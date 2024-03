El video desconocido de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1: le quisieron tomar el pelo y su respuesta fue inesperada

Juan Pablo Montoya y uno de sus momentos más inéditos en la Fórmula 1 - crédito F1 y Rick Dikeman

En la esfera del deporte a motor, siempre es un buen momento para recordar al piloto colombiano Juan Pablo Montoya, considerado el automovilista más exitoso en la historia del país. Con el pasar de los años, el bogotano vuelve a aparecer en las portadas de las noticias de deportes.

Por medio de un olvidado video de una rueda de prensa, la cuenta oficial de la Fórmula 1 recordó al colombiano y su característica personalidad que demostraba que era uno de los pilotos más “serios” de toda la parrilla en aquellos años.

La publicación muestra a un joven Montoya en medio de una rueda de prensa y todo transcurrió de forma normal hasta que un periodista se la quiso “montar” al corredor cafetero. El reportero inició una serie de preguntas en inglés tipo “trabalenguas” donde intentaba confundir al conductor mezclando las palabras one, Juan, wonder y Formula one, para retar la respuesta del piloto.

La reacción inicial de Juan Pablo fue responder con una sonrisa al momento de escuchar la pregunta; sin embargo, el reportero siguió con su “juego” llegando a tal punto en el que colmó la paciencia de Montoya que se cansó que no lo tomara en serio.

Montoya abandona rueda de prensa en la F1 luego de que lo intentaran molestar con el lenguaje - crédito @F1/IG

Fue entonces, después de otra de estas preguntas que el colombiano simplemente respondió rápido con la misma intención de trabalenguas, se levantó de su silla y dejó la rueda de prensa como si nada, demostrando que no estaba para que lo molestaran así.

La molestia de Montoya fue defendida por varios de sus seguidores, quienes recordaron aquel momento y respaldaron la decisión del piloto de dejar la rueda de prensa:

“¡Esta fue la entrevista más irrespetuosa de todos los tiempos! Las bromas continuaron, no era solo esta pregunta como una “broma”. Este chico hizo muchas preguntas diferentes usando trabalenguas en inglés mientras otro chico se reía de él”. -@deni_sandor

“Ustedes la sección de prensa de Fórmula 1 debería darles vergüenza, ayer fue Montoya hoy Checo... endiosan a los europeos y humillan a todos los Americanos, ¿tienen miedo a un nuevo Senna? Hoy es claro que los europeos no solo juegan arriba del auto”. -@fottofamily

“Muy irrespetuoso y no divertido en absoluto”. -@gugudacruz

Así fue el paso de Juan Pablo Montoya por la Fórmula 1

Juan Pablo Montoya corrió en la Fórmula 1 por casi 5 años - crédito AFP

Montoya dejó una huella indeleble en el mundo del automovilismo, destacándose notablemente en la Fórmula 1. Tras despuntar en la Cart, Montoya fue integrado al equipo Williams Racing en 2001, período que duró hasta 2004, para luego unirse a West McLaren Mercedes.

Durante su prolífica carrera en F1, Montoya logró victorias emblemáticas, incluyendo el Gran Premio de Italia en su año debut y el prestigioso Gran Premio de Mónaco, además de triunfar en Alemania (2003) y Brasil (2004) representando a Williams. Con su traspaso a McLaren en 2005, el piloto aseguró tres victorias adicionales en las competencias de Silverstone, Monza y Interlagos en Brasil, consolidando así su posición como uno de los pilotos más destacados de su generación.

En una entrevista concedida a F1 Insider, Franz Tost, el entonces jefe de equipo de la escudería Alpha Tauri, afirmó que Montoya poseía las capacidades necesarias para haberse coronado campeón del mundo en la Fórmula 1, no solo por su talento, sino también por su rapidez en pista, similar a la de Ralf Schumacher.

Victoria de Juan Pablo Montoya en el GP de Mónaco de la F1 2003. F1 Liberty Media.

Sin embargo, el obstáculo que evitó que el cafetero lograra quedarse con uno de los títulos más importantes del deporte fue la ausencia de disciplina, virtud con la que sí contaba el icónico piloto alemán Michael Schumacher.

Montoya compartió equipo con varios pilotos de renombre como el ya mencionado alemán Ralf Schumacher, además de Marc Gene de España, Antonio Pizzonia de Brasil, Pedro de la Rosa también de España, Kimi Räikkönen de Finlandia y Alexander Wurz de Austria.