Millonarios debuta en Copa Libertadores ante Flamengo con bajas importantes: Gamero dará de baja a más jugadores

Millonarios está listo para su debut en Copa Libertadores 2024 ante Flamengo - crédito Colprensa

Tras alcanzar una victoria esencial frente a Fortaleza, Millonarios mejoró su posición en la Liga BetPlay, con un total de 19 puntos, tras 15 enfrentamientos, que lo deja parcialmente en la novena posición de la tabla, con un partido de más.

No obstante, el conjunto Embajador ya está pensando en su debut de Libertadores y la lista de jugadores que tendrá disponible variaría con la que usan en liga.

En la víspera del esperado debut del conjunto ‘Embajador’ contra Flamengo, mucho se ha hablado sobre los jugadores que no estarán disponibles para Alberto Gamero y allí se plantean nombres bastante importantes.

Aparte de aquellos jugadores que se encuentran en la enfermería, en cortas declaraciones, el estratega samario confirmó que tendrá que dejar fuera de la convocatoria a cuatro de sus jugadores para el compromiso ante los brasileños, lo que plantea desafíos adicionales para el equipo.

Millonarios no contará con varios jugadores para su debut en Libertadores por lesión, Andrés Llinás es el más importante - crédito Captura de video Win Sports

En la rueda de prensa posterior a la victoria contra Fortaleza, Gamero abordó el rendimiento de su equipo y subrayó la necesidad de hacer ajustes en la elección de los jugadores para el próximo partido, enfatizando la importancia de la participación en la competencia internacional.

“Allá me quedan nueve jugadores, aquí tengo 18, solo voy a sacar cuatro jugadores para la siguiente convocatoria, porque para Libertadores puedo llevar 23. Hoy había jugadores que necesitaban rodaje”, explicó.

Si bien todavía no se han conocido aquellos futbolistas que no superarán el corte para este crucial encuentro, ya se conocen varios que están en duda o que definitivamente no participarán ante Flamengo por lesión.

Millonarios jugará ante Flamengo el martes 2 de abril en el estadio El Campín - crédito Millonarios FC

El primero que está 100% seguro que no participará será el defensor central Andrés Llinás, que sigue en proceso de recuperación de su lesión de segundo grado en el aductor mayor de su pierna izquierda y no estará disponible sino hasta mediados de este mes.

Otros nombres que resuenan para no estar presentes en la lista de convocados son los de Ómar Bertel, Danovis Banguero, Luis Paredes y Leonardo Castro, quienes también presentan a día de hoy molestias físicas y no están en plenas condiciones para competir ante los brasileños.

Las diferencias en las plantillas de Millonarios y Flamengo

El valor de la plantilla de Flamengo triplica al de Millonarios - crédito Colprensa

Este encuentro promete capturar la atención de los aficionados, no solo por el talento en el campo, sino también por el notable contraste en el valor de las plantillas de ambos equipos. Desde el punto de vista financiero, las diferencias entre ambos clubes son significativas.

Por un lado, el conjunto colombiano, Millonarios, presenta un valor total de plantilla estimado en 26,85 millones de euros, según el portal especializado en estadística y mercado Transfermarkt. Dentro de los jugadores albiazules mejor cotizados se destacan Álvaro Montero (arquero) y Andrés Llinás (defensa), cada uno valorado en 2,6 millones de euros.

Por otra parte, el Flamengo, el gigante del fútbol brasileño, ostenta una valoración total de 155,5 millones de euros para su equipo, excluyendo a Gabigol, cuyo valor de mercado alcanza los 9 millones de euros, pero se encuentra actualmente suspendido.

En este contexto, Pedro (delantero) se erige como el jugador más caro del “Mengão”, con un valor de 22 millones de euros. La pregunta que surge entre los seguidores y analistas es si estas diferencias económicas se traducirán en el desempeño dentro del campo.

Este partido no solo es crucial para los equipos por su significado en términos de competencia, sino que también pone de manifiesto cómo las inversiones en los jugadores pueden influir en el equilibrio de fuerzas en el fútbol sudamericano.

Mientras Millonarios busca desafiar las expectativas y demostrar que el valor monetario no es determinante, Flamengo intentará justificar su estatus como uno de los equipos con mayor inversión en talento de la región.