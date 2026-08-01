Gustavo Petro propuso a Estados Unidos alternativas para poner fin a las tensiones diplomáticas con Cuba - crédito EFE/Reuters

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a La Habana para “convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba” y proponer al Gobierno de Estados Unidos “que se establezca un diálogo entre civilizaciones”, según informaron el 1 de agosto de 2026 medios oficiales cubanos.

En una declaración a medios de la isla tras reunirse el 31 de julio de 2026 con el presidente Miguel Díaz-Canel, Petro afirmó: “Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles, y proponer como alternativa, incluso al actual Gobierno de los Estados Unidos, al señor Rubio y a Trump, que se establezca un diálogo entre civilizaciones que deben ser iguales siendo diferentes”.

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Díaz-Canel, por su parte, escribió en redes sociales que fue “muy grato recibir al estimado presidente de Colombia” y agradeció la “profunda solidaridad y firme apoyo” de Gustavo Petro frente a “las amenazas de agresión, el cerco energético y el recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense”. El mandatario cubano añadió: “Reiteramos el invariable compromiso de nuestro Gobierno con la paz en Colombia”.

La visita del presidente saliente ocurre en contraste con el anuncio de Abelardo de la Espriella de romper relaciones con la isla y cerrar la Embajada de Colombia en La Habana - crédito Maxim Shemetov/Reuters y Juan Cano/Presidencia/Flickr

La visita ocurre, según el propio Petro, como respaldo a “la Cuba agredida” por Estados Unidos y en contraste con su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien anunció que romperá relaciones con la isla y cerrará la Embajada de Colombia en La Habana.

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Petro dijo que su mensaje apunta a que el Gobierno de Estados Unidos dialogue sobre “lo que está sucediendo en el Medio Oriente”, un escenario que consideró “puede ser el anticipo de un holocausto mundial, de una barbarie generalizada”. El presidente saliente planteó además que ese diálogo, “en el caso americano”, podría darse “entre el estado de la Florida y la isla, que tan cerca están y tan lejos”.

Según una nota divulgada por la Cancillería cubana, la agenda de Petro concluye el 1 de agosto de 2026 y su arribo a La Habana respondió a una invitación cursada por Díaz-Canel. Durante su mandato, el presidente colombiano visitó Cuba en junio de 2023 por el cierre de un ciclo de negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en septiembre de ese mismo año para la Cumbre del G77 y China.

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Canciller cuestionó anuncio del Gobierno entrante de De la Espriella por cerrar la embajada de Colombia en Cuba y dio detalles del viaje de Petro

Rosa Villavicencio destacó la cooperación entre ambos países en materia de salud y en distintos procesos de paz - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La canciller Rosa Villavicencio dijo que el viaje del presidente Gustavo Petro a la isla de Cuba es oficial; lo es hasta el día 6 de agosto, al igual que seré yo canciller hasta el día 6 de agosto”, dijo en diálogo con La FM.

Y afirmó: “Iremos a Cuba para hablar con el presidente, para conocer directamente cuál es la situación que está afrontando social y económicamente por cuenta del bloqueo de Estados Unidos y de la política de ahogamiento a un pueblo”.

La ministra vinculó esa posición con los pronunciamientos del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas contra el bloqueo. “El Consejo de Seguridad permanentemente se ha pronunciado, y Naciones Unidas, en contra del bloqueo, y nosotros queremos seguir teniendo una política de respeto mutuo y de respeto a la soberanía”, señaló al medio citado.

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También describió un escenario de deterioro social en el Caribe asociado, según el Gobierno colombiano, a las restricciones impuestas por Washington. “Estamos preocupados por la situación del Caribe. Ahora hay unas situaciones económicas y sociales, con racionamiento por cuenta del impedimento de poder tener energía, por la imposición de Estados Unidos para no venderles petróleo y otros instrumentos de todo tipo a este país”, dijo.

Rosa Villavicencio afirmó que no se debería cerrar la Embajada de Colombia en Cuba - crédito EFE/Prensa Abelardo de la Espriella

En sus declaraciones, Villavicencio añadió que, desde la mirada del Ejecutivo saliente, Cuba ha tenido un papel relevante en distintos procesos de paz en Colombia. “Es un pueblo al que le debemos mucho en términos de todos los apoyos y la disposición que siempre ha tenido para lograr los acuerdos de paz y reducir la violencia en nuestro país”, sostuvo.

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Rosa Villavicencio respondió de manera directa al anuncio del gobierno entrante sobre el eventual cierre de la embajada en Cuba y la suspensión de las relaciones bilaterales. Dejó claro que la administración de Petro no comparte esa postura y que mantiene una valoración positiva de la cooperación cubana.

Consultada sobre si considera al gobierno cubano una dictadura, respondió: “Nosotros no compartimos esa visión porque Cuba es un pueblo hermano, un pueblo que ha colaborado de distintas maneras”. Esa definición condensó la posición oficial del actual gobierno frente al debate abierto por la futura administración.

La canciller también destacó la cooperación de la isla en materia de salud, señalando que Cuba “tiene una gran base en el ámbito de la salud y ha contribuido con su personal médico en diferentes oportunidades, no solamente a Colombia, también a los países de la región”.

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