Colombia

Corte Suprema ordenó reabrir la investigación por el homicidio de Nydia Érika Bautista, declarado como crimen de lesa humanidad

El alto tribunal concluyó que persisten obligaciones estatales de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para los familiares de la socióloga, economista y militante del M-19

Guardar
Google icon
Nydia Érika Bautista fue secuestrada en Bogotá el 30 de agosto de 1987 y su cuerpo fue hallado trece días después en Guayabetal, Cundinamarca, con evidentes signos de tortura y una herida de arma de fuego - crédito Colprensa
Nydia Érika Bautista fue secuestrada en Bogotá el 30 de agosto de 1987 y su cuerpo fue hallado trece días después en Guayabetal, Cundinamarca, con evidentes signos de tortura y una herida de arma de fuego - crédito Colprensa

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las resoluciones mediante las cuales la Fiscalía había precluido la investigación adelantada contra cuatro exintegrantes del Ejército Nacional por hechos relacionados con la desaparición, tortura y muerte de la socióloga, economista y militante del M-19, Nydia Érika Bautista.

Infobae Colombia tuvo acceso a la decisión, que fue adoptada mediante la sentencia del 10 de junio de 2026, tras resolver una acción extraordinaria de revisión presentada por Doria Yanette Bautista Montañez, hermana de la víctima.

PUBLICIDAD

Con esta determinación, la Corte anuló la resolución expedida el 20 de enero de 2004 por la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la decisión del 13 de febrero de 2006 de la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que había confirmado la preclusión en favor de Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita.

Según los antecedentes del proceso, Nydia Érika Bautista fue obligada a subir a un vehículo el 30 de agosto de 1987 en Bogotá. Trece días después, el 12 de septiembre de ese año, fue hallado en Guayabetal (Cundinamarca) el cuerpo de una mujer con múltiples signos de tortura y una herida causada por arma de fuego en la cabeza. Inicialmente fue sepultada como persona no identificada y solo en 1990, tras una exhumación solicitada por sus familiares, se confirmó que los restos correspondían a la dirigente política desaparecida.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaNydia Érika BautistaCrimen de lesa humanidadEjército NacionalDesaparición forzadaTorturaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva modalidad de robo en Bogotá: una persona con síndrome de Down hace parte de la banda

Los criminales estarían utilizando la condición de uno de sus integrantes para conmover a los ciudadanos y así lograr que los propietarios de las casas los dejen ingresar

Nueva modalidad de robo en Bogotá: una persona con síndrome de Down hace parte de la banda

Denuncias por presunto perfilamiento a periodistas desde la campaña de De la Espriella elevan la tensión política a días de las elecciones

Una publicación en redes sociales por parte de una cuenta de seguidores del candidato de la extrema derecha desató una fuerte controversia tras revelar los movimientos del periodista Daniel Coronell

Denuncias por presunto perfilamiento a periodistas desde la campaña de De la Espriella elevan la tensión política a días de las elecciones

Paola Holguín presentó su renuncia al Centro Democrático y a su curul en el Senado: “Gracias de todo corazón”

La congresista pasó doce años en la Comisión Segunda del cuerpo colegiado. A través de un mensaje de WhatsApp, agradeció por el trabajo realizado con su bancada

Paola Holguín presentó su renuncia al Centro Democrático y a su curul en el Senado: “Gracias de todo corazón”

Dos expresidentes, dos advertencias para el país: Juan Manuel Santos e Iván Duque expusieron sus visiones antes de la segunda vuelta presidencial

A pocos días de que los colombianos regresen a las urnas, los exmandatarios coincidieron en que el próximo gobierno enfrentará desafíos complejos en materia de seguridad, economía e institucionalidad, aunque plantearon caminos distintos para afrontarlos

Dos expresidentes, dos advertencias para el país: Juan Manuel Santos e Iván Duque expusieron sus visiones antes de la segunda vuelta presidencial

Una iglesia cristiana de Tibú fue atacada con explosivos: esposa del pastor resultó herida

Los choques entre el ELN y disidencias de las Farc no cesan en zona rural del Catatumbo, donde los habitantes temen quedar en medio del fuego cruzado

Una iglesia cristiana de Tibú fue atacada con explosivos: esposa del pastor resultó herida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

El romántico mensaje en Instagram con el que Falcao homenajeó a Lorelei Tarón en su cumpleaños

El romántico mensaje en Instagram con el que Falcao homenajeó a Lorelei Tarón en su cumpleaños

Explosiva confesión de Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía sacude las redes: “Se terminó”

Colombia vs. Uzbekistán: así le fue al debut de la Tricolor en el mundial 2026 en el rating de la televisión nacional

Justin Bieber y la camiseta de la Selección Colombia: la foto viral que desató el furor mundialista

Streamer Davo Xeneize se decepcionó del himno de Colombia: esto era lo que esperaba

Deportes

Juan Camilo “El Cucho” Hernández estuvo cerca de ser jugador de Atlético Nacional: esta es la historia

Juan Camilo “El Cucho” Hernández estuvo cerca de ser jugador de Atlético Nacional: esta es la historia

Selección de Uzbekistán sorprendió al camarógrafo que acabó golpeado en el partido ante Colombia

Así han felicitado a Millonarios en su cumpleaños número 80: “Soy el papá de Santa Fe”, afirmó un exjugador

La Selección Colombia ya logró importante marca en el Mundial 2026: uno de los partidos con más espectadores

Carlos Queiroz aseguró haber terminado “agotado” tras la agónica victoria de Ghana en su debut en el Mundial 2026