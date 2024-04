“Habría que pensar si es necesario o no actualizar esas normas”: Ismael Peña, sobre metodología para la elección del rector de la Universidad Nacional

José Ismael Peña, designado como rector de la Universidad Nacional - crédito José Ismael Peña / LinkedIn.

Las protestas en la Universidad Nacional han generado gran interés mediático, especialmente con la toma de un edificio por parte de los estudiantes. Esta protesta se debe al nombramiento del nuevo rector de la institución educativa, Ismael Peña.

En diálogo con Infobae, el profesor José Ismael Peña, nuevo rector de la Universidad Nacional, entregó detalles de su elección y reafirmó su compromiso con la universidad y aclaró los salarios de los profesores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“El proceso de designación de Rector tiene tres etapas. La primera tiene que ver con una presentación de las hojas de vida y de una propuesta de programa que los aspirantes entregamos en la Secretaría General. La Secretaría General selecciona aquellos que cumplen los requisitos.

La siguiente etapa lleva a los candidatos a una consulta donde votan estudiantes, profesores, egresadas y egresados y los cinco primeros en la consulta pasan al Consejo Superior Universitario el Consejo Superior Universitario”, indicó Peña.

Aseguró que una vez en el CSU se analizan los resultados de las consultas, pero al no ser vinculantes se tienen en cuenta variables como “la hoja de vida del candidato, la experiencia académica administrativa, la formación los títulos que tenga el candidato la experiencia en investigación”.

En manifestación al inconformismo del nombramiento del nuevo recto, los estudiantes se tomaron un edifico de la Universidad - crédito redes sociales

Añadió que “los estudiantes protestan porque quisieran que la consulta sea vinculante, pero casualmente o por otras razones en los últimos 25 años aquellos que han ganado la consulta no han quedado como rectores. Por ejemplo, en 2006 la profesora Dolly Montoya se presentó como aspirante a la rectoría, ganó la consulta y no fue designada rectora; más adelante se volvió a presentar, quedó en el quinto lugar de la consulta y el Consejo Superior determinó que ella era la rectora designada”.

Aseguró que a la hora de elegir rector, la Universidad hace divulgación del proceso, sin embargo, indicó que seguramente algún grupo de estudiantes no está de acuerdo con el método “porque quisieran que fuera la votación (consultas) la única que se tuviera en cuenta, pero con la normatividad vigente hoy día eso no es así y habría que pensar en institucionalmente sí es necesario o no actualizar esas normas”.

Con respecto a las protestas aseguró que desconoce si la rectora actual, Dolly Montoya, está negociando con los estudiantes, ya que su objetivo ahora es realizar un empalme exitoso pues su antecesora termina vigencia el 30 de abril.

Dejó claro que ofrecerá siempre “canales de diálogo en mesas de trabajo para encontrar solución a los retos y problemas que los estudiantes denuncian en la Universidad”.

El renombrado científico Patarroyo es el quinto docente con el salario más alto en la Universidad Nacional - crédito Revista Raya

Infobae le preguntó sobre los elevados salarios, Servicios Académicos Remunerados (SAR) y viáticos de algunos algunos docentes, y el recién nombrado rector contestó:

“No tienen argumentación pues al rededor de 1.200 profesores de los 3.000 reciben SAR, es una práctica común porque la Universidad Nacional presta servicios a los alcaldes, gobernadores, ministerios y entidades gubernamentales y al prestarle su servicio esa entidad le paga unos dineros a la universidad y dentro de esos dineros están los SAR que se les pagan a profesoras y profesores (...) esos pagos son normales desde hace más de 40 años o más de 50 en la Universidad Nacional”

Añadió que los viáticos también, pues “es cotidiano que cuatro o cinco profesores (según sus cálculos) viajan semanalmente y reciben viáticos. Adicionalmente cuando un estudiante o un grupo de estudiantes se mueve a otra ciudad o a otro país para participar en una conferencia, en un proyecto de investigación con la universidad extranjera esos estudiantes no pueden recibir los viáticos directamente y el profesor debe recibirlos y se anotan como si fueran viáticos para ese profesor, pero el se los entrega a los estudiantes y una vez los regresan al país con la certificación de que estuvieron presentando la conferencia el profesor los legaliza y aparecen en el sistema”.

Por esa razón, según el profesor Peña “ es que algún profesor podría tener unos viáticos que podrían ser exagerados pero no necesariamente implica que ese profesor viajó mucho”.

Con base en la reciente publicación de la Revista Raya en la que se exponen los salarios de algunos profesores, Infobae le preguntó por el salario de profesores como Manuel Elkin Patarroyo.

Este es el comunicado de la Universidad Nacional en el que se anuncia la elección de José Ismael Peña como nuevo rector - crédito X

“Manuel Elkin Patarroyo es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y el reglamento dice que la dedicación del profesor a la docencia, en las horas de docencia, las horas que dedica la investigación y las horas que dedica a actividades de extensión o a otro tipo de actividades académicas administrativas las acuerdan con su director de departamento y con su decano de Facultad, es decir, que yo no conozco de eso (...) es el decano de cada Facultad el que regula, revisa eso y lo aprueba. En este caso mi recomendación sería hablar con el decano de la facultad para poder encontrar si hay algún tipo de irregularidad, lo que no lo creo, pues el profesor Patarroyo es un profesor distinguido de la Universidad Nacional por su trabajo”.

A pesar de la respuesta, el profesor Peña no explicó el porqué de los altos salarios.

Con respecto a las posibles demandas de nulidad en su nombramiento, él respondió: “La Universidad Nacional es una entidad del Estado con autonomía, pero es una institución Estatal, por lo anterior tiene la obligación de cumplir todos los procedimientos normativos y legales. Con lo cual si hay alguna ilegalidad cualquier ciudadano tiene la obligación de denunciarlo y si alguien piensa que hubo algo ilegal que lo denuncie y es el Consejo de Estado el que determina si hubo o no hubo una falta de procedimiento. En ese sentido yo soy absolutamente respetuoso del Estado de Derecho de la institución y de cualquier determinación que un juez de la República”.