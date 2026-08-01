Angélica Blandón se despide de ‘MasterChef Celebrity’ tras fallar en el reto y presentar una preparación baja de cocción

'MasterChef Celebrity Colombia 2026': Angélica Blandón es la segunda eliminada tras noche de tensión y autocrítica - crédito cortesía Canal RCN

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La competencia en MasterChef Celebrity Colombia 2026 vivió una noche de emociones intensas con la eliminación de Angélica Blandón, quien se convirtió en la segunda celebridad en abandonar la cocina más famosa del país.

El episodio, emitido el viernes 31 de julio, estuvo marcado por la exigencia técnica del reto y la presión sobre los concursantes, que debían demostrar creatividad y dominio sobre un ingrediente central: la salsa BBQ.

El desafío de eliminación reunió a siete participantes vestidos con el delantal negro: Angélica Blandón, Luciano D’Alessandro, Luisa Vergara, Víctor Tarazona, Marcela Carvajal, Martha Restrepo y Julieta Piñeres. Cada uno sorteó una de las tres variedades de salsa BBQ —dulce, hot u original— y tuvo libertad para diseñar un plato salado donde ese ingrediente debía sobresalir, no solo como acompañante, sino como protagonista.

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Angélica Blandón cocinó bajo estrés y sufrió una quemadura, lo que influyó en el resultado de su pierna pernil, cuestionada por los jueces por su cocción y la textura de la salsa - crédito cortesía Canal RCN

A Blandón le correspondió la salsa BBQ dulce. Con ella, decidió preparar una pierna pernil acompañada de arracacha. Sin embargo, la actriz reconoció que llegó al reto cargada de ansiedad y tensión, lo que afectó su desempeño. Durante la prueba, sufrió una quemadura en el brazo, pero continuó cocinando hasta el final del tiempo reglamentario. Al momento de la evaluación, los jueces —Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso— señalaron que la proteína estuvo al borde de quedar cruda y que la salsa no alcanzó la textura ni el sabor esperados para el nivel de la competencia.

Al momento de pasar al atril, Angélica se mostró insegura y la primera en acercarse al plato fue la chef mexicana Belén, quien notó que el hueso del pollo tenía una coloración rosada, lo que daba a entender que tal vez el plato estaba crudo.

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“Entramos todos como en suspenso porque lo que se alcanzaba a ver es que el pollo como que estaba crudo, pero no se entiende muy bien”, dijo Lina Tejeiro ante las cámaras del programa.

Cuando Belén realizó el primer corte en la pieza de pollo, expresó dudas sobre si el pernil estaba en su punto o ligeramente crudo. Ante la incertidumbre, los otros dos jurados, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, se acercaron para examinar el plato y tomar la decisión de manera conjunta.

Belén hizo el primer corte y, ante la duda, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría se unieron para revisar el estado del pernil y definir su veredicto - crédito cortesía Canal RCN

“Yo lo veo en el límite... está en el límite, está cocido, pero en el límite”, dijo Nicolás, dando un parte de esperanza a la participante. Sin embargo, cuando Belén continuó con la degustación, encontró más detalles en el plato. Según la jurado, la salsa protagonista del resto se había absorbido y la complementaria estaba muy líquida, además de que no cumplía con el reto. “Mis papilas gustativas deben estar muertas, porque no me sabe a BBQ... Y el pollo está difícil; puede que sea jugoso, pero es una línea muy delgada entre lo crudo y lo cocido y para mí no está el nivel”, añadió Belén.

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En el turno de Jorge Rausch, el cocinero le reprochó a la actriz que no le hizo caso con sus indicaciones. “Le dije que la partiera; no se ve bien, es una presa muy grande (...) Todo está en el límite, pero el tema es la salsa, porque no espesó, no tiene suficiente BBQ, y es muy líquida”, dijo el chef en un tono decepcionante.

Jorge Rausch reprochó a Blandón por no seguir sus indicaciones y subrayó que el mayor problema estuvo en la salsa, que no cumplió con las expectativas del reto - crédito cortesía Canal RCN

Las críticas se centraron en la ejecución técnica y en la falta de protagonismo de la salsa en el plato, un aspecto clave del reto. Junto a Blandón, Martha Restrepo y Luisa Vergara también recibieron observaciones negativas por sus preparaciones, aunque finalmente fue la actriz paisa quien quedó fuera del programa. Blandón aceptó la decisión con madurez, reconociendo que el mayor error estuvo en la salsa y que la experiencia le permitió aprender y crecer, tanto a nivel personal como profesional.

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Antes de abandonar la cocina, la actriz dedicó palabras de aliento a sus compañeros, animándolos a disfrutar la competencia y a no perder la alegría de cocinar. “Me siento triste, me siento como una estrella fugaz en el cielo, pasé rápido”, expresó, reflejando la mezcla de emociones que deja la salida de un reality tan exigente. Blandón también agradeció la oportunidad de haber compartido con figuras del espectáculo y de haber enfrentado nuevos desafíos culinarios.