Una iglesia cristiana de Tibú fue atacada con explosivos: esposa del pastor resultó herida

Las guerrillas continúan ocasionando dolor entre las familias del Catatumbo - crédito Colprensa

Una iglesia cristiana fue atacada en zona rural de Tibú (Norte de Santander) con explosivos lanzados desde drones en medio de los combates entre las disidencias de las Farc y el ELN. La situación fue ampliamente rechazada a nivel nacional, pues los ciudadanos piden respeto por su vida a pocos días de que se desarrollen las elecciones presidenciales, una jornada que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026.

Versiones preliminares indican que el ataque dejó herida a la esposa del pastor del centro religioso y llama la atención que fue perpetrado poco después de que el ELN anunciara un cese unilateral de operaciones ofensivas contra la fuerza pública entre el 20 y el 23 de junio por causa de los comicios.

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La orden, divulgada por esa guerrilla, fija una suspensión de acciones entre las 12:00 a. m. del 20 de junio y las 12:00 a. m. del 23 de junio. El anuncio se conoció en medio de la constante ola de violencia que se vive en el sector y que mantiene en alerta a los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron a escasos días de que se adelante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Colprensa

De acuerdo con la información brindada por la comunidad y divulgada por Caracol Radio, los enfrentamientos comenzaron en la mañana del jueves 18 de junio en la región del Catatumbo. En medio de esas confrontaciones, varios explosivos fueron lanzados desde drones y alcanzaron a la población civil.

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Los habitantes de la zona indicaron que la iglesia cristiana fue blanco de uno de los artefactos lanzados desde el aire y que la esposa del pastor se encontraba en el lugar, por lo que resultó gravemente herida, así que la comunidad teme que pueda aumentar el número de civiles afectados antes de las votaciones.

La ciudadanía pide respaldo para la jornada electoral - crédito Mario Caicedo/EFE

Organizaciones sociales advierten riesgo de desplazamiento masivo en el Catatumbo

Ante la gravedad de lo ocurrido, varios colectivos se pronunciaron para pedir acciones estatales, debido a que no descartan un desplazamiento masivo de familias campesinas por la intensidad de los combates. La alerta se produce en una región donde la población civil vuelve a quedar expuesta a disputas entre grupos armados ilegales con presencia en el territorio.

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Cabe mencionar que esta no es la única situación de violencia presentada en la zona, pues el 18 de junio de 2026 también se conocieron detalles del asesinato de Israel Quintero Arévalo, líder comunal y presidente de Asojuntas. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el crimen ocurrió en el sector El Balancín de la vereda P30 Bajo El Milagro, en jurisdicción del municipio de Tibú, y las circunstancias del hecho son materia de investigación por parte de las autoridades.

El reporte de la entidad clasifica a la zona como “un corredor estratégico fronterizo del Catatumbo, clave para la movilidad irregular y las economías ilícitas debido a su extensa frontera con Venezuela. Advierte que la disputa por el control territorial y de rutas ilegales expone a la población civil, especialmente en zonas rurales, a desplazamientos, confinamientos, extorsiones y reclutamiento forzado”.

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Cabe mencionar que en la zona actúan grupos armados como el ELN, el Frente 33 Bloque Magdalena Medio-Embf y bandas de carácter local que atemorizan a la ciudadanía con amenazas y ataques directos que pueden terminar en fatalidad, por lo que la ciudadanía y las organizaciones de paz piden una intervención real en el sector.

El líder comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda P30 fue asesinado - crédito Indepaz

Después de lo ocurrido, las autoridades lanzaron una nueva alerta, teniendo en cuenta que las acciones de las disidencias de las Farc y el ELN siguen afectando a la población civil. Incluso, durante la campaña para las elecciones presidenciales se continúan registrando hechos de violencia y amenazas contra la ciudadanía en distintas zonas del país.

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