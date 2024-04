Defensora de DD. HH. lanzó fuerte crítica por caso de extranjero con dos menores: “Izquierda y derecha se dan la mano en el burdel”

Claudia Quintero, gerente de la Fundación Empodérate, interviene en el debate sobre la regulación de la prostitución, resaltando la victimización de las mujeres en medio de esta problemática social - crédito Getty

En un acto sin precedentes en la ciudad de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la implementación de “medidas extraordinarias” destinadas a prevenir y mitigar la explotación sexual de menores, el 2 de abril de 2024. Este anuncio se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre la presencia de redes de trata de personas y la explotación de menores en áreas turísticas prominentes como el parque El Poblado, el parque Lleras y Provenza, en la capital antioqueña.

El alcalde de Medellín, en una conferencia de prensa, declaró: “A partir de hoy y por un término de seis meses, se suspende temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público del área identificada en el decreto”. Esta medida afectará específicamente a zonas conocidas por su vida nocturna y actividad turística, como los sectores mencionados.

Gutiérrez explicó que estas medidas fueron tomadas en respuesta al “accionar” de estructuras criminales en la zona y a la “problemática social” que surgió como resultado de la explotación sexual de menores en estas áreas turísticas. Este anuncio llegó poco después del preocupante incidente en el que el turista estadounidense Timothy Alan Livingston fue encontrado en un hotel con dos niñas de 12 y 13 años, presuntamente para abusar sexualmente de ellas.

Claudia Quintero, defensora de Derechos Humanos y gerente de la Fundación Empodérate, compartió sus reflexiones sobre la situación de las jóvenes afectadas y la industria de la prostitución, en una entrevista con Blu Radio. La representante del órgano constitucional destacó el drama que viven las mujeres víctimas de explotación sexual, al enfatizar que muchas de ellas son víctimas de consumo de drogas y otros abusos.

“Las mujeres que están en prostitución son víctimas, son víctimas de quienes consumen, son víctimas de las redes y son víctimas de un sistema que no les ofrece condiciones de equidad para vivir de manera digna”, afirmó Quintero. “Pero esto no quiere decir que no sea pertinente darles también a las mujeres mensajes que las lleven a desnormalizar la práctica de la prostitución”, agregó.

Sobre el papel de la política en la regulación de la prostitución, Quintero fue enfática al señalar que “la izquierda y la derecha se dan la mano en el burdel”. Esta declaración subraya la complejidad del debate en torno a la prostitución y la necesidad de un enfoque que trascienda las divisiones políticas tradicionales, de acuerdo al medio en mención.

Estadounidense es buscado internacionalmente por abuso de menores en Medellín

El caso de Timothy Alan Livingston, un ciudadano estadounidense de 36 años, generó conmoción tanto en Colombia como en Estados Unidos, después de que fuera encontrado en un hotel en la comuna 14 (El Poblado) de Medellín en compañía de dos niñas menores de edad. El incidente, captado por cámaras de seguridad, desencadenó una intensa búsqueda por parte de las autoridades colombianas y norteamericanas para que el extranjero responda por los presuntos delitos de abuso sexual.

Livingston llegó a Colombia a finales de marzo con la intención de pasar la Semana Santa y algunos días más en Medellín. Se hospedó en el hotel Gotham, mediante el empleo de aplicaciones de hospedaje para reservar su habitación. Sin embargo, desde los primeros días surgieron problemas legales cuando el Miércoles Santo intentó ingresar a su habitación con dos mujeres que aparentaban ser menores de edad.

A pesar de que el personal de seguridad del hotel les impidió el ingreso con las acompañantes, Livingston persistió en su intento de violar las restricciones del establecimiento para acceder a las menores. La rápida intervención de las autoridades, alertadas por un testigo, permitió su detención y el inicio del proceso para proteger los derechos de las niñas, de 12 y 13 años.

Según fuentes judiciales, Livingston conoció a las menores en la calle, no a través de las redes sociales, como suele ser común en estos casos. Aunque fue detenido durante 12 horas, fue puesto en libertad debido a que en un primer momento las niñas aseguraron ser mayores de edad y no se encontraron pruebas contundentes en su contra.

Sin embargo, la posterior confirmación de la edad de las víctimas llevó a la apertura de un proceso judicial contra Livingston. Pero antes de que las autoridades pudieran recapturarlo, el estadounidense regresó al hotel para recoger sus pertenencias y huir del país, tomando un vuelo directo hacia Fort Lauderdale, Estados Unidos, desde el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro.

Mientras tanto, las autoridades colombianas están investigando si Livingston tiene antecedentes similares en otras partes del mundo. Además, se ha prestado especial atención al bienestar de las menores afectadas, una de las cuales es huérfana de padre y madre, asegurando que reciban la protección y el apoyo necesarios.

El caso de Livingston puso de relieve la importancia de abordar la explotación sexual de menores y provocó un llamado a fortalecer las medidas de protección y prevención en Medellín. Por eso, el comentario y la opinión de la defensora del Pueblo.