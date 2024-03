Epa Colombia puso a trabajar a sus empleados en semana Santa de 2023: ¿Cambió de opinión en 2024 por ser mamá?

Epa Colombia confirmó si sus empleados trabajarían en Semana Santa 2024 - crédito @epa_colombia/Instagram

En plena Semana Santa 2023, Epa Colombia causó controversia al comentar acerca de los planes que tenía para sus empleados durante los días santos, lo cual generó molestia entre algunos sectores.

“En Semana Santa, como jueves y viernes, nosotros trabajamos normal porque ya tenemos citas agendadas. Obvio, yo respeto muchísimo a las personas que son católicas y todo ello, pero te quería decir que todos los años siempre la hemos trabajado”, expuso en su momento, confirmando que abriría sus locales en las fechas mencionadas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sin embargo, el embarazo y la próxima maternidad que irá asumir en cuestión de días pudieron haberla hecho cambiar de opinión. Para confirmar su pensamiento actual, la creadora de contenido publicó un meme en sus historias de Instagram, en el que daba a entender que no abriría en los feriados de la Semana Mayor y que no veía con buenos ojos a quienes decidían laborar en dichas jornadas.

Epa Colombia sobre abrir sus negocios en Semana Santa 2024 - crédito @epa_100k/Instagram

Además de la imagen citada, Infobae Colombia escribió al salón de estética especializado en keratinas de Daneidy Barrera Rojas (nombre de pila de la influenciadora) para saber si había disponibilidad o atención para el jueves 28 de marzo de 2024 o el viernes 29 de marzo de 2024.

Ante la duda, desde el punto comercial un chatbot respondió diciendo “Gracias por comunicarte al ChatCenter de EPA COLOMBIA. Recuerda que nuestro horario es de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y sábado de 8 am a 1 pm. Domingos y festivos no laboramos. En cuanto mis agentes vuelvan a estar disponibles, atenderán tu solicitud ¡Muak!”, confirmando su cierre por Semana Santa.

Epa Colombia, dueña de un imperio de keratinas, fue criticada en 2023 por abrir en Semana Santa - crédito @epa_colombia/Instagram

Cabe mencionar que la influencer ya salió de cuentas por su gestación, por lo que podría recibirse en cualquier momento la noticia del nacimiento de Daphne Samara, su primogénita. Al parecer, esos sentimientos maternales también se extendieron al cuidado que le da a su nómina.

¿Quién es Epa Colombia, la influenciadora que pasó de un video de hincha al éxito empresarial?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se ha convertido en una de las figuras públicas más controversiales y populares de Colombia en los últimos años. Apareció en la escena pública por primera vez durante la Copa América Centenario en 2016, cuando ganó notoriedad por un video viral en el que apoyaba al equipo nacional de fútbol. Desde entonces, su presencia en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube ha sido constante, acumulando millones de seguidores que siguen de cerca su vida y emprendimientos.

Epa Colombia incursionó en el mundo empresarial lanzando su propia línea de productos para el cuidado del cabello, consolidándose como empresaria. Su marca, que ofrece una variedad de productos desde tratamientos capilares hasta productos de estilismo, ha logrado un éxito notable en el mercado colombiano, llegando incluso a expandirse a otros países de Latinoamérica.

Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas. En noviembre de 2019, Barrera Rojas se vio envuelta en un incidente que capturó la atención de la opinión pública y medios de comunicación, cuando participó en actos vandálicos durante el paro nacional en Bogotá, dañando buses de TransMilenio. Este hecho llevó a que enfrentara procesos judiciales, siendo condenada por la justicia colombiana a pagar multas económicas y a realizar trabajo comunitario.

La influencer bogotana Epa Colombia ha sido criticada por algunos actos, pero es referencia para muchas personas que la siguen en redes sociales - crédito @epa_colombia/Instagram

La vida pública de Epa Colombia ha sido objeto de discusión y análisis, no solo por sus acciones y el impacto de estas en su imagen, sino también por cómo ha logrado reinventarse y mantenerse relevante en el ámbito digital y empresarial. Ha demostrado ser una figura resiliente, utilizando su plataforma para compartir aspectos de su vida personal y profesional, conectando con una audiencia joven que valora la autenticidad y el emprendimiento.

Este personaje público sigue siendo tema de conversación en Colombia, representando tanto los desafíos como las oportunidades que pueden surgir en el mundo digital y en la esfera pública, mostrando una compleja intersección entre la fama en redes sociales y la responsabilidad social.

*Este artículo fue redactado con la ayuda de la Inteligencia Artificial