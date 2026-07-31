Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Tres estudiantes fueron apuñalados dentro de la Universidad Nacional en Bogotá: uno de ellos está en delicado estado de salud

La rectoría, que colabora con las investigaciones para identificar a los responsables, rechazó la agresión, activó protocolos de atención y acompañamiento a las víctimas

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran una agresión a varios estudiantes de la institución educativa - crédito @r3ntas/X /X
Guardar

Tres estudiantes resultaron heridos la noche del miércoles 29 de julio de 2026 en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional, sede Bogotá, durante hechos de violencia. Uno de los jóvenes fue trasladado a una clínica y permanece en delicado estado de salud.

Según el testimonio de la víctima a Noticias RCN, la agresión comenzó cuando intentó retirar una pancarta instalada en el lugar. El estudiante dijo que los agresores lo rodearon y lo atacaron con armas blancas.

Las imágenes divulgadas muestran a varios encapuchados persiguiendo y agrediendo con armas cortopunzantes a un representante estudiantil dentro de uno de los edificios del campus. El material ya hace parte de los elementos que podrían ser analizados por las autoridades para identificar a los responsables.

PUBLICIDAD

Tres estudiantes fueron apuñalados en las instalaciones de la Universidad Nacional - crédito Alcaldía de Bogotá/@r3ntas/X
Tres estudiantes fueron apuñalados en las instalaciones de la Universidad Nacional - crédito Alcaldía de Bogotá/@r3ntas/X

El joven aseguró que la chaqueta de cuero que llevaba evitó lesiones de mayor gravedad: “Me protegió de ocho puñaladas”. En su historia clínica quedaron registradas dos heridas: una en un brazo y otra en una pierna.

Frente a esto, en el Comunicado No. 19, la institución pública calificó el episodio como incompatible con los principios de convivencia que promueve la institución y reiteró que “ninguna diferencia justifica el uso de la violencia”. También informó que dispuso el resguardo de la información y adelantó los actos urgentes correspondientes para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

La rectoría, que colabora con las investigaciones para identificar a los responsables, rechazó la agresión, activó protocolos de atención y acompañamiento a las víctimas - crédito Universidad Nacional
La rectoría, que colabora con las investigaciones para identificar a los responsables, rechazó la agresión, activó protocolos de atención y acompañamiento a las víctimas - crédito Universidad Nacional

El rector José Ismael Peña Reyes confirmó en su cuenta de X que el hecho dejó tres estudiantes lesionados y que uno debió ser remitido a una clínica por la gravedad de las heridas. “Rechazamos los hechos de violencia ocurridos anoche en la Ciudad Universitaria, que resultaron en lesiones personales a tres estudiantes y uno de ellos debió ser trasladado a la clínica en delicado estado de salud”, escribió.

PUBLICIDAD

Dadas las circunstancias, señaló, la institución de educación superior hizo efectivos los protocolos definidos para este tipo de casos, además de que se comprometieron a ayudar a las autoridades competentes a esclarecer.

“Desde el momento en que se conocieron los hechos ocurridos, se activaron los protocolos institucionales de atención, acompañamiento a las víctimas y resguardo de la información. Paralelamente, se adelantaron los actos urgentes correspondientes con el propósito de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y el avance de las investigaciones”, expuso Peña Reyes.

El docente Diego Torres exigió a las autoridades y a la Universidad Nacional adelantar una investigación para esclarecer los hechos - crédito @DiegoTorres_Fis/X

Y agregó: “Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas, sus familiares, compañeros y allegados, y reiteramos nuestro compromiso con el acompañamiento institucional que la situación requiera”.

Por su parte, el docente Diego Torres, del Departamento de Física, pidió en X a la Universidad, a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades iniciar las acciones para identificar y judicializar a los responsables". En su criterio, los hechos se deben esclarecer y se debe rechazar la violencia sin ningún tipo de distinción.

