La actriz Maleja Restrepo denunció que casi la roban con un engaño en redes sociales: esta es la modalidad

Maleja Restrepo alertó a sus seguidores por medio de su cuenta oficial de Instagram sobre modalidad de robo que están usando los hackers para robar sus perfiles. “Pilas, estuve a punto de caer”, dijo la presentadora.

La actriz y presentadora vallecaucana denunció la forma en la que fue contactada por personas inescrupulosas que suplantaron a una de sus mejores amigas para intentar quedarse con sus datos. “A ella ya le había hecho lo mismo y siguen con la cadena”.

La inseguridad digital continúa pisando los talones de los famosos quienes han sido blanco de estafadores que buscan quedarse con sus cuentas oficiales en las redes sociales a través de ellas llegar a sus millones de seguidores y estafarlos en su nombre. Esta vez, el turno fue para Maleja Restrepo que gracias a su intuición no alcanzó a dejarse robar, pero por poco cae, incluso envió información personal.

La delincuencia toca la puerta de las celebridades en diferentes oportunidades y, ahora, ni siquiera es necesario salir de la casa para verse expuesto a ser víctima de los delincuentes.

Así lo demostró la presentadora caleña, quien por medio de sus redes sociales denunció que estuvo a punto de caer en las manos de un hacker.

El caso de la también actriz e influencer empezó cuando recibió un mensaje de una de sus amigas por medio de su cuenta de Instagram, todo parecía normal y legítimo. Su conocida le pidió el favor de llenar una encuesta, en la que le preguntaba datos básicos como nombre, correo electrónico y algunas preguntas relacionadas con sus preferencias al viajar.

Una vez que Maleja llenó el formulario, el cual diligenció en la plataforma Google forms, la amiga le preguntó si le había llegado un código, a lo que ella respondió que no. Con insistencia, la persona le volvió a preguntar y al ver que Restrepo no tenía el mencionado código, le sugirió que instalara una aplicación en su celular. No obstante, en ese momento encendió sus alarmas y le dijo a su amiga que en otro momento la ayudaría porque se encontraba muy ocupada.

Así roban en las redes sociales

A Maleja Restrepo le escribieron desde el chat del Instagram de una seguidora que ella conocía y que es muy cercana a sus círculo social, razón por la que la presentadora alcanzó a creer que estaba conversando con esta persona. Maleja compartió datos como correo, teléfono y dirección, sin embargo, una bandera roja la logró prevenir de no continuar revelando información.

“Estuve a punto de que me robaran mi cuenta de Instagram, casi caigo”, relató Restrepo a su comunidad digital que llega a cuatro y medio millones de seguidores. Según añadió, luego descubrió que a su amiga le habían hackeado esa misma red social con el mismo método de la encuesta.

La amiga que le solicitaba los datos, era en realidad víctima del mismo hacker, el cual usó esa cuenta para enviar mensajes a todos sus contactos, esperando que alguno cayera.

Al finalizar su interacción en las historias de su Instagram, la presentadora recomendó a sus seguidores ser cuidadosos a la hora de dar sus datos en cualquier plataforma o lugar.

Otra forma de proteger las cuentas de acuerdo con recomendaciones que han entregado las creadoras de contenido Epa Colombia y Yina Calderón quienes también han sido objetivo de manos malintencionadas es no dejar en manos de terceros en manejos de las redes sociales, al igual que aconsejan tener un correo personalizados para cada una con contraseñas que nadie más tenga.

Recordemos que a la influencer le han suplantado la identidad en repetidas ocasiones por lo que se apersonó del tema y no volvió a ser victima de estos delincuentes cibernéticos.