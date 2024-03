Shakira explicó el motivo real tras el nombre de su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’: No es Piqué

La cantante colombiana Shakira lanzó su nuevo álbum y causó controversia - crédito Alicia Civita/EFE

Shakira vuelve a ser sensación mediática por el lanzamiento de su nuevo álbum, el cual tituló Las mujeres ya no lloran. Desde el título del disco, se ha comenzado a relacionar la producción con la ruptura entre la barranquillera y el español Gerard Piqué, la cual se dio en junio de 2022.

Aunque el nombre del proyecto está directamente relacionado con una parte de la letra de la Session # 53 de Bizarrap, en la que se escucha que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, en la que se refería a la manera en que ha afrontado los duelos en su vida personal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sin embargo, en una entrevista reciente para la revista Semana, la barranquillera tuvo la oportunidad de explicar en qué se basó para nombrar su nueva entrega, sorprendiendo a muchos con el resultado, puesto a que, según ella, poco o nada tendría que ver con el exfutbolista.

Shakira ha tenido gran éxito musical en los últimos meses - crédito Brendan Mcdermid/Reuters

“Llorar es inherente a la condición humana, todos lloramos, todos necesitamos llorar. Es una función fisiológica y también una necesidad psicológica, emocional. Pero llorar con el libreto en la mano, como nos mandaban llorar antes a las mujeres, “vaya a llorar porque es mujer” y no sé qué, y aceptar el dolor en silencio, esconderlo de los hijos y hacerlo con buenos modales, de una forma agradable y sobria, ¿por qué?”, comenzó diciendo.

Acerca del mismo asunto, amplió diciendo que considera valiosa la oportunidad que las mujeres tienen de decidir cuándo llorar y cuándo no. “Las mujeres hoy en día lloramos si queremos; si no queremos, no lloramos, porque hay que salir adelante, porque hay que echar para adelante, porque hay gente que depende de uno. La manada depende de la loba y si queremos llorar, pues lo hacemos y a nuestra manera, como mejor nos sale. Nadie tiene que decirnos cómo hay que sanar, nadie tiene que decirle a una loba herida cómo tiene que sacar adelante a sus crías y cómo tiene que sobrevivir”, añadió.

Los seguidores de la cantante colombiana esperan ansiosos su gira - crédito Nicolas Gerardin/cortesía

Por otro lado, Vicky Dávila, directora del medio citado, sostuvo en la conversación que la actitud de Shakira había sido tomada como un ejemplo por otras mujeres en todo el mundo, a lo que la intérprete señaló que “creo que este álbum ha surgido así, a través de un diálogo con mi público, pero también con muchas mujeres que me he encontrado por el camino. A medida que iba sacando canciones, que iba escribiéndolas, que iba creándolas, ha existido ese diálogo. Un diálogo sostenido que ha sido muy sanador. De parte y parte. Creo que esa es realmente una de las cosas de las que me he dado cuenta en este proceso. Sinceramente, tengo un público que no solo me escucha cuando canto, sino que cuando canto también les escucho”.

Expresó en ese mismo sentido que ha recibido tal apoyo desde hace un tiempo ya. “Cuando esta loba herida estaba aullando, ellos me hablaban y ellas me hablaban. De ese diálogo surgió esta transformación alquímica de poder transmutar el dolor en fuerza, la rabia en amor, la frustración en creatividad”, puntualizó.

El dúo de la colombiana con la rapera estadounidense, incluido en 'Las mujeres ya no llora', entró en el top 10 de iTunes Estados Unidos -crédito @shakirastuff_/X

De hecho, aceptó que ya ha recibido mensajes de agradecimiento por parte de sus fans. “Tantas mujeres me he encontrado por el camino en todo este tiempo y se me han acercado, me han dicho “gracias”, me han abrazado y me han cogido de la mano. No me he sentido sola, pero ellas tampoco. Entonces ese ha sido el puente fundamental que hemos creado durante la producción de este álbum, desde el principio, desde Monotonía hasta Te felicito. Y bueno, luego con Session # 53 cuando salió. Ahí me di cuenta realmente de que esa consigna de Las mujeres ya no lloran se había convertido en un grito de guerra. Es una consigna que me representaba no solamente a mí, sino a muchas mujeres”, concluyó.