Leonel Álvarez recordó cómo fue el debut de James Rodríguez con la selección Colombia: “Dígame si está asustado”

Leonel Álvarez, reconocido por su exitosa carrera como jugador y entrenador, tuvo un breve, pero significativo recorrido en la Selección Colombia.

Luego de desempeñarse como asistente técnico de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, ascendió al rol de director técnico del equipo nacional y durante tres partidos cumplió uno de los sueños de todo amante al fútbol.

El actual estratega del Deportivo Pereira, en conversación con AS, entregó historias, anécdotas y detalles de aquel paso breve que tuvo con el combinado nacional y uno de los más importantes tuvo que ver con el debut de James Rodríguez con el equipo mayor.

A pesar de los desafíos y un rendimiento que no cumplió todas las expectativas, Álvarez destacó en esta etapa del seleccionado nacional como aquel encargado de darle alas al joven que pocos años más tarde escribiría un nuevo capítulo de historia para el país.

Álvarez recordó entonces aquel momento inicial en el que optó por permitirle a James vestir la Tricolor en un partido oficial. El choque era ante Bolivia en La Paz y si bien el técnico recuerda haber confiado en el jugador desde el inicio, las directivas de la FCF no lo hicieron de la misma forma.

“No es que los directivos se hubieran asustado. Es un jugador fantástico, que cualquier entrenador hubiera llamado. Hernán también lo tenía en carpeta. Se asustaron un poco cuando yo le dije a James que me la iba a jugar con él de entrada”, aseguró Álvarez.

Posteriormente, el estratega afirmó que tuvo que hablar con James seriamente para determinar si estaba preparado o no para iniciar aquel partido, puesto que su juventud le pudo haber jugado en contra, pero terminó sucediendo todo lo contrario.

“Yo le decía. ‘Dígame si está asustado para tomar una decisión’. Él es un ser humano muy humilde y muy buen trabajador, me la jugué con él en ese partido. Logramos un gran resultado”. complementó el timonel.

Luego complementó su anécdota precisando que con sus cualidades físicas, Rodríguez no tenía nada que perder ante los bolivianos y que tras lo visto en los entrenamientos, tenía la calidad suficiente para ser la diferencia en el choque.

“Le dije ‘está asustado’ y le miraba el gemelo y le decía ‘eso no es un gemelo, es un trillizo, con ese gemelo no le puede dar miedo nada’. Con los entrenamientos, me convencía más que iba a iniciar con él en Bolivia, como también quería iniciar con Dorlan Pabón”, concretó Álvarez.

Leonel Álvarez sueña con volver a dirigir a la selección Colombia

Para finalizar sus declaraciones, el antioqueño confirmó que desde aquel 2011 mantiene la esperanza viva de volver a vestirse con la indumentaria Tricolor y liderar desde el banquillo un nuevo proceso internacional.

“Totalmente. Uno siempre está dispuesto a un llamado. Hay admiración del entrenador que está, uno hace fuerza como hincha y más yo que vestí la camiseta por 12 años y jugué más de cien partidos. En eso soy respetuoso, pero claro que anhelo algún día volver. Son experiencias que se han vivido maravillosas. Es una carrera corta, pero a donde he ido siempre he conseguido logros” determinó Álvarez.

Sin embargo, afirmó que es consciente de que el momento que vive ahora el equipo es inigualable y que el grupo debe aprovechar la época para conseguir grandes frutos internacionales, como la Copa América, que se disputará a mitad de año.

“Me encanta esta Selección. Debemos sentirnos orgullos con la calidad de jugadores que tenemos. Tiene muchas herramientas el profe para el llamado de los jugadores, pedir que Dios le dé discernimiento y sabiduría para que escoja los que son”, concluyó el técnico.