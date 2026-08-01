Así reconstruyeron las últimas horas de vida de María Camila Potosí para dar con las cinco personas capturadas: el rompecabezas de los operativos

Las capturas se desarrollaron en Cali y el municipio de Andalucía, en el departamento de Valle del Cauca - crédito Mecal

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Las pesquisas y el proceso judicial que busca que se haga justicia por el asesinato de María Camila Potosí, quien tenía ocho meses de embarazo, sigue en curso luego de que los cinco detenidos hasta el momento fueron judicializados, luego del comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación la mañana del sábado 1 de agosto de 2026.

Esto no habría sido posible sin el trabajo mancomunado entre agentes del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y la Policía Nacional, y junto a la Metropolitana de Santiago de Cali, compartieron detalles inéditos de lo que fueron los operativos que permitieron la reconstrucción de los hechos y la aprehensión de las cinco personas, incluida Yulieth Angulo.

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El cuerpo de la joven, hallado el pasado 20 de julio, presentaba señales de violencia extrema, incluida la extracción forzada de su bebé, a la que iba a llamar Alahia.

Desde el inicio, las autoridades articularon esfuerzos para esclarecer el crimen y detener a los responsables, y para esto una de las pistas clave fue el seguimiento a Yulieth, mujer que transportó en moto a la víctima el 16 de julio por la comuna 18, donde María Camila residía en el barrio Polvorines.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron a ambas recorriendo esa zona y el barrio Meléndez, tanto en la mañana como en la tarde de ese día.

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La fiscalía judicializó a las cinco personas involucradas hasta el momento por el asesinato de una joven embarazada en Cali - crédito Fiscalía

La investigación determinó que Yulieth había ganado la confianza de la joven madre y fue la última persona que la acompañó antes de la desaparición.

Aunque en un principio Yulieth no estaba en custodia, permaneció bajo vigilancia constante de la Policía, mientras los investigadores reunían pruebas que permitieran capturar a todos los presuntos implicados y evitar su fuga, dado que dos de ellos intentaban abandonar el país.

La búsqueda de la bebé abarcó los barrios Polvorines, Meléndez y Altos de Santa Elena, en el suroccidente de Cali.

Las capturas por el caso de María Camila Potosí

La operación permitió identificar a cuatro sospechosos en Cali, con presuntos vínculos con la banda Los Santa, y a un quinto en el municipio de Andalucía.

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El operativo se realizó por tierra y aire. La Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron a Yulieth y a los otros implicados, quienes deberán responder por desaparición forzada, secuestro simple agravado, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

La Fiscalía atribuye a una procesada el engaño que llevó a la víctima a la casa del crimen - crédito Fiscalía

Durante las diligencias, los capturados fueron trasladados a las instalaciones de la Sijín en el suroriente de la ciudad, donde se efectuaron los procedimientos de identificación y judicialización antes de ser puestos a disposición de la justicia.

La Policía informó el 30 de julio que Yulieth habría coordinado el crimen junto a alias Kevin y “Nitson”. Los otros detenidos, alias Edwin y “Juan José” (o “JJ”), también estarían implicados: “Kevin” y “Edwin” habrían ejecutado el homicidio y “Juan José” habría transportado el cuerpo hasta las orillas del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera.

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Uno de los capturados después indicó a las autoridades el lugar donde se encontraban los restos de la bebé.

Con esa información, la Policía acudió a Altos de Santa Elena, donde hallaron los restos de la menor, según confirmó el general William Rincón, director de la Policía Nacional.

Las pesquisas tras el hallazgo de María Camila Potosí y su bebé Alahia

El asesinato de María Camila en Cali y la extracción de su hija Alahia de ocho meses de gestación quedaron bajo investigación como un plan armado para robar a la bebé y sostener un falso embarazo, una secuencia que, según lo que precisó un informe del diario El Tiempo, también busca establecer si la niña murió durante el ataque a su madre o después de la cesárea clandestina.

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La pesquisa incorporó un dato decisivo al cierre de julio: el 31 de ese mes, la Personería informó que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que los restos hallados en Altos de Santa Elena correspondían a la bebé, pero la mamá María Camila (Alba Rubi Gómez) dijo que a ella no la han notificado al respecto.

Declaraciones del comandante de la Policía Nacional de Colombia, general William Oswaldo Rincón Zambrano - crédito Mecal

El hallazgo se conoció el mismo día en que avanzaban las capturas de cinco sospechosos, entre ellos Yulieth.

El cuerpo de María Camila presentaría heridas con arma cortopunzante en la cabeza, el pecho y el cuello. Los investigadores también recopilaron rastros de sangre y fluidos cuyo ADN está siendo cotejado, aunque, de acuerdo con la reconstrucción del caso, habrían intentado borrarlos.

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Las pesquisas apuntan a un plan para ganarse la confianza de la víctima y posible alianza con banda de la comuna 18

La hipótesis principal sostiene que Yulieth se acercó a María Camila haciéndose pasar por embarazada. Incluso, se habría infiltrado en un grupo de apoyo a mujeres embarazadas y madres lactantes, además de otro dirigido a niños de dos años, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Los detalles de la apunta a una presunta alianza entre Yulieth y miembros de una banda llamada Los Santa. En esa estructura, ella habría sido cercana a “Kevin” para coordinar el plan con alias Nitson.

Esa banda es señalada de cometer homicidios y microtráfico en barrios de la comuna 18, entre ellos Meléndez.

El hecho de que el cuerpo apareciera en la zona de La Buitrera, a unos seis kilómetros de Polvorines, refuerza la idea de que la ladera era el entorno de operación de la banda.

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La Fuerza Pública también recogió pruebas en el sitio o la vivienda donde María Camila fue asesinada y le quitaron a la bebé, además del vehículo en el que el cuerpo habría sido trasladado hasta la orilla del río.

La causa descarta, por ahora, una red especializada en trata de menores.

El caso provocó la indignación de la ciudadanía no solo en Cali, sino en toda Colombia, en una semana en la que además de María Camila, también fueron asesinadas otras siete mujeres en el país - crédito La Victoria Noticias/Facebook

Los peritos judiciales ven improvisación en el intento de borrar rastros

Agentes de criminalística de la Policía y la Fiscalía le aseguraron al mismo diario que la idea de abandonar el cuerpo cerca del agua tenía como fin borrar huellas no sería del todo cierta.

Para los especialistas, esa decisión mostraría improvisación en una etapa posterior del crimen.

La misma reconstrucción indica que los agresores habrían asumido que, con 36 semanas de gestación y un parto previsto para el 10 de agosto, la bebé tenía altas posibilidades de vivir. La investigación, sin embargo, incorporó que una extracción en esas condiciones elevaba los riesgos de muerte.

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Un neonato de ocho meses de gestación podía sufrir problemas respiratorios por pulmones aún inmaduros, muerte cerebral o una infección por contacto con bacterias durante una cesárea rudimentaria.

Esa hipótesis también explicaría por qué la niña o su cuerpo nunca salieron de Cali: si sobrevivía, el riesgo de muerte seguía siendo alto durante un traslado, y mover restos aumentaba la posibilidad de que la banda fuera descubierta de inmediato.