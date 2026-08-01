Estos fueron los carros más vendidos en Colombia durante julio de 2026: Tesla sorprendió con el Model Y

El mercado automotor colombiano mantuvo su crecimiento en julio de 2026, con un fuerte impulso de los vehículos eléctricos y un aumento en las matrículas de carros nuevos - crédito Kia, Tesla y Mazda

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El mercado de vehículos nuevos en Colombia siguió creciendo en julio de 2026. Las matrículas aumentaron 20% frente al mismo mes de 2025, con un protagonismo cada vez mayor de los carros eléctricos, que continúan consolidándose como uno de los motores del sector automotor.

Las cifras más recientes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y Fenalco, elaboradas con información del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), muestran cuáles fueron las marcas y las líneas de vehículos que más conquistaron a los compradores durante el séptimo mes del año.

La gran sorpresa fue Tesla. La marca estadounidense no solo apareció entre las cinco con mayor participación en el mercado colombiano, sino que además logró que el Model Y se convirtiera en el vehículo más matriculado del país durante julio.

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El Tesla Model Y fue el carro más vendido del mes

De acuerdo con el informe, el Tesla Model Y encabezó el listado de las líneas más vendidas en Colombia con 1.795 unidades matriculadas, equivalentes a una participación del 6,3% del mercado nacional.

Tesla se ubicó entre las marcas con mayor participación en el mercado colombiano durante julio, mientras el Model Y fue el vehículo más matriculado del mes - crédito Francis Mascarenhas/Reuters

Con ese resultado superó a modelos tradicionales que durante años han dominado las ventas en el país. En el segundo lugar apareció el Kia Picanto, seguido por el Renault Duster, el Mazda CX-30 y el Kia K3, que completaron el grupo de las cinco líneas con mayor participación.

El buen momento del Model Y tampoco es un hecho aislado. Entre enero y julio ya acumula 10.259 unidades matriculadas, lo que le permite mantener una participación del 5,5% en el mercado colombiano durante lo corrido de 2026.

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Los 10 carros más vendidos en Colombia durante julio de 2026

Tesla Model Y: 1.795 unidades. Kia Picanto: 1.022 unidades. Renault Duster: 983 unidades. Mazda CX-30: 805 unidades. Kia K3: 801 unidades. Kia Sportage: 715 unidades. Toyota Corolla Cross: 712 unidades. Toyota Land Cruiser: 663 unidades. Renault Kardian: 534 unidades. Foton BJ: 509 unidades.

Estas fueron las marcas con mayor participación

En cuanto a fabricantes, el reporte ubicó a Kia, Toyota, Renault, Suzuki y Tesla como las cinco marcas con mayor participación durante julio. Entre todas concentraron el 48,1% de las matrículas registradas en el país.

La Toyota Corolla Cross se mantuvo entre las líneas de vehículos más vendidas en Colombia durante julio de 2026, según el más reciente informe del sector automotor - crédito Distoyota

En el caso de Tesla, la compañía reportó 1.904 vehículos matriculados durante el mes, suficientes para alcanzar una participación del 6,6% y consolidar su crecimiento dentro del mercado colombiano.

El desempeño de la marca también estuvo impulsado por el auge que viven los vehículos eléctricos, un segmento que continúa creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el resto de la industria.

Los carros eléctricos siguen ganando terreno

Uno de los datos más llamativos del informe es el crecimiento de los vehículos eléctricos.

Solo durante julio se matricularon 4.876 unidades, una cifra que representa un aumento del 211% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado entre enero y julio ya se registran 29.347 vehículos eléctricos, lo que equivale a un crecimiento del 231,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

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El comportamiento evidencia que cada vez más colombianos están considerando este tipo de vehículos como una alternativa de movilidad, impulsados por factores como menores costos de operación, beneficios tributarios y una oferta cada vez más amplia de modelos disponibles.

Las matrículas de vehículos eléctricos crecieron 211% en julio de 2026, reflejando el avance de la movilidad sostenible en Colombia - crédito Colprensa

El crecimiento tampoco fue exclusivo de los eléctricos. Los vehículos híbridos registraron 9.410 unidades durante julio, con un incremento del 23,2%, mientras que en el acumulado anual alcanzaron 54.015 matrículas, un 63% más que en 2025.

Bogotá siguió liderando las matrículas

En materia regional, Bogotá se mantuvo como el principal mercado automotor del país.

Durante julio se matricularon 8.197 vehículos nuevos en la capital, mientras que entre enero y julio la cifra llegó a 52.932 unidades, con un crecimiento del 90,7% frente al mismo periodo del año anterior.

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Sin embargo, si se analiza el crecimiento porcentual, la ciudad que más aumentó sus matrículas fue Sincelejo, con una variación del 52,2%. Después aparecieron Bogotá, con 50,5%; La Paz (Cesar), con 37,3%; Medellín, con 36,3%, y Cali, con 29%.