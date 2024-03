Habrá reforma al Soat: estos serían los cambios que verán muy pronto los conductores en Colombia

El Soat es uno de los documentos obligatorios para conducir por las vías de Colombia - crédito Colprensa

En Colombia, el Gobierno nacional y la industria aseguradora empezaron a tomar medidas decisivas para reformar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), un sistema diseñado para financiar la atención médica de las víctimas de accidentes en las vías. Este esfuerzo conjunto busca, en parte, contrarrestar el fraude asociado al seguro, una dificultad que ha impactado de manera significativa en los recursos destinados a este fin.

Según el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Gustavo Morales, la aplicación de un mecanismo para compartir información entre la industria aseguradora y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) es un paso fundamental en esta dirección.

Por eso, insistió en que “ya no estamos hablando de que el Soat no funciona, sino de soluciones”. Además, recordó que este año, en una mesa interinstitucional conformada por representantes de los ministerios de Transporte, de Hacienda, de Salud, las superintendencias Financiera y de Salud, la Fiscalía General de la Nación y algunos gremios se impulsaron propuestas concretas para la reforma de esta.

Al respecto, el dirigente gremial reveló que “ya tenemos claro qué vamos a hacer y ya hay avances, por ejemplo, en el manual tarifario que está preparando el Ministerio de Salud”. Este enfoque multidisciplinario pretende asegurar la eficacia y la equidad en el proceso de reforma.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, insiste en combatir el fraude que se le viene haciendo desde hace años al Soat - crédito Fasecolda

Cambios en la ley

Entre las iniciativas discutidas se encuentran cambios en la ley vigente, lo que probablemente requerirá la intervención del Congreso de la República y el lanzamiento de campañas contra la accidentalidad vial. Además, la Adres inició un plan para recobrar los costos de servicios de salud brindados a conductores que no contaban con el Soat en el momento del accidente. La entidad cerca de 21.000 resoluciones de cobro, y aquellos que no cumplen con el pago podrían enfrentarse a embargos de bienes.

Morales advirtió sobre las consecuencias de no contar con Soat: “Si te paran y no tienes Soat, te multan, y si te accidentas y no tienes el seguro -aunque te van a atender-, luego te pueden llegar a embargar casa y carro”. Esta declaración resalta la importancia de adherirse a la ley y contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud.

La lucha contra el fraude en el seguro es especialmente crítica. Fasecolda logró identificar intentos de fraude o pagos fraudulentos que ascendieron a $74.000 millones en 2023, lo que evidencia la magnitud del problema. Con el intercambio de información entre las partes interesadas, se espera mejorar la detección y reducción del fraude, protegiendo así los recursos destinados a las víctimas de accidentes de tránsito.

Así las cosas, la reforma del Soat en Colombia representa un esfuerzo por mejorar la eficiencia del sistema y combatir el fraude, así como también por asegurar la equidad en el acceso a servicios médicos de emergencia para las víctimas de accidentes. La colaboración entre el Gobierno, la industria aseguradora, y otras entidades reguladoras es un modelo por seguir para abordar problemas complejos en el sistema de seguridad social y salud.

La reforma al Soat deberá pasar por el Congreso de la República - crédito Senado

Precio del Soat en 2024

La Superintendencia Financiera de Colombia anunció un incremento en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) a partir del 10 de enero de 2024. Así las cosas, los costos del seguro subieron en un 10,97% para las motocicletas de bajo cilindraje y taxis, y un 18.4% para el resto de las categorías vehiculares. Esta medida responde al análisis anual sobre la variación de la unidad de valor tributario (UVT), determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El ajuste tarifario del Soat surge tras una evaluación de las condiciones financieras y técnicas del seguro, que incluyen el análisis del costo de atención a los lesionados en accidentes viales, la frecuencia de estos siniestros y la composición del parque automotor asegurado.

El incremento tiene como finalidad garantizar fondos suficientes para la cobertura de las víctimas de accidentes de tránsito, así como para el sostenimiento de las operaciones del seguro y las asignaciones fiscales correspondientes.

Así quedo la lista de tarifa del Soat en 2024 - crédito Superintendencia Financiera de Colombia

Con esto, el precio más accesible del Soat será para los ciclomotores, mientras que los vehículos de carga pesada, específicamente aquellos de 15 o más toneladas, enfrentarán el costo más elevado. La decisión de ajustar las tarifas está enmarcada dentro de las estipulaciones del Decreto 2312 de 2023, y sigue la tendencia del incremento anual observado en años anteriores, siendo el último de un 11.7% en 2023.

La inflación de la gasolina y su consecuente impacto en diferentes ámbitos para los colombianos, como el costo de los alimentos y bienes básicos, elevó el hecho de tener un vehículo a la categoría de lujo, una situación agravada ahora con el mencionado incremento del Soat. La medida busca equilibrar las capacidades financieras del seguro ante el aumento de las demandas y costos asociados a los accidentes de tránsito, pero también plantea retos adicionales para los propietarios de vehículos en Colombia.

