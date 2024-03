¿Quién es Laura Sánchez?: rumor de un agarrón entre dos reconocidas modelos en un gimnasio sacudió las redes sociales

La modelos Laura Sánchez y Linda Palacio habrían tenido un fuerte agarrón -crédito @larolamamona/X

Las redes sociales explotaron recientemente con un fuerte rumor y una series de especulaciones sobre un presunto enfrentamiento que habría involucrado a la modelo Laura Sánchez. De acuerdo con una ola de comentarios en la plataforma X, la modelo habría sido agredida por una amiga, Linda Palacio, debido a un triángulo amoroso.

La supuesta fuerte discusión pública habría tenido lugar en un gimnasio, y según rumores habría un video del agarrón. Los detalles sobre este incidente fueron compartidos principalmente a través de narraciones y audios anónimos en las plataformas digitales.

La modelo se encuentra envuelta en una polémica en redes sociales -crédito @laurasanchezh_/Instagram

En un chat de Instagram se relataba cómo Linda Palacio habría confrontado físicamente a Laura Sánchez en un conflicto supuestamente motivado por celos.

La agresión se habría centrado en alegaciones de que Sánchez tenía una relación inapropiada con el esposo de Palacio, identificado únicamente como ‘el Tigre’. Entre las acusaciones, se encuentra una fuerte declaración: “Eso es poquito pa’ lo que te mereces. Te gusta ser la moza de todo el mundo maldit.. perr…”, habría sido uno de los insultos lanzados contra Sánchez.

Rumores especulan un altercado impulsado por celos, poniendo a Laura Sánchez y Linda Palacio en el centro de la controversia en las redes sociales - crédito @CachacaBaskin/Instagram

La disputa alcanzó nuevos niveles de intensidad con la divulgación de otra versión de los hechos, publicada por el creador de contenido Jeii Comunica en Instagram. Según este relato, Palacio habría atacado físicamente a Sánchez, arrastrándola por el cabello y amenazándola de muerte en presencia de ‘el Tigre’.

Este conflicto físico terminó aparentemente con la intervención del esposo de Linda, quien habría ingresado al baño para rescatar a Sánchez, sacándola del gimnasio con ayuda de escoltas. “Le decía ‘Perr… vos sos una perr… te voy a mat…, espera que salgas de acá’ y el Tigre al frente mirando todo a penas se cogía la cabeza”, indicó el creador de contenido.

Rumores sobre la fuerte discusión Laura Sánchez y Linda Palacio -crédito X

Otro audio, divulgado por la página Ojo Vallenato, reveló una situación similar a las anteriores versiones, añadiendo un elemento adicional con afirmaciones de que el altercado incluyó golpes y patadas, por lo que se necesitó hasta atención médica: “Se la tuvieron que llevar los escoltas del Tigre para la clínica (…) Linda la cascó porque le cogió unos videos empelota de Laura, que esa vieja le mandaba al marido (…) Dicen que ellos antes hacían tríos”.

La versión de que Laura Sánchez necesitó asistencia médica también lo compartió un internauta: “Presuntamente Linda Palacio le pego a Laura Sánchez con una pesa en el gimnasio porque se metió con el marido de ella, entonces dicen que Laura está o estuvo en el hospital por el golpe”.

Tras especulaciones virales, la modelo desmiente haber sido víctima de un conflicto -crédito @laurasanchezh_/Instagram

En un giro inesperado, Laura Sánchez respondió a estas acusaciones a través de su perfil de Instagram. La modelo compartió un video donde parece estar en buenas condiciones físicas, desmintiendo haber sufrido algún ataque y aconsejando a sus seguidores ocuparse en actividades productivas.

“Buenos días gente chismosa de Instagram, por Dios, ¿qué está pasando en la cabeza de todos ustedes?; en serio que no entiendo, pero bueno, no pasa nada. Yo estoy aquí en mi casita, ayer trabajé todo el día, literal, salí del gimnasio, me fui a trabajar y me dormí. Hoy es un nuevo día, no sé en Twitter que está pasando, y yo creo que es falta de estar ocupados, niños; cuando ustedes se enfoquen en hacer plata, en facturar, van a estar tan ocupados en ustedes, que no les va a interesar la vida de los demás, pero pues solamente para contarles que todo por aquí está súper bien por dentro y por fuera”, expresó la reconocida modelo.

La modelo paisa mostró en sus redes sociales que se encuentra en buen estado de salud después de los rumores de una supuesta agresión -crédito @laurasanchezh_/Instagram

La paisa, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, también publicó un video en broma tomado un té con las palabras: “‘Sorbito’. Yo cuando leo cosas sobre mí, que ni yo sabía”.

Pese a los rumores de los usuarios en las redes sociales, Linda Palacio no se ha referido a las versiones que la vinculan a ella y a su esposo, a quien llaman en las redes ‘el Tigre’.