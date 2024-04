El millonario ‘lujito’ que se daba Aida Victoria Merlano y al que tuvo que renunciar: eran más de $25 millones

La creadora de contenido gastaba una exorbitante cifra en arriendo a las afueras de Medellín - crédito @cb_edgar2/TikTok

Aida Victoria Merlano destaca como una de las influenciadoras colombianas que mayor interés despierta en sus redes sociales. No solamente su contenido es llamativo –en el que incluye opiniones personales sobre otros creadores digitales, sino de la política nacional–, sino también por la historia que existe detrás de ella y su aparente colaboración en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano.

De acuerdo con lo que ha revelado en varias oportunidades, Merlano Manzaneda encontró en las redes sociales la posibilidad de protegerse en caso de que manos oscuras quieran hacerle daño. Más allá de su éxito en las plataformas digitales, la barranquillera ha sabido manejar estos desafíos con una mezcla de transparencia y determinación, lo que ha incrementado su popularidad como una persona resiliente y auténtica.

Aida Victoria Merlano arrendaba la casa en la que vivía a las afueras de Medellín por 25 millones de pesos mensuales - crédito @aidavictoriam/Instagram

Después de recibir la condena de 13 años y 8 meses de prisión por haber participado en la fuga de la excongresista de un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá, la joven barranquillera debió tomar una decisión que interfirió en un costoso “gustico” que se daba. Y es que la suma de ese gasto que tenía Merlano Manzaneda ascendía a más de $25 millones por mes.

Se trata del alquiler de una casa en un exclusivo sector a las afueras de Medellín, que era alquilado por la influencer y que fue truncado por Blessd. De acuerdo con la información revelada por Westcol, novio de Aida Victoria, el cantante de género urbano compró el inmueble que era arrendado por su pareja y cuyo valor en el mercado inmobiliario tenía un costo de USD$1,5 millones.

Blessd compró la casa que arrendaba Aida Victoria Merlano por 25 millones de pesos mensuales - crédito @blessd/Instagram

Así las cosas, el streamer con más seguidores en el país reveló otro dato y es que la joven tuvo que mudarse a su casa mientras encuentra otro lugar para vivir, que conforme a los planes de Aida Victoria estaría ubicado en una zona más céntrica hacia la capital antioqueña.

“Hicimos una misión rara, porque Blessd se pasó a la casa de Aida y eso fue de la nada, porque Jara me escribió y me dijo ‘Papi, me gusta esa casa, la quiero comprar’… Yo le dije a Aida ‘bebé, vamos a buscar una casa pa’ ti, métete en la casa mía mientras tanto’ y al otro día ya estábamos haciendo el trasteo”, aseguró el streamer.

Asimismo, Westcol aseguró que la suma de dinero que pagaba su pareja era muy alta en comparación con el uso que le daba a la misma, pues no permanecía en ella por mucho tiempo: “Aida mantiene de viaje, nunca estaba allá, imagínese pagar 25 millones pa’ eso, realmente no era necesario”.

El conmovedor mensaje que dedicó a Aida Victoria

Luis Villa, conocido como Westcol, ante el difícil momento que está atravesando su novia Aida Victoria Merlano, aprovechó su amplia audiencia en la red social Instagram para declararle su apoyo a la barranquillera, afirmando que son pocas las cosas que realmente se alcanzan a conocer de ella:

“Te amo con todo mi corazón (...) Ojalá todo el mundo pudiera conocerte, aunque sea un ratico para que se den cuenta de la persona tan increíble que eres. Gracias a todas las personas que están ahí apoyando a Aida. Yo creo que por primera vez todos pensamos lo mismo”, fueron las palabras del streamer paisa.

Posteriormente, el creador de contenido aseguró que ha estado acompañando a su novia en el complicado proceso judicial que afronta, motivo por el cual ha estado ausente de las redes sociales.

