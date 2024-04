Presidencia le pidió la renuncia a Nórida Rodríguez, a pesar de que esta dijo estar firme en su cargo

Nórida Rodríguez asegurá que seguirá en su puesto a pesar de los rumores de su renuncia - crédito Colprensa.

En la mañana del 3 de abril La W dio a conocer que luego de las denuncias de presuntas irregularidades en el sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, Rtvc, la Presidencia de la República ha pedido la renuncia a su gerente, Nórida Rodríguez Muñoz.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según la emisora, esta decisión se conoce luego de que se hiciera público que desde la llegada de Rodríguez a Rtvc en mayo de 2023 a la gerencia no se mueve una hoja sin el visto bueno del subgerente de Soporte Corporativo que ella misma nombró, Jorge Luis Arzuaga Cadena.

De acuerdo con lo dicho por la emisora, el verdadero gerente de la entidad es Arzuaga y no Nórida, pues al parecer la gerente le pedía aprobación al subgerente ante cualquier decisión que se debiera tomar. Además, las fuentes le confirmaron a La W que Arzuaga decía cosas como “ella no entiende” o “pobrecita”.

Nórida Rodríguez siendo nombrada gerente de RTVC por Mauricio Lizcano, ministro TIC - crédito Colprensa.

Es de recordar, que en entrevista con Caracol Radio, esa misma mañana, Rodríguez, acompañada por Arzuaga, aseguró que ella seguía en su puesto hasta que el presidente Gustavo Petro disponga. Además dijo que no tiene miedo frente a la investigación que se adelanta desde la Procuraduría y está segura de la transparencia de su gestión.

“Creo que este tema se ha tratado de forma incorrecta, no quise hablar con La W porque ellos decidieron tocar el tema de la forma más irrespetuosa posible”, señaló Rodríguez en respuesta a las denuncias hechas por La W con respecto a la contratación y los manejos que se dan dentro de Rtvc.

En los adjuntos se le envía la tabla de honorarios de varios empleados de Rtvc - crédito rtvc.gov.co

En esa misma entrevista aseguró que ha tenido diferencias con Morris, mismo que suena para quedarse con el cargo de gerente, “Hollman (Morris) no me ha dado instrucciones a mí, jamás, que no se atreva”, declaró. Además, dejo en evidencia que en Rtvc todo se filtra y que al parecer ella es la última en enterarse.

“Yo quiero evidenciar un problema que hay en Rtvc y es que todo se filtra, todo el mundo sabe todo y a veces yo me entero de última”, aseguró.

La Rtvc ha enviado varias solicitudes de retractación - crédito rtvc.gov.co

Por otra parte, Semana dio a conocer que la decisión la tomo el presidente Petro en la noche del 2 de abril y la notificó Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia en las primeras horas de este miércoles.

La rectificación

En entrevista con El Espectador, Rodríguez también dejo claro que no se le ha pedido su renuncia, de hecho, aseguró que respecto a todas notas hechas por La W respecto a su gestión en Rtvc, ya se han enviado al menos 11 solicitudes de rectificación.

La más reciente con fecha del 2 de abril y en la que se señala que el periodista Juan Pablo Calvás falta “a la función periodística y la responsabilidad social que debe cumplirse en la difusión de información a través de los medios de comunicación al realizar afirmaciones injuriosas, calumniosas y falta a la realidad de los hechos, sin tener argumentos, pruebas, ni fundamentos y sin consultar la veracidad de estos. Los cuales, se podrían enmarcar en el TÍTULO V, DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL CAPÍTULO ÚNICO, DE LA INJURIA Y LA CALUMNIA”.

Según la entidad hubo una falta clara a la labor periodística - crédito rtvc.gov.co

Por lo anterior, le solicitan que “en los programas radiales de W RADIO donde se haya emitido estos comentarios, por intermedio de quien corresponda se proceda a la rectificación y retractación de las manifestaciones realizadas en la publicación del 21 de marzo de 2024. (...) Que la rectificación tenga un despliegue informativo equivalente al que tuvo inicialmente y que se reconozca expresamente la equivocación”.

Añaden que deben decir “no es cierto que solo la Subgerencia de Soporte Corporativo cuenta con contratistas con honorarios entre $9.300.000 y $13.000.000, en vista de que las Subgerencias de Radio y Televisión, también han aplicado los valores señalados anteriormente de acuerdo con la Tabla de Honorarios adoptada través de la Resolución No. 004 de 2024 y de conformidad con los requisitos de ley para contratar”.

Además “se solicita la eliminación y/o edición de las publicaciones efectuadas en la página web de W RADIO, suprimiendo el apartado donde se realizan afirmaciones carentes de fundamento y veracidad”.