Tres estudiantes fueron apuñalados dentro de la Universidad Nacional en Bogotá: uno de ellos está en delicado estado de salud

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran una agresión a varios estudiantes de la institución educativa - crédito @r3ntas/X /X

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Tres estudiantes resultaron heridos la noche del miércoles 29 de julio de 2026 en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional, sede Bogotá, durante hechos de violencia. Uno de los jóvenes fue trasladado a una clínica y permanece en delicado estado de salud.

Según el testimonio de la víctima a Noticias RCN, la agresión comenzó cuando intentó retirar una pancarta instalada en el lugar. El estudiante dijo que los agresores lo rodearon y lo atacaron con armas blancas.

Las imágenes divulgadas muestran a varios encapuchados persiguiendo y agrediendo con armas cortopunzantes a un representante estudiantil dentro de uno de los edificios del campus. El material ya hace parte de los elementos que podrían ser analizados por las autoridades para identificar a los responsables.

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Tres estudiantes fueron apuñalados en las instalaciones de la Universidad Nacional - crédito Alcaldía de Bogotá/@r3ntas/X

El joven aseguró que la chaqueta de cuero que llevaba evitó lesiones de mayor gravedad: “Me protegió de ocho puñaladas”. En su historia clínica quedaron registradas dos heridas: una en un brazo y otra en una pierna.

Frente a esto, en el Comunicado No. 19, la institución pública calificó el episodio como incompatible con los principios de convivencia que promueve la institución y reiteró que “ninguna diferencia justifica el uso de la violencia”. También informó que dispuso el resguardo de la información y adelantó los actos urgentes correspondientes para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

La rectoría, que colabora con las investigaciones para identificar a los responsables, rechazó la agresión, activó protocolos de atención y acompañamiento a las víctimas - crédito Universidad Nacional

El rector José Ismael Peña Reyes confirmó en su cuenta de X que el hecho dejó tres estudiantes lesionados y que uno debió ser remitido a una clínica por la gravedad de las heridas. “Rechazamos los hechos de violencia ocurridos anoche en la Ciudad Universitaria, que resultaron en lesiones personales a tres estudiantes y uno de ellos debió ser trasladado a la clínica en delicado estado de salud”, escribió.

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Dadas las circunstancias, señaló, la institución de educación superior hizo efectivos los protocolos definidos para este tipo de casos, además de que se comprometieron a ayudar a las autoridades competentes a esclarecer.

“Desde el momento en que se conocieron los hechos ocurridos, se activaron los protocolos institucionales de atención, acompañamiento a las víctimas y resguardo de la información. Paralelamente, se adelantaron los actos urgentes correspondientes con el propósito de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y el avance de las investigaciones”, expuso Peña Reyes.

El docente Diego Torres exigió a las autoridades y a la Universidad Nacional adelantar una investigación para esclarecer los hechos - crédito @DiegoTorres_Fis/X

Y agregó: “Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas, sus familiares, compañeros y allegados, y reiteramos nuestro compromiso con el acompañamiento institucional que la situación requiera”.

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Por su parte, el docente Diego Torres, del Departamento de Física, pidió en X a la Universidad, a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades iniciar las acciones para identificar y judicializar a los responsables". En su criterio, los hechos se deben esclarecer y se debe rechazar la violencia sin ningún tipo de distinción.

“La violencia no puede permitirse, venga de donde venga, y menos en la Universidad Nacional de Colombia. Le pido a la universidad, a las autoridades universitarias y a las autoridades competentes el iniciar la investigación y llevarla hasta las últimas consecuencias. Comunidad académica, es tiempo de rechazar todo tipo de violencia dentro del campus. Somos más de cincuenta y seis mil estudiantes, más de tres mil profesores y miles de trabajadores que no queremos la violencia. No más miedo en nuestra Universidad Nacional de Colombia. No más”, señaló.

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El profesor sostuvo que no hay ninguna razón que justifique ejercer violencia contra cualquier persona. Así mismo, solicitó a la Universidad Nacional mantener informada a la opinión pública sobre el caso.

“Absolutamente nada justifica la violencia contra los miembros de la Universidad Nacional. Mientras envío este video, se desarrollan los hechos y le pido mesura a la comunidad académica. Se deben mantener los canales de comunicación, pero al mismo tiempo pido que se rechace todo tipo de acción violenta y de agresiones”, dijo Torres.