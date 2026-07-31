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Definida fecha de audiencia para imputarle cargos al periodista Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual: cuándo será

Las denuncias fueron presentadas por jóvenes profesionales que trabajaron en el Canal Caracol entre 2024 y 2026, y el expediente incluye chats y mensajes que, según el ente investigador, tenían contenido sexual

La Fiscalía General de la Nación citó a Jorge Alfredo Vargas Angulo para imputarle cargos por presunto acoso sexual el lunes 3 de agosto a las 3:00 p. m. - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
La Fiscalía General de la Nación citó a Jorge Alfredo Vargas Angulo para imputarle cargos por presunto acoso sexual el lunes 3 de agosto a las 3:00 p. m. - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
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La Fiscalía General de la Nación citó al periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo para el lunes 3 de agosto a las 3:00 p. m. con el fin de imputarle cargos por presunto acoso sexual, en una audiencia que podría realizarse bajo reserva para proteger la identidad de las denunciantes y evitar su revictimización.

El proceso se originó en las denuncias de cuatro jóvenes profesionales que trabajaron en Caracol Televisión entre 2024 y 2026. Dentro del material reunido por el ente investigador figuran chats y mensajes que, según la investigación, contenían un componente sexual.

Según Semana, fuentes cercanas al caso señalaron que las cuatro víctimas relataron la forma en que Vargas las abordaba en el canal y les hacía insinuaciones inapropiadas de manera constante. La imputación será presentada por la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

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Por orden de la fiscal general de la Nación Luz Adriana Camargo, se conformó un grupo de tareas especiales para recopilar elementos materiales probatorios y verificar las denuncias. Debido a la relevancia del caso, la investigación fue asignada a una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

El expediente de la Fiscalía incluye chats y mensajes con componente sexual, según el material reunido en el caso contra Jorge Alfredo Vargas - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
El expediente de la Fiscalía incluye chats y mensajes con componente sexual, según el material reunido en el caso contra Jorge Alfredo Vargas - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, los hechos investigados habrían ocurrido en un contexto laboral. La conclusión de la fiscal del caso y de su equipo, según la publicación, es que el presentador habría aprovechado su cargo, su trayectoria y su reconocimiento para realizar esas conductas.

También plantea una discusión sobre la publicidad de la audiencia. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia SU 141 de 2020, un proceso penal sólo puede ser privado cuando haya menores de edad involucrados como víctimas o testigos, o cuando la reserva sea indispensable por una afectación directa a la seguridad nacional.

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Si no se configura ninguna de esas dos excepciones, la diligencia virtual debe ser abierta y de libre acceso para medios de comunicación y ciudadanía. Aun así, en este caso se solicitará que la audiencia se adelante de forma reservada por la naturaleza sensible de la investigación.

Caracol terminó su contrato con Vargas el 24 de marzo de 2026

Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X
Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X

El 24 de marzo de 2026, después de que el caso se hiciera público, Caracol Televisión informó que, “de mutuo acuerdo”, terminaba la relación laboral con Vargas tras casi dos décadas. En el comunicado difundido por el canal se indicó: “Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”.

En ese mismo pronunciamiento, el canal añadió: “Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales. Responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias”.

Después de conocerse esa decisión, Vargas publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. Allí escribió: “No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que abrió un espacio en sus hogares a través de la televisión y la radio”.

El periodista agregó en ese mensaje: “En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad y, en lo profesional, con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento. A mi familia y los amigos que este oficio me han dejado, les debo en gran medida la fortaleza para afrontar esta situación”.

El despido de Jorge Alfredo Vargas en Caracol fue vinculado a una denuncia por presunto acoso sexual

Jorge Alfredo Vargas, presentador de televisión
El despido de Jorge Alfredo Vargas en Caracol quedó vinculado a una denuncia de presunto acoso sexual, según una investigación de Revista Raya - crédito @jorgeavargas67

El despido de Jorge Alfredo Vargas en Caracol quedó vinculado a una denuncia de presunto acoso sexual que, según una investigación de Revista Raya, incluyó mensajes fuera del horario laboral y una llamada a las 2:00 a. m. a una practicante de Noticias Caracol, un caso que habría empujado al canal a hacer públicas acusaciones que, de acuerdo con la publicación, se arrastraban desde 2021.

La salida de Vargas y de Ricardo Orrego se produjo después que Caracol Televisión quedó bajo presión por denuncias de acoso sexual dentro de sus instalaciones. Aunque en un primer momento no se conocieron los nombres de los implicados, más tarde se confirmó el despido de ambos periodistas.

Según la investigación de la periodista Tatiana Portela, citada por Revista Raya, los episodios denunciados venían ocurriendo desde alrededor de 2021. El medio también sostuvo que en el caso de Orrego ya habían existido algunos llamados de atención.

Entre los hechos relatados por fuentes consultadas por el medio aparece el envío de mensajes y, en una ocasión, una llamada telefónica a las 2:00 a. m.. Ese episodio forma parte del caso que, según la investigación, desencadenó la reacción interna en el canal.

La denuncia derivó en un cuadro grave de ansiedad para la practicante. Ante esa situación, la joven decidió exponer lo ocurrido ante las directivas de Caracol Televisión.

No acudió sola. Otras tres mujeres, también presentadas como víctimas de acoso, relataron en esa reunión las situaciones que habrían enfrentado con Vargas y con Ricardo Orrego.

Después de ese encuentro, la practicante presentó una denuncia ante la Fiscalía. Así mismo, la mujer cansada de lo que estaba ocurriendo, también advirtió a Caracol Televisión que, si las denuncias no se hacían públicas y no se adoptaban medidas, ella misma revelaría los casos ante la opinión pública.

Según la investigación, esa presión fue el punto que obligó al canal a exponer lo ocurrido tras varios años de denuncias internas y derivó en la salida de Vargas y Orrego. La pesquisa judicial sigue en manos de la Fiscalía, lo que explica que hasta ahora se conozcan pocos detalles adicionales.

En la reconstrucción publicada por el medio citado, varias figuras de Caracol que pidieron reserva de su identidad afirmaron que se trataba de una situación normalizada dentro del canal y que no era un secreto para quienes trabajaban allí.

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