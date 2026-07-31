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Suspendido centro estético en Bogotá por una denuncia ciudadana: encontraron residuos biológicos y fallas sanitarias

La inspección, realizada tras una denuncia ciudadana, evidenció que el establecimiento no contaba con la documentación requerida para operar, por lo que las autoridades ordenaron su cierre por 10 días mientras avanzan las investigaciones

El operativo fue realizado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Alcaldía Local de Barrios Unidos y la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Secretaria de Gobierno de Bogotá
El operativo fue realizado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Alcaldía Local de Barrios Unidos y la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Secretaria de Gobierno de Bogotá
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Un centro estético ubicado en el barrio La Castellana, en la localidad de Barrios Unidos, fue suspendido por 10 días luego de que las autoridades encontraran residuos biológicos en sus ductos, además de varias irregularidades sanitarias y administrativas durante una inspección realizada en Bogotá.

La medida fue adoptada tras una denuncia ciudadana y en un operativo conjunto entre la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Alcaldía Local de Barrios Unidos y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según informaron las autoridades, el establecimiento no contaba con la documentación requerida para operar y presentaba condiciones que representaban un riesgo para la salud pública.

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Encontraron residuos biológicos en los ductos y el local no tenía la documentación en regla

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, al llegar al lugar los funcionarios no pudieron ingresar de inmediato porque los responsables del establecimiento impidieron inicialmente la inspección.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró en entrevista con Blu Radio que durante ese tiempo se habría intentado limpiar el sitio antes de la verificación.

El Distrito anunció que continuará realizando operativos de inspección para verificar que los centros estéticos cumplan la normativa y protejan la salud de los usuarios - crédito Alcaldía Local de Bariios Unidos
El Distrito anunció que continuará realizando operativos de inspección para verificar que los centros estéticos cumplan la normativa y protejan la salud de los usuarios - crédito Alcaldía Local de Bariios Unidos

“Una denuncia ciudadana nos avisa de personas saliendo de este lugar. Llegaron los equipos de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, de la Secretaría de Salud, y en efecto no tiene letrero, no tiene papeles en regla. Logramos entrar gracias a la Policía y adentro nos encontramos todo tipo de irregularidades”, afirmó el funcionario.

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Una vez las autoridades ingresaron con apoyo de la Policía, evidenciaron la ausencia de la documentación exigida, falta de señalización y condiciones sanitarias deficientes. Además, durante la inspección fueron encontrados residuos biológicos en los ductos del establecimiento.

Según Publimetro, una de las hipótesis que investigan las autoridades es que los desechos generados durante algunos procedimientos estéticos habrían sido vertidos al sistema de alcantarillado, situación que será analizada para establecer posibles responsabilidades.

Como resultado de los hallazgos, el centro estético fue suspendido por un periodo de 10 días mientras avanzan las investigaciones y las actuaciones administrativas correspondientes.

Según las autoridades, el establecimiento no cumplía con los requisitos sanitarios ni administrativos exigidos para prestar servicios estéticos - crédito Alcaldía Local de Barrios Unidos
Según las autoridades, el establecimiento no cumplía con los requisitos sanitarios ni administrativos exigidos para prestar servicios estéticos - crédito Alcaldía Local de Barrios Unidos

Distrito reforzará controles a establecimientos estéticos

La Secretaría Distrital de Gobierno indicó que este caso hace parte de una estrategia para fortalecer los operativos de inspección, vigilancia y control sobre establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos en Bogotá.

El Distrito recordó que los procedimientos invasivos solo pueden realizarse en instituciones prestadoras de salud (IPS) debidamente habilitadas y autorizadas, e hizo un llamado a los ciudadanos para verificar que tanto los establecimientos como los profesionales se encuentren registrados antes de someterse a cualquier tratamiento.

Las autoridades señalaron que continuarán adelantando operativos en diferentes sectores de la ciudad junto con la Secretaría de Salud, la Policía, la Fiscalía y las alcaldías locales para combatir la prestación ilegal de servicios estéticos.

El caso del centro estético suspendido en La Castellana se suma a la estrategia que adelanta el Distrito para reforzar la inspección de establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos en Bogotá, luego de la muerte de Yulixa Toloza que se sometió a una intervención invasiva en un lugar que no contaba con la habilitación requerida.

Autoridades suspendieron por 10 días el centro estético tras encontrar residuos biológicos, fallas sanitarias y falta de documentación durante la inspección - crédito Alcaldía local de Barrios Unidos
Autoridades suspendieron por 10 días el centro estético tras encontrar residuos biológicos, fallas sanitarias y falta de documentación durante la inspección - crédito Alcaldía local de Barrios Unidos

En el más reciente operativo, la Alcaldía de Bogotá ordenó la clausura temporal de otro centro estético, intervenido en una acción adelantada por la Alcaldía Local de Usme, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y la Policía.

Durante la inspección fueron decomisados equipos, dispositivos y medicamentos utilizados para procedimientos de inyectología, debido a presuntos incumplimientos de las normas sanitarias y de los requisitos exigidos para su uso.

Según cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Gobierno, en lo corrido de 2026 se han realizado 335 acciones de inspección a este tipo de establecimientos. Entre 2024 y 2026, el Distrito acumula 622 operativos y ha impuesto 118 medidas de suspensión temporal por diferentes irregularidades.

Las autoridades reiteraron que los procedimientos invasivos solo pueden practicarse en instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) debidamente habilitadas, con personal registrado en el ReTHUS y con infraestructura médica adecuada para atender posibles emergencias.

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