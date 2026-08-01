Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: este será el próximo partido del equipo alemán

Luis Díaz estuvo el 29 de julio en el estadio Romelio Martínez para ver la clasificación de Barranquilla ante Junior por la Copa Colombia-crédito Bayern Múnich

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El 1 de agosto de 2026, Luis Díaz se reincorporó al Bayern Múnich, previo a lo que será el comienzo de la gira asiática de la próxima semana, tras sus vacaciones luego del Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Es importante recordar que el cuadro bávaro sigue en su pretemporada, en dónde cerrará su preparación con la Telekom Cup en el Allianz Arena ante RB Leipzig el 15 de agosto de 2026.

Previo a su último amistoso de cara a lo que será la final de la Supercopa de Alemania, Bayern Múnich jugará el 4 de agosto de 2026 ante el Jeju SK de Corea del Sur, y el Aston Villa, el 7 de agosto.

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Los "Gigantes de Baviera" viajarán a Corea del Sur para la gira asiática luego del regreso de Luis Díaz, Konrad Laimer y Josip Stanisic a la pretemporada-crédito Bayern Múnich

A través de su página web, el 1 de agosto de 2026, los “Gigantes de Baviera” anunciaron que junto a la estrella de la selección Colombia, también se unieron sus compañeros: el austriaco Konrad Laimer y el croata Josip Stanišić,

“Antes de poner rumbo este sábado por la noche a Asia con motivo del 10º Audi Summer Tour, el equipo de Vincent Kompany completó una última sesión de entrenamiento en la Säbener Straße. Entre las novedades sobre el césped destacó la presencia de Luis Díaz, Konrad Laimer y Josip Stanišić, quienes se incorporaron a la pretemporada justo a tiempo para el inicio de la gira asiática“, dijeron.

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Luis Díaz continuará en el Bayern Múnich tras supuestas ofertas de Arabia Saudita

El CEO Jan-Christian Dreesen informó que nunca hubo ofertas por Luis Díaz del fútbol árabe-crédito Annegret Hilse/REUTERS

El 28 de julio de 2026, el director general del Bayern Múnich Jan-Christian Dreesen negó que exista una oferta por Luis Díaz desde Arabia Saudita y aseguró que el club alemán no recibió contactos formales, en medio de versiones sobre un posible intento del Al-Hilal por fichar al delantero colombiano pese a que tiene contrato por tres años más.

La cifra que circuló fue de al menos 70 millones de euros, monto con el que el club saudí, según L’Equipe, preparaba una oferta inicial para intentar abrir una negociación. El diario francés agregó que el atacante había manifestado interés en jugar en la liga saudí, aunque también señaló que la posición del equipo alemán era no dejarlo salir tras su última temporada en la Bundesliga.

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Dreesen desmintió ese escenario el 28 de julio de 2026, durante una atención a la prensa en el Club de Prensa de Múnich recogida por Bild. Allí sostuvo que no hubo ningún avance formal desde el fútbol saudí para incorporar al extremo de la selección Colombia.

“Estoy al tanto de eso, pero aquí aplica lo mismo: ni llamadas ni nada. Sinceramente, tenemos un equipo maravilloso. Así que vamos a empezar la temporada, marcar algunos goles y ver qué pasa”, afirmó el directivo.

Así fue como se informó sobre cómo Bayern Múnich descartó el fichaje de Luis Díaz al fútbol saudí-crédito Bild

La respuesta del ejecutivo buscó cerrar la noticia que había tomado fuerza un día antes, cuando se conoció la versión sobre el interés del Al-Hilal, equipo de la primera división de Arabia Saudita dirigido por el italiano Simone Inzaghi. Según la publicación francesa, el club aceleró su plan de refuerzos después de concretar el fichaje del neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham de Inglaterra.

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La información señalaba que, para convencer al Bayern Múnich, el equipo saudí debía presentar una propuesta especialmente fuerte. El motivo, siempre según el diario francés, era doble: el rendimiento del colombiano en Alemania y la vigencia de su vínculo contractual con el club bávaro.

Dreesen también se refirió al volumen de especulaciones que rodea al mercado de pases del campeón alemán. Lo hizo al ser consultado tanto por la situación de Díaz como por la inquietud que generó en el entorno del club el interés del Real Madrid por fichar al francés Michael Olise.

“Al principio, uno se sorprende un poco por la falta de fundamento, especialmente cuando se convierte en una saga serializada, como en este caso. Por otro lado, es prueba del increíble rendimiento del jugador durante los dos años que lleva con nosotros. De cómo ha evolucionado. Por lo que puedo ver, el jugador lo valora mucho. Y por lo tanto, no hay nada de cierto en todo lo demás. Por eso no le damos importancia. Pero claro, cuando se hacen estas preguntas y se barajan todo tipo de cifras, algunas realmente enormes, entonces uno se entera y le presta atención”.

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A continuación, esta es la agenda de partidos del Bayern Múnich

4 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Jeju SK (Corea del Sur) vs. Bayern Múnich

7 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich vs. Aston Villa (Inglaterra)

15 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich vs. RB Leipzig (Alemania)

28 de agosto de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Stuttgart