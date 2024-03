Al estilo Michel con Valderrama, esta es la jugada en el Atlético de Madrid vs. Inter que le da la vuelta al mundo

La jugada protagonizada por Thuram y Savić hizo que se recordara el paso del colombiano por España - crédito ESPN/EFE

La serie entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán fue una de las más llamativas de los octavos de final de la Champions. Al final, el equipo español se impusó desde el punto blanco del penal tras igualar la serie 2-2, siendo el tercer club de este país en los cuartos de final del torneo más importante de clubes en Europa

A pesar de esto, en redes sociales no fue tendencia Antoine Griezmann, Jan Oblak o Diego El Cholo Simeone, ya que la atención de las personas estuvo en Marcus Thuram, delantero francés de 26 años que juega para el Inter de Milán y que protagonizó una acción que le está dando la vuelta al mundo.

Luego de los 90 minutos regulares, en los que el Atlético de Madrid derrotó 2-1 a su rival, pero debido a que en la ida había sido victoria por la mínima diferencia para el club italiano, se tuvo que jugar tiempo extra; Thuram estaba a punto de recibir el balón mientras que el montenegrino Stefan Savić, por lo que el francés utilizo una estrategia poco vista para intentar deshacerse de la marca.

Ante el enfoque de múltiples cámaras, Thuram tomó las partes íntimas de su rival y las apretó, ocasionando que Savić cayera al piso de manera inmediata y que los jugadores del Atlético de Madrid pidieran al árbitro expulsar al delantero.

El francés tomó a Savić de las partes íntimas - crédito ESPN

Al final de la jugada, el árbitro no amonestó a Thuram; sin embargo, esto no evitó que la jugada se hiciera viral en redes sociales, en donde múltiples usuarios hicieron memes sobre la acción del francés.

De la misma forma, esta jugada hizo que se recordará una acción que tuvo a un colombiano como protagonista y que curiosamente también se registró en España.

El toque de Michel al ‘Pibe’ Valderrama

La jugada de Thuram y Savić hizo que se recordara a 'El Pibe' Valderrama - crédito EFE

En 1991, luego de tener destacadas actuaciones con la Selección Colombia, Francisco Maturana como técnico, El Pibe Valderrama, René Higuita y Leonel Álvarez llegaron al Real Valladolid en España, con lo que se buscaba que el club tuviera un estilo similar al del seleccionado cafetero; sin embargo, esto no fue así y terminó siendo uno de los peores fracasos en la carrera de los cuatro connacionales.

Sobre este paso de los colombianos por Valladolid hay una historia que sigue siendo recordada en España, esta se registró en 1991 durante un juego frente al Real Madrid, cuando en un tiro de esquina el mediocampista del Merengue, Míchel González, decidió tocarle los testículos a Valderrama.

De acuerdo con el español, durante el partido Fernando Hierro le pegó una patada a Valderrama y el colombiano afirmó “A mí no me tocas los huevos”, por lo que en forma de broma y con la intención de desatar el enojo del ‘10′, Michel decidió hacerlo de manera literal.

“Cuando se dio la vuelta Valderrama, la patada se la había dado Fernando Hierro, y él pensó que había sido Prosinecki, entonces empezó a insultarle. Yo le quería decir que no le entendía y que no había sido él, pero él estaba en que no y que no. Entonces, cuando yo fui hablarle, me dijo: “No, tú me vas a tocar los huevos” Y yo, le dije: “¿Yo? Sí.” Entonces, empezamos la jugada y pum, corner. Así que, yo me presenté a él y dije: “Venga aquí estoy, que vengo a lo que me has comentado”, afirmó Michel años más tarde durante una entrevista en la televisión española.

El pibe aprovechó esa jugada para hacer una campaña de prevención del cáncer testicular - crédito @pibevalderramap

Esto provocó que en España se señalara al volante de ser homosexual; sin embargo, tanto él como Valderrama se han tomado con humor lo que han señalado fue una acción de partido.

En 2017 esta acción volvió a ser recordada, pero en esta ocasión como parte de una campaña de prevención del cáncer testicular, en la que de manera irónica el colombiano le agradeció a Michel.