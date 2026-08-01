Rafael Poveda recibe respaldo de figuras públicas mientras crece la polémica por las denuncias en su contra

Las figuras del entretenimiento y del periodismo respaldan a Rafael Poveda tras las denuncias - crédito @soyrafaelpoveda/IG

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Las denuncias por presunto acoso y abuso sexual conocidas en los últimos días contra el periodista, productor y director de Testigo Directo y Más Allá del Silencio, Rafael Poveda, continúan generando reacciones en el ámbito público.

Luego de que el comunicador difundiera un video defendiendo su imagen y cuestionando la forma en la que fueron divulgados los testimonios en su contra, varias personalidades del entretenimiento y del periodismo colombiano expresaron públicamente su apoyo.

Las manifestaciones de respaldo llegaron a través de comentarios en redes sociales y publicaciones en video, en las que actores, presentadoras, periodistas e influenciadores insistieron en la importancia de respetar el debido proceso y escuchar todas las versiones antes de emitir un juicio definitivo, pues hasta el momento, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades sobre los hechos denunciados.

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Una de las primeras en pronunciarse fue la actriz Mabel Moreno, que decidió dejar un mensaje directamente en la publicación compartida por Poveda en Instagram, en la cual aseguró que su opinión está basada en el conocimiento personal que ha tenido del periodista durante años.

Mabel Moreno expresó su solidaridad con Rafael Poveda en Instagram y vinculó su postura al conocimiento personal que tiene del periodista - crédito @soyrafaelpoveda/IG

“Rafa, te conozco desde niña y sé que eres un caballero. Mi solidaridad contigo”, escribió la actriz.

Sus palabras generaron múltiples respuestas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron el mensaje y coincidieron con su percepción sobre el periodista, otros señalaron que conocer a una persona en determinados contextos no permite descartar o confirmar experiencias denunciadas por terceros.

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Otra de las figuras que manifestó su apoyo fue la creadora de contenido Andrea Valdiri. Aunque evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones, pidió que el caso sea investigado respetando las garantías procesales y sin que exista una condena mediática anticipada.

“Mi solidaridad con Rafael en este momento tan difícil. Después de muchos años de trayectoria, merece que cualquier acusación sea investigada con seriedad, respeto y con todas las garantías del debido proceso. Nadie debería ser condenado por la opinión pública antes de que los hechos sean verificados. Para eso está la fiscalía ,El buen periodismo tiene el deber de contrastar la información, escuchar todas las versiones y actuar con responsabilidad, porque una reputación puede destruirse en minutos y, a veces, el daño es irreversible. Espero que la verdad salga a la luz y que prevalezcan la justicia y la ética. Por eso el periodismo en este país ya no vale tres tiras", escribió Valdiri.

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Andrea Valdiri pidió que el caso de Rafael Poveda sea investigado con debido proceso y sin una condena mediática anticipada - crédito @soyrafaelpoveda/IG

Además de las muestras de solidaridad hacia Poveda, varias periodistas aprovecharon la discusión para plantear un debate sobre los estándares del ejercicio periodístico cuando se publican denuncias de esta naturaleza.

La periodista judicial Carolina Novoa afirmó que el principio de contrastar las versiones debe mantenerse incluso en casos sensibles como las denuncias de presunto acoso.

“Soy periodista judicial hace 22 años. Y aquí no me queda claro algo ¿Dónde queda el principio básico del periodismo donde antes de publicar un reportaje se deben entrevistar ambas partes para poder neutralizar el informe? Así como se debe publicar la denuncia de las víctimas también debería tenerse en cuenta la versión de la contraparte. Eso se llama informar verídicamente”, escribió en las redes sociales.

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En el mismo sentido se pronunció la periodista Karla Arcila, que aclaró que su posición no pretendía desconocer las denuncias ni pronunciarse sobre el aspecto jurídico del caso, sino cuestionar el procedimiento utilizado para difundir los testimonios.

