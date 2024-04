Nueva pelea en el ‘Desafío XX’: Beba y Dickson estuvieron cerca de los golpes tras acalorada discusión

Dickson y Beba estuvieron a punto de sobrepasar la línea y se insultaron - crédito Caracol Televisión

En cada capítulo del Desafío XX ocurren situaciones en las cuales se puede apreciar la afinidad que los participantes tienen con los demás competidores, aunque algunos de ellos demuestran su lado más oscuro y se generan fuertes peleas.

Precisamente, eso fue lo que ocurrió durante el séptimo capítulo de la competencia, que se transmitió durante el 9 de abril, en el que dos participantes estuvieron a punto de irse a los golpes. Se trata de Valerie de la Cruz Millán, conocida como Beba, y Yurleisi Carolina Dickson Prado, llamada por su primer apellido.

Las dos integrantes del equipo Alpha se encontraban disfrutando de la piscina en el momento en el que se desató el desacuerdo. Todo ocurrió porque Beba estaba maquillada y Dickson optó por lanzarse varias veces y realizar clavados, por lo que salpicó agua a su compañera.

Beba le reclamó de forma molesta y le pidió que no se lanzara más porque ella ya se había arreglado y maquillado. Su compañera se sumergió en el agua y, en ese momento, Beba le dijo: “Mejor húndase mamita y así se calla la boca”.

Aunque los demás participantes pensaron que el roce terminó en ese momento, todo siguió cuando decidieron salir de la piscina. Dickson se dirigió a la ducha para bañarse y Beba la siguió para demostrarle su inconformidad con lo sucedido.

Sin embargo, no lo hizo en forma de diálogo sino que se dirigió a ella de forma contundente y le gritó por haberla mojado. “Toca esperar a que la reina se maquille. Aquí venimos a guerrear, mami”, respondió Dickson ante el reclamo y Beba le reiteró: “Si se me da la putx gana de maquillarme, me maquillo”.

En ese momento, al ver que la discusión se puso un poco más acalorada, otros dos participantes decidieron intervenir y parar la discusión, aunque esto no paró los gritos, sino que incrementó los insultos y actos hostiles entre las dos.

Incluso, Beba le preguntó a Dickson “¿Crees que te tengo miedo”, lo que exacerbó los ánimos y las dos estuvieron a punto del contacto físico. Afortunadamente, el problema no pasó a mayores, aunque la tensión se sintió durante varias horas.

Cabe mencionar que Beba ha sido una de las participantes más criticadas desde el primer capítulo, debido a que “le dio la pálida” en una de las pruebas, por lo que fue calificada por los seguidores del programa como una persona “floja” y “conflictiva”.

Aunque algunos de los televidentes decidieron darle el beneficio de la duda, hubo quienes destacaron que no tendría una buena percepción porque no fue bien recibida durante el estreno de la nueva temporada en la que se celebran los 20 años de emisión de este programa.

Por el contrario, al avanzar los días, se ha ido incrementando su fama de “insoportable”. Aunque otros criticaron la actitud de Dickson y reiteraron que no es necesario generar tanto malestar al interior de los grupos “De verdad que aburre esa peleadera”, dijo uno de los internautas.

Entre algunas de las opiniones destacadas en redes sociales se encuentra: “Totalmente de acuerdo con lo que dice Dickson, allí se fue a guerrear”, por la actitud de “diva” que tomó Beba. Esta situación no solo ha generado comodidad interna sino para los televidentes que indicaron que “Las dos estuvieron mal, ya no se soportan y se les nota. Eso va a ser una tiradera hasta que o cambien de equipos o alguna se vaya”.

Los seguidores de la televisión colombiana están conectados con el Desafío XX, puesto que volvieron a vivir noches llenas de emociones y de interesantes pruebas. Sin embargo, los problemas en cada una de las casas también han servido como gancho, teniendo en cuenta que las peleas son parte de la difícil convivencia.