“La violencia no puede permitirse, venga de donde venga, y menos en la Universidad Nacional de Colombia. Le pido a la universidad, a las autoridades universitarias y a las autoridades competentes el iniciar la investigación y llevarla hasta las últimas consecuencias. Comunidad académica, es tiempo de rechazar todo tipo de violencia dentro del campus. Somos más de cincuenta y seis mil estudiantes, más de tres mil profesores y miles de trabajadores que no queremos la violencia. No más miedo en nuestra Universidad Nacional de Colombia. No más”, señaló.

El profesor sostuvo que no hay ninguna razón que justifique ejercer violencia contra cualquier persona. Así mismo, solicitó a la Universidad Nacional mantener informada a la opinión pública sobre el caso.

“Absolutamente nada justifica la violencia contra los miembros de la Universidad Nacional. Mientras envío este video, se desarrollan los hechos y le pido mesura a la comunidad académica. Se deben mantener los canales de comunicación, pero al mismo tiempo pido que se rechace todo tipo de acción violenta y de agresiones”, dijo Torres.

Temas Relacionados

Universidad NacionalEstudiantes apuñaladosViolencia estudiantilHeridosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pacto Histórico se refirió al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud del gobierno De la Espriella: “Implicaciones jurídicas, éticas e institucionales”

Los congresistas oficialistas señalaron que la restricción alcanzaría asuntos de alta sensibilidad para el sistema, citando la participación activa de la líder gremial en el estudio de la Unidad de Pago por Capitación

Pacto Histórico se refirió al nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud del gobierno De la Espriella: “Implicaciones jurídicas, éticas e institucionales”

Definida fecha de audiencia para imputarle cargos al periodista Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual: cuándo será

Las denuncias fueron presentadas por jóvenes profesionales que trabajaron en el Canal Caracol entre 2024 y 2026, y el expediente incluye chats y mensajes que, según el ente investigador, tenían contenido sexual

Definida fecha de audiencia para imputarle cargos al periodista Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual: cuándo será

Suspendido centro estético en Bogotá por una denuncia ciudadana: encontraron residuos biológicos y fallas sanitarias

La inspección, realizada tras una denuncia ciudadana, evidenció que el establecimiento no contaba con la documentación requerida para operar, por lo que las autoridades ordenaron su cierre por 10 días mientras avanzan las investigaciones

Suspendido centro estético en Bogotá por una denuncia ciudadana: encontraron residuos biológicos y fallas sanitarias

Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “A ese paso no va a llegar a la final”

La presentadora resultó afectada tras un impactante momento en el set, situación que reavivó recuerdos de un accidente previo sufrido con otro concursante durante la temporada

Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “A ese paso no va a llegar a la final”

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: la delegación Tricolor llegó a las cien preseas

La jornada del 30 de julio de 2026 dejó seis oros, 10 platas y tres bronces, además de triunfos en disciplinas clave, para ampliar la cosecha rumbo al tramo final, con México todavía al frente de la tabla general

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: la delegación Tricolor llegó a las cien preseas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “A ese paso no va a llegar a la final”

Claudia Bahamón sufrió un nuevo accidente en ‘MasterChef Celebrity’: “A ese paso no va a llegar a la final”

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

Figura de la selección Colombia habría pasado por el quirófano: esta es la imagen que despertó rumores

Blessd suma tres nominaciones a los Premios Juventud 2026 antes de iniciar su gira por Latam

Karol G fue señalada por copiar a Britney Spears por la portada de su nuevo álbum

Deportes

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: la delegación Tricolor llegó a las cien preseas

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: la delegación Tricolor llegó a las cien preseas

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

Santa Fe no tuvo piedad de Caracas y lo goleó 3-0: clasificó a octavos de la Copa Sudamericana

Esta fue la millonada que Santa Fe ganó por clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe vs. River Plate: fecha y hora confirmada para la serie de Copa Sudamericana 2026