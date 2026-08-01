Yerry Mina habría rechazado importante oferta del fútbol turco para seguir en Cagliari de Italia: esto se sabe

Yerry Mina piensa en continuar en el fútbol italiano para no perder el radar de la selección Colombia-crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES via Reuters

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La temporada 2026-2027 está a punto de comenzar, y los jugadores colombianos siguen siendo los más activos para reforzar a los equipos más importantes del territorio europeo.

Aunque en el caso de Yerry Mina pasaría por jugar otro periodo en el cuadro de Cerdeña, pese a las multimillonarias ofertas del fútbol de Turquía, en concreto del Fenerbahçe.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 31 de julio de 2026 se conoció que el defensor colombiano Yerry Mina rechazó una oferta de Fenerbahçe y decidió seguir en Cagliari, pese a que la propuesta desde Turquía duplicaba su salario, según informó Tuttomercatoweb.

Es importante recordar que el defensor de 31 años es uno de los capitanes del club italiano y busca mantener la regularidad que, de acuerdo con el reporte, considera clave para sostener sus opciones de continuidad en la Selección Colombia.

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Además, la noticia se dio en la fecha límite en que la cláusula de rescisión del contrato del colombiano expiraba:

“El defensa colombiano habría rechazado una importante oferta de Turquía, a pesar de que el salario ofrecido duplicaba su sueldo actual en el Cagliari. La noticia cobra especial relevancia porque la cláusula de rescisión de 1,8 millones de euros del contrato del defensa central colombiano expira el 31 de julio de 2026. A pesar del interés de clubes extranjeros y la posibilidad de un traspaso lucrativo, Mina habría optado por permanecer en Cerdeña”, explicaron.

Estadísticas de Yerry Mina con Cagliari y sus números en general con el cuadro italiano

Yerry Mina y el delantero canadiense Jonathan David en un duelo entre Cagliari y Juventus por la Serie A de Italia-crédito Alberto Lingria/REUTERS

En Cagliari suma 72 partidos en 6.037 minutos y apunta a que esta temporada sea la primera en Europa en la que más encuentros disputa desde su llegada al fútbol italiano en la temporada 2023-2024.

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El registro más alto del colombiano en el continente, por ahora, lo tiene Everton con 99 apariciones desde la temporada 2018-2019 hasta la 2022-2023, y en la cual anotó nueve goles.

Mina también atraviesa un buen momento con el entrenador Fabio Pisacane, ganado confianza para consolidarse como titular. Además, en Cagliari registra cinco goles, y su mayor cifra de anotaciones sigue en Independiente Santa Fe con 12 dianas.

En lo que se refiere a la temporada 2025-2026, Mina estuvo en 26 partidos en 2.153 minutos con el equipo de Cerdeña de la Serie A, y anotó dos goles. A continuación, estos son los detalles de sus anotaciones:

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13 de septiembre de 2025 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el Nápoles 0-1 Cagliari

17 de mayo de 2026 - Serie A de Italia: 90 minutos y gol en el Cagliari 2-1 Torino

Yerry Mina apoyó la renovación de Néstor Lorenzo de cara a la Copa América 2028 y Mundial 2030

El defensor del Cagliari de Italia se mostró de acuerdo con la continuidad del proceso del técnico argentino-crédito @espncolombia/Instagram

El 27 de julio de 2026, Yerry Mina respaldó la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia y sostuvo que la renovación del entrenador argentino apunta a consolidar un proceso que ya llevó al equipo a la final de la Copa América de 2024 y al regreso a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia.

La Federación Colombiana de Fútbol ratificó el 23 de julio de 2026 la permanencia de Lorenzo. Cuatro días después, el defensor del Cagliari dijo a ESPN que se trató de “una buena elección” y destacó la identidad de juego que, a su juicio, construyó el cuerpo técnico desde 2022.

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Mina vinculó ese respaldo con los resultados recientes de la selección. Recordó que Colombia no se había clasificado al Mundial anterior, pero sí logró hacerlo en este ciclo, y además alcanzó la final de la Copa América disputada en Estados Unidos en 2024.

“Ha sido una buena elección. El profe ha venido con una identidad de juego importante, la cual no clasificamos al mundial pasado. A este sí clasificamos y yo creo que hicimos una buena presentación. En la Copa América llegamos a la final, lastimosamente no se nos dio el título, pero estuvimos ahí. Hemos venido creciendo, eso quiere decir que estamos haciendo algo bien y algo bien está haciendo el profe”,

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