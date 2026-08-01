Ministro de Defensa señaló al ELN como responsable de los atentados terroristas en Cúcuta: “Los vamos a encontrar”

El director de la Policía Nacional aseguró desde Cúcuta que los responsables del atentado serán identificados, capturados y judicializados, y reafirmó el compromiso de la institución para enfrentar a los grupos terroristas - crédito @DirectorPolicia/X

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El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, atribuyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) los atentados terroristas perpetrados en la madrugada de este sábado en Cúcuta, que dejaron a 11 personas heridas, entre ellas ocho policías y tres civiles, además de la muerte de un canino de la institución.

A través de su cuenta de X, el funcionario condenó los ataques y aseguró que los responsables son “los narcoterroristas del ELN”, organización a la que señaló de cometer homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, narcotráfico, minería ilegal y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

“El terrorismo no doblegará jamás a Colombia”, escribió Sánchez, que afirmó que ese grupo armado “no representa ninguna causa social; representa el terror y el crimen”. Asimismo, aseguró que el Gobierno dispuso el fortalecimiento y despliegue inmediato de las capacidades de la Fuerza Pública para proteger a la población, esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

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El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, atribuyó al ELN los atentados en Cúcuta, anunció el fortalecimiento de la Fuerza Pública y reiteró una recompensa de hasta $200 millones por información sobre los responsables - crédito Pedro Sánchez/X

El ministro también envió un mensaje de respaldo a la capital nortesantandereana. “Cúcuta no está sola. El Estado está con ustedes y no permitiremos que el terrorismo imponga su voluntad sobre los colombianos”, señaló.

Además, recordó que las autoridades mantienen una recompensa de hasta $200 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables del atentado, garantizando absoluta reserva a quienes suministren información.

El ataque ocurrió sobre las 3:20 a. m. frente al comando de la Policía, en el barrio Tasajero, donde un vehículo cargado con explosivos fue detonado cerca de las instalaciones policiales. La explosión causó daños en edificaciones cercanas, vehículos, establecimientos comerciales e infraestructura vial.

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Posteriormente fueron lanzados otros artefactos explosivos contra el complejo policial y se registraron disparos de fusil contra unidades ubicadas en la parte posterior de las instalaciones.

Los ocho policías lesionados fueron identificados como los auxiliares Richard Javier Rúa Balaguera y Diver José Vergara Guerra, así como los patrulleros Billy Walner Molina Peláez, Diego Alexander Claro Clavijo, Francisco Javier Velásquez Barrera, Carol Dayana Abril Linares, Duván Hernando Covilla Blanco y Marta Jimena Sepúlveda Sepúlveda. También resultaron heridas tres personas civiles.

La explosión del carro bomba causó graves daños en el comando de la Policía, viviendas, locales comerciales, vehículos e infraestructura vial ubicada en los alrededores del lugar del atentado - crédito Angélica Verbel/X

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, llegó a Cúcuta para liderar las acciones institucionales y acompañar a los uniformados afectados. Allí rechazó el atentado y aseguró que la institución responderá con todas sus capacidades.

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“A toda la comunidad de Norte de Santander, agradecer esas voces de apoyo, como lo lamentamos nosotros los policías. Once uniformados lesionados, un ataque totalmente vil y terrorista contra unas instalaciones, contra unos uniformados, pero contra una comunidad. No lo aceptamos y no lo vamos a aceptar”, afirmó.

El alto oficial explicó que los responsables dejaron un vehículo cargado con explosivos junto al comando policial y ubicaron cerca de 15 artefactos explosivos adicionales para aumentar el impacto del ataque.

“No vamos a parar. Vamos a identificarlos, los vamos a ubicar, los vamos a judicializar. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para evitar este tipo de ataques, garantizar la seguridad y bloquear a estos terroristas criminales”, aseguró Rincón.

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En medio de las investigaciones, el Ministerio de Defensa recordó el cartel de los más buscados del ELN en la región del Catatumbo, en el que aparecen varios de los principales cabecillas de esa organización criminal.

El Ministerio de Defensa recordó el cartel de los principales cabecillas del ELN en la región del Catatumbo, entre ellos alias Pablito, Ricardo y Silvana Guerrero, por quienes ofrece millonarias recompensas - crédito Pedro Sánchez/X

Entre ellos figura alias Silvana Guerrero o Ana María, identificada como cabecilla pseudopolítica del Frente de Guerra Nororiental, por quien se ofrece una recompensa de hasta $1.640 millones.

También aparece alias Ricardo, señalado como cabecilla principal del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero e integrante del Estado Mayor Militar del Frente de Guerra Nororiental.

Según las autoridades, ambos serían responsables de hechos que han dejado más de 100 personas muertas, 56.000 desplazadas y 23.000 confinadas, además de delitos relacionados con terrorismo, homicidio, reclutamiento forzado, narcotráfico y crímenes de guerra.

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La lista también incluye a alias Pablito, identificado como Gustavo Aníbal Giraldo, tercer cabecilla del ELN y uno de los máximos líderes de esa organización. Por información que permita su captura, las autoridades mantienen una recompensa de hasta $5.000 millones.

Aunque el ministro responsabilizó directamente al ELN, las autoridades continúan adelantando las investigaciones judiciales para esclarecer todos los detalles del atentado y dar con la captura de los responsables.