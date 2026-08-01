Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: este será el próximo partido del equipo alemán

El atacante vuelve a la pretemporada junto con Konrad Laimer y Josip Stanisic, en la antesala del viaje a Corea del Sur, con dos amistosos y la Telekom Cup como parte del cierre de la preparación

Luis Díaz estuvo el 29 de julio en el estadio Romelio Martínez para ver la clasificación de Barranquilla ante Junior por la Copa Colombia-crédito Bayern Múnich
Luis Díaz estuvo el 29 de julio en el estadio Romelio Martínez para ver la clasificación de Barranquilla ante Junior por la Copa Colombia-crédito Bayern Múnich
Guardar

El 1 de agosto de 2026, Luis Díaz se reincorporó al Bayern Múnich, previo a lo que será el comienzo de la gira asiática de la próxima semana, tras sus vacaciones luego del Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Es importante recordar que el cuadro bávaro sigue en su pretemporada, en dónde cerrará su preparación con la Telekom Cup en el Allianz Arena ante RB Leipzig el 15 de agosto de 2026.

Previo a su último amistoso de cara a lo que será la final de la Supercopa de Alemania, Bayern Múnich jugará el 4 de agosto de 2026 ante el Jeju SK de Corea del Sur, y el Aston Villa, el 7 de agosto.

PUBLICIDAD

Los "Gigantes de Baviera" viajarán a Corea del Sur para la gira asiática luego del regreso de Luis Díaz, Konrad Laimer y Josip Stanisic a la pretemporada-crédito Bayern Múnich
Los "Gigantes de Baviera" viajarán a Corea del Sur para la gira asiática luego del regreso de Luis Díaz, Konrad Laimer y Josip Stanisic a la pretemporada-crédito Bayern Múnich

A través de su página web, el 1 de agosto de 2026, los “Gigantes de Baviera” anunciaron que junto a la estrella de la selección Colombia, también se unieron sus compañeros: el austriaco Konrad Laimer y el croata Josip Stanišić,

“Antes de poner rumbo este sábado por la noche a Asia con motivo del 10º Audi Summer Tour, el equipo de Vincent Kompany completó una última sesión de entrenamiento en la Säbener Straße. Entre las novedades sobre el césped destacó la presencia de Luis Díaz, Konrad Laimer y Josip Stanišić, quienes se incorporaron a la pretemporada justo a tiempo para el inicio de la gira asiática“, dijeron.

PUBLICIDAD

Luis Díaz continuará en el Bayern Múnich tras supuestas ofertas de Arabia Saudita

El CEO Jan-Christian Dreesen informó que nunca hubo ofertas por Luis Díaz del fútbol árabe-crédito Annegret Hilse/REUTERS
El CEO Jan-Christian Dreesen informó que nunca hubo ofertas por Luis Díaz del fútbol árabe-crédito Annegret Hilse/REUTERS

El 28 de julio de 2026, el director general del Bayern Múnich Jan-Christian Dreesen negó que exista una oferta por Luis Díaz desde Arabia Saudita y aseguró que el club alemán no recibió contactos formales, en medio de versiones sobre un posible intento del Al-Hilal por fichar al delantero colombiano pese a que tiene contrato por tres años más.

La cifra que circuló fue de al menos 70 millones de euros, monto con el que el club saudí, según L’Equipe, preparaba una oferta inicial para intentar abrir una negociación. El diario francés agregó que el atacante había manifestado interés en jugar en la liga saudí, aunque también señaló que la posición del equipo alemán era no dejarlo salir tras su última temporada en la Bundesliga.

Dreesen desmintió ese escenario el 28 de julio de 2026, durante una atención a la prensa en el Club de Prensa de Múnich recogida por Bild. Allí sostuvo que no hubo ningún avance formal desde el fútbol saudí para incorporar al extremo de la selección Colombia.

“Estoy al tanto de eso, pero aquí aplica lo mismo: ni llamadas ni nada. Sinceramente, tenemos un equipo maravilloso. Así que vamos a empezar la temporada, marcar algunos goles y ver qué pasa”, afirmó el directivo.

Así fue como se informó sobre cómo Bayern Múnich descartó el fichaje de Luis Díaz al fútbol saudí-crédito Bild
Así fue como se informó sobre cómo Bayern Múnich descartó el fichaje de Luis Díaz al fútbol saudí-crédito Bild

La respuesta del ejecutivo buscó cerrar la noticia que había tomado fuerza un día antes, cuando se conoció la versión sobre el interés del Al-Hilal, equipo de la primera división de Arabia Saudita dirigido por el italiano Simone Inzaghi. Según la publicación francesa, el club aceleró su plan de refuerzos después de concretar el fichaje del neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham de Inglaterra.

