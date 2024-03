Padre Chucho confesó que quiso dar su vida por jóvenes en guerra en Israel: “Me voy con ellos y atravieso la frontera”

El sacerdote aseguró que fue la primera vez que quiso dar su vida por alguien - crédito Colprensa

El 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamas logró romper las barreras israelíes en la frontera y atacar a cientos de personas que se encontraban varios puntos del país como, por ejemplo, el festival de música electrónica Trible of Nova.

Ese día, sin saberlo, Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre Chucho, viviría uno de los momentos más complejos de su vida, dado que quedó atrapado junto a 100 personas en Israel, por lo que pidió ayuda al Gobierno colombiano para una posible repatriación.

Así lo dio a conocer en una entrevista para el programa The Suso’s Show de Caracol Televisión, en la que comenzó por hablar de la labor del Gobierno para con sus connacionales.

“Al Gobierno le agradezco porque mandó ayuda para que las personas que estaban allí, colombianos, regresaran”.

El problema, según explicó el sacerdote, fue que para el rescate de los colombianos existía un protocolo en el que se explicaba el orden de prioridad que se tendría para atender la emergencia, en el cual, no se contemplaba a los jóvenes.

“Yo dije yo no puedo, es la primera vez en mi vida que siento lo que significa morir por los otros, decir me quedo. Ya tenía el plan, me voy con ellos y atravieso la frontera cerca de Gaza por el desierto del Néguev, pero no voy a dejar a los jóvenes”.

En su confesión, el sacerdote agregó que los jóvenes se conmovieron al sentir su apoyo, pero la preocupación iba más allá, pues también sentía una carga por los padres de sus compañeros en Israel.

“Ellos sintieron esa alegría, lloraban conmigo, me dijeron ‘Gracias padre por quedarse con nosotros’, les dije tranquilos, además pensaba en los papás, en los abuelos, ellos para mí eran prioridad también y Dios nos ayudó y salimos”.

Entre las anécdotas que compartió el padre Chucho está una enseñanza que, según explicó, le reveló Dios en medio de uno de los ataques de Hamas con cohetes.

“Me acuerdo un día que había amenaza de misil y estaba en entrevista con algún medio y de pronto la alarma sonó y yo solté eso que quedó al aire, salí corriendo a los búnker y cuando llegué no había nadie, no me dejaron salir”.

El hecho de no haber encontrado a los jóvenes en el refugio antibombas lo preocupó, pero también le sirvió para recordar un pasaje de la Biblia que le enseñó a tener confianza en Dios.

“Cuando salí me fui a buscarlos y les dije ¿dónde estaban?, y empecé a contarlos y me acorde de la palabra de Dios cuando dice cuando David quiso hacer el censo y contar, dijo no cuentes, sentí de Dios, no cuentes lo que tú tienes en esta batalla, mírame a mí que de aquí vas a salir con bendición y victoria”.

En cuanto a su experiencia, el padre Chucho aseguró que: “Aprendí que en las batallas de la vida no cuentes lo que tú tienes, mira al cielo y podrás volar, podrás salir de esa batalla si crees en Dios”.

La experiencia de la guerra en Israel

En conversación con la revista Semana, el padre Chucho explicó lo que tuvo que ver en Israel mientras comenzaba la guerra contra la organización terrorista Hamas.

“Mucha tristeza encontramos en ellos, el dolor por la muerte de estos hermanos. El sentimiento, sí, de preocupación, de angustia, pero, sobre todo, lo que he visto, de mucha tristeza, de muchas lágrimas de ver dónde nos hemos detenido, de ver a estos hermanos con lágrimas y dolor de lo que está pasando por lo que yo les comento, porque el pueblo de Israel venía como en una muy buena relación, o viene en una muy buena relación con estos países con los que ha tenido conflicto”.