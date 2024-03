Reveladores detalles de la esposa del heredero de Ramo: indicó a las violencias que era sometida

La mujer indicó que el empresario sufre de unos celos obsesivos - créditos Infobae

Se ha conocido nueva información respecto al presunto caso de maltrato intrafamiliar en el que se ha visto involucrado Santiago Molano, vicepresidente y heredero de la compañía Ramo. En esta ocasión habría sido la mismísima esposa del empresario la que en medios públicos denunció sus comportamientos y reveló los maltratos a los que habría sido sometida.

Andrea Posada sería la mujer que se aprecia en el video en el que presuntamente se observa a Molano propinándole fuertes golpes en el parqueadero de un edificio. Precisamente Posada habló en Semana donde indicó los instantes previos a la agresión apreciada en el registro de la cámara de seguridad, además reveló ciertas conductas del reconocido empresario.

De acuerdo con Posada todo se originó porque Molano irrumpió en su vivienda e intentó llevarse a la fuerza al pequeño hijo de la pareja. La esposa del empresario indicó que en medio de la angustia su reacción fue oponerse y proteger la integridad de su pequeño.

Santiago Molano (derecha), acusado por violencia intrafamiliar, es dueño de Ramo y miembro de la junta directiva de la Andi- crédito @SantiagoMolano/X

“Yo bajo atrás de él corriendo para intentar pararlo, para pedir ayuda a los porteros en el parqueadero. Él va saliendo en su carro rápidamente, yo me le atravieso al carro y voy hacia la parte de atrás para intentar bajar a mi hijo del carro. Santiago se baja del puesto del conductor, me coge del cuello, me tira al piso y me pega varias patadas en el piso. La cámara de seguridad es de movimiento, entonces no alcanza a captar toda la escena”.

La mujer indicó que en el parqueadero intentó obstaculizar el auto, pero fue arrastrada algunos metros. Finalmente la situación acabó gracias a que algunas personas estaban transcurriendo por la zona, por lo que Molano decidió alejarse del lugar.

La mujer asegura que es víctima de maltrato psicológico, físico y económico - créditos Infobae

Así mismo indicó Posada que ha sido víctima de constantes maltratos por parte del empresario, que no solo la ha insultado, también la habría agredido físicamente, además de económicamente al no dejarla trabajar y hacerla depender económicamente de él.

“Fui víctima de violencia física, durante varias ocasiones durante nuestra relación de casi siete años. No fue la primera vez. Casi siempre lo hacía cuando estábamos solos, después de fiestas, por sus celos enfermizos. Siempre me culpaba a mí de coquetear con cualquiera de sus amigos o cualquier persona que me saludara. Ese día me pegó en el piso varias patadas. Yo quedé con morados en la espalda. No me gusta hablar de eso, pero hemos tenido varios episodios de violencia”.

La esposa de Molano ha señalado que ha intentado hacer los procesos para solicitar el divorcio, pero el empresario se ha negado ya que en caso de firmar la separación debería pagar las cuotas que tiene pendiente con el niño y con Posada.

“Yo inicialmente no tenía plata para pagar abogados por la violencia económica. Ha sido un proceso largo y pues legalmente seguimos casados (...) No me ha querido dar el divorcio, porque cuando firme el divorcio tiene que pagar la cuota de alimentos de su hijo y la mía”, comentó al medio señalado.

Recomendaciones para evitar personas con conductas agresivas - créditos Pixabay

La detección temprana de comportamientos que pueden desencadenar un feminicidio es fundamental para prevenir este tipo de violencia y asegurar la protección de las mujeres. La psicóloga Catherine Abril señala varias señales de alerta importantes a considerar:

Control y posesión excesivos : Cuando una persona intenta dominar aspectos cruciales de la vida de su pareja, como su vestimenta, interacciones sociales o movilidad.

Celos obsesivos : Los celos intensos y sin fundamentos, que conducen a acusaciones constantes, pueden anticipar comportamientos peligrosos.

Aislamiento: Separar a la pareja de su red de apoyo, como familiares o amigos, incrementa su vulnerabilidad y facilita el control abusivo.

Estas actitudes deben ser reconocidas como señales de alarma y, ante su presencia, es crucial buscar ayuda profesional y notificar a las autoridades. Actuar con prontitud puede ser decisivo para prevenir situaciones de riesgo mayor.