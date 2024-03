Joven colombiano enfureció porque un norteamericano quiso que lo atendieran en inglés: “Aquí se habla español”

El joven colombiano dijo a la trabajadora que atendió al norteamericano que manifestara su molestia si le exigen hablar en inglés - crédito @cortebladr/TikTok

Un joven colombiano relató la incómoda situación que presenció en un centro comercial de Barranquilla, cuando decidió acercarse a la tienda Cosechas para comprar una bebida, posterior a su entrenamiento. En la fila para pedir el producto, se encontró con un hombre, aparentemente norteamericano, que generó malestar en el personal que lo atendió.

De acuerdo con su relato, el “gringo”, como se refirió a él, pidió el producto que quería en inglés. Al parecer, la mujer que lo atendió logró hacerse una idea de lo que quería consumir. Sin embargo, no pudo comprender del todo el pedido, debido al desconocimiento del idioma.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En ese momento, otra mujer que estaba acompañando al extranjero quiso intervenir para explicarse a la trabajadora lo que había solicitado. “El man (sic) le dijo: ‘No, que ella tiene que aprender’”, detalló el colombiano en su relato.

Esa afirmación generó tanta molestia en el colombiano, que decidió acercarse al sujeto y dar a conocer su desacuerdo con lo que acababa de pasar. Debido a que el extranjero no entendía el español, el joven habló en inglés y lanzó un primer cuestionamiento: “¿Por qué le solicitas a ella que te hable en inglés, si tú no sabes hablar español?”.

El joven colombiano aseguró que los extranjeros deben respetar el idioma que se habla en el país - crédito Colombia Travel y @cortebladr/TikTok

Luego, aseguró que no es correcto llegar a un país diferente al originario y tratar a las personas como se prefiera. “Cuando tú estás en mi país, tú a mi país y a mi gente me la respetas; respetas el idioma y respetas a la que te está atendiendo”, expresó el joven en inglés.

Inmediatamente, en español, preguntó: “¿Entendiste, o no entendiste?”. Ya que el hombre no manejaba el idioma, no comprendió las razones por las cuales el joven estaba tan molesto. Entonces, la mujer que lo acompañaba tradujo el cuestionamiento y en respuesta, el extranjero dijo: “No entiendo por qué este hombre se puso salvaje por ello”.

Entonces, pidió que se fuera del lugar y, luego, se dirigió hacia la trabajadora para indicarle que, si se vuelve a presentar una situación similar, exprese su molestia y resalte la importancia del respeto hacia el idioma que se habla en el territorio. Aseguró que debía decir: “Usted está en Colombia y aquí se habla español”.

Estadounidense en Medellín habla sobre la problemática de la gentrificación en varias ciudades de Colombia, pero especialmente en la capital paisa - crédito @ColombiaOscura / X.

Pero no solo los colombianos han cuestionado la presencia de los “gringos” en Colombia. También lo hizo un ciudadano norteamericano que, justamente, hizo señalamientos en contra de quienes piden que se les hable en su idioma natal, a pesar de que están visitante un país en el que se maneja otro idioma.

“Cómo es posible que los extranjeros están exigiendo que los atiendan den inglés, la lengua oficial de Colombia es el español (sic) Si van a vivir allá lo primero que deben hacer es aprender el idioma”

“Gringos” considerados “invasores”

En otras ocasiones, residentes del país han manifestado estar inconformes con la presencia de ciertos visitantes en el territorio. Pues, a inicios de marzo de 2024, una joven cuestionó que los “gringos” llegan a las discotecas de Medellín, calificándolos como “invasores”.

Colombiana catalogó a los ciudadanos extranjeros como invasores - crédito Redes sociales/X

“Ayer estando en esa discoteca, literal, el 80% de todas las personas que había eran puros gringos, y obviamente se nota porque primero son blancos, la mayoría monos, superaltos, y yo no entiendo esa necesidad o esa hambre que tienen las mujeres acá en Medellín de tener un gringo, de salir con un gringo”, detalló la joven en un video publicado en redes sociales.

Lanzó varias críticas a los visitantes, como su manera de vestir y de bailar, cuestionando, además que les “idolatre”, bajo la premisa de que tienen mayores recursos económicos y que, por ende, pueden gastar más dinero en las discotecas e invitar algunos tragos.