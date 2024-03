Yina Calderón reveló cómo luce Cintia Cossio en persona: “Los filtros y la redes pueden con todo”

Yina Calderón habló de como luce en persona Cintia Cossio - crédito @soycintiacossio- @yinacalderonoficial/Instagram

Durante el Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar, Yina Calderón, reconocida empresaria y DJ de Guaracha, atrajo la atención tanto por su presencia y vestimenta como por sus declaraciones en redes sociales.

Calderón, famosa por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, no solo compartió detalles de su atuendo para el evento, afirmando que portaba una prenda exclusiva no vista incluso en celebridades como Karol G, sino que también habló de los famosos que se encontró en el evento musical.

La empresaria no pasó por alto la oportunidad de comentar sobre asistentes del festival, indicando que no se cruzó con figuras como Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, pero sí tuvo encuentros con Juan Pablo Jaramillo, a quien describió positivamente, y Yeferson Cossio junto a su novia Carolina Gómez y su hermana Cintia Cossio. “Yo sí me encontré a varia gente chévere en el Estéreo Picnic y yo siento que si Dios me tiene con vida el otro año volvería, me gustó”.

“¿Usted por qué le da miedo decir lo que piensa?, ¿Acaso le van a mandar a hacer algo?”, expresó Yina Calderón, que confrontó a su hermana quien no le pareció linda Cintia Cossio.

La DJ habló de los filtros que utilizarían varias influencers en las redes sociales: “Leonela sí vio Cossio y a la novia y a Cintia (...) Leonela dijo que Cintia no le pareció tan linda (...) no le apareció tan linda en persona y es normal, es cómo usted encontrase conmigo y decir que no soy linda en persona (...) es que las redes y lo filtros puede con todo”.