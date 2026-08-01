Golpe al crimen en Bogotá: capturaron a 8 presuntos fleteros en famosa zona de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a ocho presuntos integrantes de una banda de fleteo - crédito MEBOG

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Un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura de ocho personas señaladas de integrar una estructura delincuencial que, presuntamente, se dedicaba a cometer fleteos y robos en sectores comerciales y bancarios de la capital.

Entre las hipótesis que manejan las autoridades también está su posible participación en planes para asaltar carros de valores.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en el barrio Toberín, en la localidad de Usaquén, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades a través de la línea de emergencia 123 sobre los movimientos sospechosos de varios individuos.

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Gracias a esa información, uniformados lograron ubicar a los presuntos implicados, quienes se movilizaban en un taxi y una camioneta tipo van de servicio público, vehículos que, al parecer, utilizaban para pasar desapercibidos y evitar los controles policiales.

La alerta a la línea 123 llevó a la captura de ocho sospechosos en el barrio Toberín - crédito MEBOG

Durante el operativo fueron capturados los ocho sospechosos y las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres y ocho teléfonos celulares. Asimismo, los dos vehículos en los que se desplazaban fueron inmovilizados como parte del procedimiento judicial.

De acuerdo con la investigación preliminar, la organización criminal realizaba seguimientos a sus posibles víctimas antes de abordarlas para despojarlas de dinero y otras pertenencias mediante el uso de la violencia, especialmente en inmediaciones de entidades financieras y establecimientos comerciales.

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El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la intervención permitió afectar las actividades de una estructura que presuntamente tenía como objetivo cometer diferentes modalidades de hurto en la ciudad.

“La Policía Nacional en la ciudad de Bogotá logra la captura de ocho personas, quienes presuntamente se dedican al hurto de carro de valores, cometer fleteos en sectores comerciales y bancarios. Las capturas se registraron en la localidad de Usaquén gracias a la información ciudadana que condujo a identificar el modus operandi, el cual consistía en realizar seguimientos a sus potenciales víctimas, abordarles y de forma violenta, hurtarlas”, aseguró el brigadier general.

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La Policía de Bogotá capturó a ocho presuntos fleteros que se movían en un taxi y una van - crédito MEBOG

El alto oficial agregó que durante el procedimiento también fueron incautados elementos que, al parecer, eran utilizados por la estructura para la comisión de los delitos.

“Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”, precisó el brigadier general Cristancho.

Ahora deberán responder inicialmente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Entretanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si los detenidos estarían vinculados con otros casos de fleteo y hurtos ocurridos recientemente en Bogotá.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando operativos para combatir las organizaciones dedicadas a este tipo de delitos e hizo un llamado a la ciudadanía para seguir suministrando información oportuna a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano, con el fin de fortalecer las acciones contra la delincuencia en la capital.

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Otras capturas importantes en Usaquén: presuntos homicidas de un conductor de aplicación también fueron enviados a prisión

En medio de los recientes operativos contra el crimen en la localidad de Usaquén, las autoridades también destacaron otro resultado judicial relacionado con el homicidio del conductor de plataforma Juan Pablo Vargas Becerra.

Un juez ordenó la detención preventiva en cárcel de Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez por el homicidio de Juan Pablo Vargas Becerra en El Codito, Usaquén - crédito @NacionColombiaX/X

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez, ciudadanos venezolanos de 18 y 20 años, procesados por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Según la investigación, los dos hombres habrían solicitado un servicio de transporte desde el centro de Bogotá y, durante el recorrido, intimidaron con un arma de fuego al conductor para obligarlo a cambiar la ruta hacia el sector de El Codito.

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Allí, de acuerdo con la Fiscalía, la víctima fue obligada a descender del vehículo y, pese a suplicar que le permitieran conservar la vida y llevarse únicamente el automóvil y sus pertenencias, fue asesinada con varios disparos.

Tras el crimen, los sospechosos escaparon en el vehículo de la víctima, pero fueron capturados luego de que la Policía activara un plan candado en Usaquén. La persecución terminó cuando los ocupantes perdieron el control del automóvil y chocaron contra el separador de la calle 183 con carrera Séptima. En su poder fue encontrada una pistola con proveedor y cinco cartuchos.

Durante la audiencia, el juez señaló que existen elementos que permiten inferir que los procesados actuaron junto con un tercer implicado que aún no ha sido identificado. Además, concluyó que ambos representan un riesgo para la comunidad por la gravedad de los hechos y ordenó que permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso penal. Entretanto, la Fiscalía continúa las investigaciones para ubicar al tercer sospechoso que habría participado en el homicidio.

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