La información señalaba que, para convencer al Bayern Múnich, el equipo saudí debía presentar una propuesta especialmente fuerte. El motivo, siempre según el diario francés, era doble: el rendimiento del colombiano en Alemania y la vigencia de su vínculo contractual con el club bávaro.

Dreesen también se refirió al volumen de especulaciones que rodea al mercado de pases del campeón alemán. Lo hizo al ser consultado tanto por la situación de Díaz como por la inquietud que generó en el entorno del club el interés del Real Madrid por fichar al francés Michael Olise.

“Al principio, uno se sorprende un poco por la falta de fundamento, especialmente cuando se convierte en una saga serializada, como en este caso. Por otro lado, es prueba del increíble rendimiento del jugador durante los dos años que lleva con nosotros. De cómo ha evolucionado. Por lo que puedo ver, el jugador lo valora mucho. Y por lo tanto, no hay nada de cierto en todo lo demás. Por eso no le damos importancia. Pero claro, cuando se hacen estas preguntas y se barajan todo tipo de cifras, algunas realmente enormes, entonces uno se entera y le presta atención”.

A continuación, esta es la agenda de partidos del Bayern Múnich

  • 4 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Jeju SK (Corea del Sur) vs. Bayern Múnich
  • 7 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich vs. Aston Villa (Inglaterra)
  • 15 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich vs. RB Leipzig (Alemania)
  • 28 de agosto de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Stuttgart

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichBundesligaChampions LeagueColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yerry Mina habría rechazado importante oferta del fútbol turco para seguir en Cagliari de Italia: esto se sabe

El central colombiano desestimó la propuesta del Fenerbahçe que duplicaba su salario, y apuesta por la continuidad en Italia para sostener su lugar en la selección Colombia con ritmo competitivo

Yerry Mina habría rechazado importante oferta del fútbol turco para seguir en Cagliari de Italia: esto se sabe

Junior vs. Millonarios - EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Romelio Martínez

El bicampeón de Colombia recibirá en Barranquilla al equipo dirigido por el técnico argentino Fabián Bustos, que llega a la capital atlanticense con la necesidad de sumar los tres puntos

Junior vs. Millonarios - EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Romelio Martínez

Medellín vs. Cali - EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” recibirá al cuadro “Azucarero” en uno de los partidos más destacados de la jornada

Medellín vs. Cali - EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

América de Cali respondió al Inter de Bogotá sobre la demanda que interpuso por Yhormar Hurtado: “Buscamos la transparencia”

Iván Vélez afirmó que el estatuto del jugador se ajusta a la estructura local de cada liga local y que el departamento jurídico, con apoyo de la firma de abogados MTA, ya contestó el proceso abierto por Inter Bogotá

América de Cali respondió al Inter de Bogotá sobre la demanda que interpuso por Yhormar Hurtado: “Buscamos la transparencia”

Así se jugarán los octavos de final de la Copa BetPlay: estos son los horarios y partidos más destacados

La Dimayor divulgó los horarios de los duelos de ida de los octavos, con ventanas entre agosto y la primera semana de septiembre

Así se jugarán los octavos de final de la Copa BetPlay: estos son los horarios y partidos más destacados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Abelardo de la Espriella y la futura primera dama, Ana Lucía Pineda, compartieron emotivo encuentro con Ricardo Arjona en Colombia

Abelardo de la Espriella y la futura primera dama, Ana Lucía Pineda, compartieron emotivo encuentro con Ricardo Arjona en Colombia

Esta es historia del collar con el diseño de una guacamaya de oro rosado y diamantes que luce Karol G en el ‘Viajando por el mundo - Tropitour’: “Abraza sus raíces para desplegar sus alas”

Camping Horizonte se prepara para brindar una experiencia que entrecruza música y comedia al aire libre

Morat, Myke Towers, Maroon 5, Ricardo Arjona y Grupo Firme: los protagonistas de los conciertos en Colombia de agosto

Galy Galiano canceló cuatro fechas de su gira de despedida en Colombia: esta fue la razón que dio su equipo

Deportes

Yerry Mina habría rechazado importante oferta del fútbol turco para seguir en Cagliari de Italia: esto se sabe

Yerry Mina habría rechazado importante oferta del fútbol turco para seguir en Cagliari de Italia: esto se sabe

Junior vs. Millonarios - EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Romelio Martínez

Medellín vs. Cali - EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

América de Cali respondió al Inter de Bogotá sobre la demanda que interpuso por Yhormar Hurtado: “Buscamos la transparencia”

Así se jugarán los octavos de final de la Copa BetPlay: estos son los horarios y partidos más destacados