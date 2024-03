Pastor Alape advierte estancamiento en diálogos de paz entre Gobierno y Estado Mayor Central

Pastor Alape hizo reparos a la Paz Total del presidente Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzáles / REUTERS

El rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y las disidencias de las Farc, lideradas por Iván Lozada, alias Iván Mordisco, ha generado dudas sobre el avance en los diálogos de paz con este grupo insurgente, especialmente tras del anuncio del Gobierno de suspender el cese al fuego bilateral.

El llamado “traqueto vestido de revolucionario” por parte del presidente en plena intervención en un acto en Córdoba provocó un ambiente tenso que continuó con la respuesta de Iván Mordisco en la que expuso el acérrimo apoyo de la guerrilla en la campaña de Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las Farc). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”, sostuvo Iván Mordisco en la cuenta de X de las Farc.

Iván Mordisco se refirió a las palabras del presidente Gustavo Petro en las que lo calificó como traqueto - crédito @FARCEP_/X

Cabe recordar que tras la ola de reacciones como consecuencia de las declaraciones de Iván Mordisco, uno de los negociadores por parte de la guerrilla, Andrey Avendaño, aclaró que no se trató de apoyo económico a la campaña presidencial del Pacto Histórico.

“Lo afirmo con toda transparencia: las Farc no apoyamos con dinero la campaña de Petro. Nosotros no apoyamos esa campaña, ni ninguna, con dinero”, fueron las palabras de Avendaño en entrevista con el noticiero CM&.

Andrey Avendaño rectificó las declaraciones de Iván Mordisco - crédito OACP

A propósito, Pastor Lisandro Alape Lascarro, exintegrante de las Farc y líder del Partido Comunes dio su análisis, en entrevista con El Tiempo, en lo relacionado con la creciente tensión entre el Gobierno y las disidencias, expresando que Iván Mordisco no tiene la capacidad política para debatir, por lo que recurrió a “calumnias” para hacerlo: “No participa del debate con capacidad política, porque no la tiene, entonces tiene que recurrir a calumnias frente a la contraparte. Hemos convocado a evaluar con quién se habla, con quién se va a negociar, para así establecer la estrategia”.

En la entrevista, Alape reveló quien es el verdadero Iván Mordisco, asegurando que pertenecía al mando medio y nunca mostró interés en participar en el proceso de paz que se firmó en 2016 bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos.

“Él no entra en el proceso de paz, no van a la décima conferencia, no manda delegados y se mantiene con su estructura armada y toma el nombre de las Farc”, y complementó que Lozada no es más que “un campesino que está liderando una estructura violenta y para sostener su estructura violenta se beneficia de dineros del narcotráfico”, afirmó.

Pastor Alape reveló que Iván Mordisco nunca tuvo intenciones de hacer la paz, en el proceso de 2016 - crédito Luisa Gonzáles / REUTERS

El actual líder del Partido Comunes enfatizó en que los diálogos existen falencias que terminaron con la suspensión del cese al fuego: “Los objetivos están claros, pero todo el entramado que constituye el cómo hacerlo hay falencias que se expresan ahora en esta decisión obligada de suspender ese cese del fuego que, efectivamente, no era cese del fuego”.

El exFarc complementó que es importante que el Gobierno realice un balance sobre la estrategia de la construcción de paz, y añadió: “No podemos es desmontar el impulso del diálogo. El diálogo no se puede desmontar, hay que mantenerlo”.

Pastor Alape no le ve futuro a los diálogos entre el Gobierno nacional y las disidencias - crédito Luisa Gonzáles / REUTERS

Por último, Alape reveló el panorama que, a su juicio, tienen los diálogos de paz entre el Gobierno y la mencionada guerrilla:

“Veo eso muy complejo porque los tiempos electorales acosan y empiezan a generar otras dinámicas en el diálogo, otras presiones. Y llega un momento en que la mesa se estanca. La mesa podría avanzar más o menos en términos favorables hasta marzo del siguiente año. De ahí son otros ocho, 10 meses en que podría ir cojeando y de ahí en adelante queda bloqueada porque no va a soportar el debate electoral donde todos los intereses se mueven y un plato fuerte del debate va ser todas las presiones contra la mesa”.