en un salón adjunto a la Plenaria, donde nos vamos los senadores que decidimos romper el cuórum para no hacer presencia, para no votar con algo que no estamos de acuerdo”, contó en un video en su cuenta de X.

El senador del Partido Verde explicó cómo fue que Fuelantala votó a favor de la reforma pensional - crédito @JotaPeHernandez/X

El senador de Alianza Verde continuó explicando: “Yo no voté nada positivo de la reforma pensional, traté de mil maneras con otros senadores de que no pasara pero al final les faltaba un voto y el senador Fulantala se salió porque le sacaron un artículo que tenía que ver con lo rural - representa al campesinado - estaba muy molesto y no quería seguir votando; salió entonces el ministro Velasco y el director del DNP, a pedirle y suplicarle que por favor ingresara que el voto de él era definitivo para poder aprobar esa reforma”.

Fue así que el congresista relató: “Entre esos estaba yo diciéndole que no ingresara porque lo iban a traicionar, pero el ministro Velasco y el director López terminaron convenciéndolo y prometiéndole que iba a reabrir ese artículo y la votación. Algunos le decían, no hágalo mañana, yo le dije que lo hagan de una vez porque sabía que no le iban a cumplir, pero no cierto que lo estuvieron negociando, vendiendo o entregando, estaban hablando de un artículo”.

Jota Pe Hernández finalizó diciendo que " le reabrieron el artículo se lo votaron e pesar de que habían dicho que era inconstitucional y en Cámara se lo van a tumbar, lo van a engañar”, concluyó en el video.

El voto de Fuelantala fue decisivo para tener quórum en la votación del último artciculo - crédito @RIFU71/X

Otras reacciones

Entre otros políticos que manifestó en contra de la reforma pensaional fue el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, que señaló que a pesar de que el pueblo se manifestó en las marchas del 21 de abril, a los senadores “les valió madre” y la aprobaron.

“Vieron con sus propios ojos la marcha más grande de la historia en los últimos 15 años del país, escucharon a la gente preocupada por sus pensiones, por su vejez y aún así les valió madre, se hicieron los sordos y ciegos y la aprobaron”, dijo el legislador perteneciente a la Comisión Primero de la Cámara de Representantes.

Incluso, el congresista aseguró que a sus compañeros congresistas realmente no les importa las personas del país porque tienen un mayor interés por el dinero, de hecho, frente a la situación que describió anteriormente en su publicación dijo “que porquería”.