Corte Suprema ordenó reabrir la investigación por el homicidio de Nydia Érika Bautista, declarado como crimen de lesa humanidad

Nydia Érika Bautista fue secuestrada en Bogotá el 30 de agosto de 1987 y su cuerpo fue hallado trece días después en Guayabetal, Cundinamarca, con evidentes signos de tortura y una herida de arma de fuego - crédito Colprensa

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las resoluciones mediante las cuales la Fiscalía había precluido la investigación adelantada contra cuatro exintegrantes del Ejército Nacional por hechos relacionados con la desaparición, tortura y muerte de la socióloga, economista y militante del M-19, Nydia Érika Bautista.

Infobae Colombia tuvo acceso a la decisión, que fue adoptada mediante la sentencia del 10 de junio de 2026, tras resolver una acción extraordinaria de revisión presentada por Doria Yanette Bautista Montañez, hermana de la víctima.

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Con esta determinación, la Corte anuló la resolución expedida el 20 de enero de 2004 por la Fiscalía 53 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la decisión del 13 de febrero de 2006 de la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que había confirmado la preclusión en favor de Álvaro Hernán Velandia Hurtado, Julio Roberto Ortega Araque, Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita.

Según los antecedentes del proceso, Nydia Érika Bautista fue obligada a subir a un vehículo el 30 de agosto de 1987 en Bogotá. Trece días después, el 12 de septiembre de ese año, fue hallado en Guayabetal (Cundinamarca) el cuerpo de una mujer con múltiples signos de tortura y una herida causada por arma de fuego en la cabeza. Inicialmente fue sepultada como persona no identificada y solo en 1990, tras una exhumación solicitada por sus familiares, se confirmó que los restos correspondían a la dirigente política desaparecida.

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