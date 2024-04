Karen Sevillano conmovió al recordar su duro pasado: “Vivíamos cuatro en una habitación sin derecho a nada”

Karen Sevillano compartió difícil situación que pasó en su infancia - crédito cortesía Canal RCN

El turno de compartir su historia en La casa de los famosos Colombia llegó para Karen Sevillano que conmovió a sus seguidores con su línea de la vida.

La creadora de contenido reveló haber pasado dificultades económicas en su niñez, época en la que también fue víctima de matoneo por parte de sus compañeros de colegio. Además, reveló que cuando joven le fueron infiel.

La creadora de contenido nacida en Cali entró al cuarto oscuro para su encuentro con Carla Giraldo quien la guío en el trazo de los momentos más relevantes y mayores retos superados tanto en lo personal como profesional y sentimental. Karen Sevillano colocó en el tablero los años y hechos que la marcaron, empezando por su infancia a la cual se refirió como un momento complejo y de mucho dolor en su vida.

La influencer contó la influenciadora en su infancia la situación económica de su familia no fue la mejor y por eso tuvieron que vivir muchos años todos en una habitación alquilada en una casa en la que los humillaban.

“Lo más duro para mí fue ser testigo de cómo mi mamá se esforzaba y lo daba todo para sostenerme a mí y mis hermanos, pero aun así no nos alcanzaba. Vivíamos en una habitación los cuatro, en esa casa nos humillaban, nos trataban mal, solo porque pagábamos una habitación”, comenzó relatando.

Otro de los aspectos que Karen no olvida de su infancia fue el tema del racismo, ya que la creadora de contenido aseguró que fue juzgada y criticada por su color de piel. “Ser una niña negra alrededor de malas personas no es fácil”, expresó.

Los años de colegio también fueron algo complicados para la influencer, ya que según ella sufrió de bullying por parte de sus compañeros, por lo que a modo de defensa empezó a no dejarse humillar o tratar mal, por lo que descuido sus estudios. “Yo fui conflictiva en el colegio, a mí me humillaban y me trataban mal, entonces me tocó aprender a defenderme”, confesó.

Su mayor pérdida

Karen Sevillano compartió con la audiencia quién es la persona más importante en su vida y sorprendió al revelar que no se trataba ni de su madre ni de su padre, pues reveló que su tía Dulce fue quien realmente la marcó. “Yo soy el fiel reflejo de ella”.

“Mi tía era una persona que me hacía sentir segura, tuve una infancia que me enseño a valorar lo que tengo hoy en día, yo sé que es no tener nada”, afirmó.

Sin embargo, en el 2016 su tía falleció por un cáncer, enfermedad que se la llevó de este mundo en tan solo seis meses y que rompió el corazón de ella y de su familia. “Si yo en ese momento hubiera tenido la situación económica que tengo ahora, mi tía estuviera vina porque la habría llevado a un mejor hospital y le hubiera podido conseguir un mejor tratamiento”, narró entre lágrimas.

Por otra parte, la creadora de contenido habló de su pareja actual, quien le volvió a dar esperanzas de un amor verdadero y le devolvió la felicidad tras una relación tóxica de su pasado. “Conocí a Neider, mi actual novio en 2020 y ha sido maravilloso. Anteriormente, solo había tenido relaciones tóxicas y hasta me habían puesto los ‘cachos’”, confesó la también actriz.

La creadora de contenido finalizó diciendo que luego de la pandemia su vida cambió, pues las redes sociales le empezaron a brindar nuevas posibilidades que nunca antes había tenido. “Jum, por fin hace dos años le pude dar la primera casa a mi mamá, esa la construyó mi papá y eso significó mucho. Yo vine a dormir sola hasta que cumplí los 24 años, yo no sabía que rea tener un cuarto solo para mi”, reveló.