Periodistas como Carolina Novoa y Karla Arcila cuestionaron el manejo informativo del caso y reclamaron la contrastación de versiones - crédito @soyrafaelpoveda/IG

“No voy a entrar a juzgar lo jurídico, menos, demeritar denuncias. Como periodista con 23 años de experiencia considero que el punto de Rafael es supremamente válido. Por equilibrio periodístico la contrastación de versiones al aire es clave. No es publicamos y lo ve y se defiende. Toda persona contra la que haya cualquier denuncia tiene el derecho a ser escuchado antes de publicar, y si decide hablar al aire, of the record, publicar al mismo tiempo. Y por más dura o complicada que sea la denuncia contra alguien las formas son importantes. Las maneras de Mónica son salidas de proporción. Valoro la iniciativa de recibir denuncias y apoyar a tantas mujeres que han padecido acoso en el medio, agrego que en el periodismo es fundamental poner sobre la mesa la versión de todas las partes”, expresó la periodista.

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Sus declaraciones hicieron referencia a la forma en que fueron difundidos los testimonios por integrantes de Brava News y del movimiento Yo Te Creo Colega, entre ellas las periodistas Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Laura Palomino.

Mabel Kremer y Wendy Herrera también expresaron respaldo

Otra de las voces que salió en defensa del comunicador fue la periodista Mabel Kremer, que recordó los años en los que compartió proyectos profesionales con él: “Querido Rafa, hicimos muchos proyectos juntos. Por varios años. Y doy fe de lo respetuoso y profesional que eres. Sabes que te admiro y te quiero mucho”.

Entre tanto, la abogada Wendy Herrera cuestionó públicamente la manera como se manejó la divulgación de las denuncias y posteriormente confirmó que asumirá la defensa jurídica de Rafael Poveda junto con su padre, el abogado José Luis Herrera Gómez.

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La abogada Wendy Herrera y su padre, el jurista José Luis Herrera Gómez, anunciaron que asumirán la defensa de Rafael Poveda ante las recientes denuncias por presunto acoso sexual - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

Yina Calderón defendió a Rafael Poveda y pidió mantener el beneficio de la duda

Uno de los pronunciamientos más extensos fue el de la empresaria e influenciadora Yina Calderón, que publicó un video manifestando que hablaba únicamente desde la experiencia personal que ha tenido con el periodista durante varios años.

En su intervención insistió en que nunca recibió un trato irrespetuoso por parte de Poveda y aseguró que considera injusto que ya existan señalamientos públicos sin que las investigaciones hayan concluido.

“Yo quiero decirles algo, pero quiero que sepan que lo que yo voy a decir lo voy a decir en base a mi experiencia, a lo que a mí me ha pasado, a como a mí me ha tratado, a lo que he visto de él... Yo les hablo desde mi punto de vista y de lo que yo he vivido con Rafael Poveda. Yo he tenido la oportunidad de hablar con él hace muchos años. Incluso me ha invitado a su programa muchas veces, no he podido asistir, pero lo haré. Y les puedo decir que ese señor es un caballero respetuoso, siempre todo trabajo. Nunca yo he sentido ni una falta de respeto ni exceso de confianza”, empezó diciendo.

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Más adelante, Calderón reiteró que considera necesario preservar el beneficio de la duda mientras avanzan las investigaciones.

Yina Calderón defendió a Rafael Poveda desde su experiencia personal y pidió mantener el beneficio de la duda mientras avanzan las investigaciones - crédito @yinacalder0ntv/tiktok

“Yo sí invito a que en verdad se dé siembre el beneficio de la duda, porque lo que yo les puedo decir, y ustedes saben que yo no hablo mierda, es que este señor es un caballero... Mi apoyo para Rafael Poveda, porque sé lo que es su trabajo y lo que significa. Y mi admiración, porque es un periodista de muchos años”, expresó.