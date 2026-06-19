Paola Holguín presentó su renuncia al Centro Democrático y a su curul en el Senado: “Gracias de todo corazón”

La congresista Paola Holguín expresó su agradecimiento a la bancada y se disculpó por sus errores - crédito @SenadoGovCo/X

La congresista Paola Holguín presentó su renuncia al partido Centro Democrático y a su curul en el Senado de la República. La legisladora dio a conocer la noticia a sus compañeros de bancada a través de un mensaje de WhatsApp que se filtró a los medios de comunicación.

“Buenas tardes a todos, hoy presenté mi renuncia al Partido y a la curul, así que por respeto a ustedes, me retiro de todos los chats”, indicó Holguín en el mensaje de WhatsApp, difundido por Caracol Radio.

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En la comunicación, la congresista expresó su agradecimiento por el trabajo realizado y se disculpó por los errores que pudo haber cometido durante su paso por el Legislativo.

“Gracias de todo corazón por tantos años, tantas luchas, tantos dolores, tantos sueños y tantas alegrías. Pido excusas por los errores que en mi humana condición haya cometido, mi único interés siempre fue servir bien a Colombia”, expresó.

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En sus redes sociales, Holguín compartió unas palabras que dio en la Comisión Segunda del Senado, relacionadas con su paso por esa corporación: “Yo quiero agradecer, este es mi último día después de doce años en esta Comisión Segunda, una comisión que para mí era fundamental y no lo neguemos”, dijo.

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