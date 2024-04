Multan a Epa Colombia afuera del concierto de Karol G: “Hubiera comprado VIP”

Epa Colombia se volvió a enfrentar cara a cara con la justicia - crédito Epa Colombia / Instagram

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, nuevamente estuvo envuelta en un problema con las autoridades. Todo ocurrió mientras se llevaba a cabo el concierto de Karol G, la famosa paisa que brilló en Bogotá con sus presentaciones durante dos días consecutivos.

Aunque la influenciadora no quiso entrar al concierto, debido a su avanzado estado de embarazo, decidió pasar por el estadio El Campín y quedarse afuera escuchando un poco de las canciones que interpretó la famosa en medio del Mañana Será Bonito Tour.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el momento en el que parqueó su vehículo al frente del famoso recinto deportivo fue abordada por sus seguidores, que le pidieron fotografías, le expresaron sus palabras de apoyo y le recordaron que la aprecian por lo que ella compartió unos momentos con ellos.

“Yo la escuché desde afuera porque mi barriguita ya no da para estar entre tanta gente, pero la dio todita. Mucha gente quedó afuera”, dijo a sus seguidores, teniendo en cuenta que a finales de marzo dijo que le faltaban solo dos semanas para dar a luz.

¿Epa Colombia de nuevo en problemas con la ley?

Las autoridades le impusieron un comparendo a la empresaria - crédito Epa Colombia / Instagram

La creadora de contenido no se esperaba que la Policía Metropolitana de Bogotá la estuviera esperando unos metros más adelante para reclamarle por sus acciones. Aunque no aclaró específicamente por qué se le impuso el comparendo, se estima que pudo haber sido por parquearse en esta zona, puesto que obstaculizó la concurrida vía.

Su copiloto le tomó las fotografías y videos en las cuales se ve bastante preocupada por el comparendo que le fue impuesto. Incluso, Epa Colombia escribió lo siguiente en sus historias: “Con lo que me costó el comparendo me hubiera comprado VIP”.

La influenciadora compartió el nuevo lío a través de redes sociales - crédito Epa Colombia / Instagram

Con esta frase reiteró que es una cantidad considerable, teniendo en cuenta que la boleta VIP para el concierto de Karol G en Bogotá tenía un costo que rozaba el millón de pesos, por lo que la multa que le impusieron los uniformados fue bastante alta.

Afortunadamente, la situación no trascendió a mayores y la empresaria, creadora de contenido y futura mamá solo debe pagar el comparendo para estar de nuevo a pases con la ley, teniendo en cuenta que en el pasado tuvo problemas por causa de sus acciones en contra del sistema masivo de transporte de la ciudad, Transmilenio, al cual le ocasionó daños en medio de una marcha.

Rapero le dedicó canción a Epa Colombia antes de la multa

A las afueras del concierto de Karol G, la creadora de contenido encontró mucho amor y talento por parte de sus seguidores - crédito Epa Colombia / Instagram

En medio de la emoción de los seguidores por haberse encontrado a la influenciadora a las afueras del estadio El Campín, uno de los asistentes decidió demostrarle su talento dedicándole unas rimas que no solo sorprendieron a Epa Colombia sino a las demás personas que allí se encontraban.

“Epa, eso que tú haces me fascina, ayudas a la gente con tu keratina, representas a esta raza latina (...) Parece que la bebé que está en la barriga es bienvenida porque eso es de corazón, te lo juro que el bebé ya viene con su bendición. Yo no salgo en televisión, pero lo que te digo, mami, te lo digo el corazón. Gracias por el apoyo que le das a la gente, porque eres famosa y tú no eres indiferente”, dice una parte de la composición del artista urbano.

Las dos fechas de Karol G en Bogotá fueron un éxito total - crédito @karolg/Instagram

Mientras todo esto ocurría a las afueras del estadio, Karol G se encontraba brindando una noche inolvidable para miles de capitalinos y algunos de los famosos más reconocidos de la farándula criolla, entre ellos se destaca la presencia de Luisa Fernanda W, Pipe Bueno, Laura de León, Salomón, Lina Tejeiro y Yina Calderón.