Universidad Nacional anunció paro indefinido en protesta por elección del rector: “Hasta que renuncie”

Imagen de archivo. Universidad Nacional se declaró en paro indefinido - crédito Colprensa

La designación de José Ismael Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional el pasado 21 de marzo generó una ola de críticas y controversia en la comunidad educativa, que llevó a convocar una asamblea estudiantil el miércoles 3 de abril, en la que, además de rechazar el nombramiento, se declararon en paro indefinido.

Así lo confirmó el ex representante estudiantil de la Universidad Nacional Ronald Vargas a través de su cuenta de X: “La sede Bogotá se declara en paro Indefinido. Algunas banderas son: el no reconocimiento de Ismael peña como rector y el reconocimiento a Leopoldo Múnera como rector legítimo. Rechazo a las reformas adelantadas por la actual administración. La constituyente Universitaria”.

Minutos después agregó: “La sede Manizales y sede Medellín de la Unal, también se declaran en paro indefinido”.

Ex representante estudiantil de la Unal confirmó que la universidad entró en paro indefinido - crédito X

La polémica comenzó luego de que el Consejo Superior Universitario (CSU) designara a Peña como nuevo rector, pese a que en las consultas previas electrónicas los estudiantes, profesores y egresados habían respaldado a Leopoldo Múnera como su candidato favorito para dirigir la Unal.

Según conoció la revista Semana, Múnera, reconocido por su amplia trayectoria en la Universidad Nacional y su experiencia académica, habría obtenido un 34,4% de apoyo en la consulta previa, lo que le daba una clara victoria sobres sus contrincantes.

Durante la asamblea convocada el miércoles 3 de abril, el profesor Múnera, quien estuvo presente, se declaró en desobediencia civil: “No estoy haciendo nada a la espalda de nadie. Sé lo que estoy planteando, sé lo que quiero. No es violenta (la desobediencia civil). No quiero violencia que le haga juego a la violencia de los otros y está entre los límites del derecho, la ética y la justicia”, señaló el académico.

Imagen de archivo. Leopoldo Múnera se declaró en desobediencia civil - crédito Universidad de Nariño

La controversia que ha generado la designación de José Ismael Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional incluso llegó a las puertas del Congreso, desde donde la represente a la Cámara, Jennifer Pedraza, se pronunció.

“Físicamente estoy en la plenaria de la cámara. Sentimentalmente estoy en la Asamblea de la @UNALOficial luchando por democracia y autonomía universitarias y escuchando al Profe @MuneraLeopoldo. Somos UN, somos un grito de libertad”, escribió la congresista en su cuenta de X.

La congresista Jennifer Pedraza se pronunció por la elección de nuevo rector de la Unal - crédito X

“Ponerse en modo constituyente”: presidente Petro sobre la Unal

Pero la controversia en la Universidad Nacional no solo llegó al Congreso de la República, también tocó las puertas de la Casa de Nariño; a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro igualmente se pronunció sobre la elección de José Ismael Peña como nuevo rector de la Unal.

“Ponerse en modo constituyente es ponerse en modo de un pueblo que decide. Esta es la Asamblea estudiantil de la Universidad nacional”, comentó el jefe de Estado colombiano en su red social.

Gustavo Petro se pronunció sobre la controversia por la elección de rector en la Universidad Nacional - crédito X

Sin embargo, la publicación del mandatario nacional no pareció caer tan bien, pues algunos miembros de la comunidad universitaria lo criticaron. Uno de ellos fue el ex representante estudiantil Vargas, quien afirmó: “el presidente pescando en río revuelto”.

“Las Universidades públicas son y deben ser autónomas y por ende, independientes del Gobierno, sea cual sea”, añadió.

Comunidad universitaria de la Unal rechazó el pronunciamiento del presidente Petro - crédito X

Movilizaciones en contra de la elección

Como muestra de la inconformidad y controversia que ha generado entre la comunidad estudiantil y académica la designación de José Ismael Peña como nuevo rector de la Universidad Nacional, desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) anunciaron que la institución se mantendría en “paro indefinido hasta que renuncie Peña”.

Un profesor de la universidad, identificado como Bryam Bustos, por su parte dio a conocer a través de su cuenta de X que este jueves 4 de abril “profesores, estudiantes, trabajadores y egresados unidos como comunidad” se movilizarán a partir de las 11:00 de la mañana hasta el Ministerio de Educación.