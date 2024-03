¿Quiere conocer la nieve?: este es el lugar más cercano a Bogotá para hacerlo

Hay un lugar de Colombia donde las temperaturas oscilan entre los –3° y 23° - crédito Parques Naturales / EFE

Colombia se ha destacado mundialmente por su imponente diversidad en flora, fauna, cultura, clima y destinos. Pese a que tiene tantos rincones por conocer, algunos no cuentan con mayor información para emprender una aventura durante la temporada de vacaciones en el país.

Uno de los anhelos de cientos de colombianos en cuanto a viajes y turismo es conocer la nieve, un fenómeno meteorológico en el que se presentan muy bajas de temperaturas y normalmente se da debido a las estaciones. Esto ocurre en países como Canadá, Estados Unidos, Japón y España.

Sin embargo, Colombia es uno de los países privilegiados por tener una zona donde las bajas temperaturas provocan nevados que no tienen nada que envidiar a otros países. Se trata de la Sierra Nevada del Cocuy, el único nevado sobre la Cordillera Oriental, ubicado entre los departamentos de Boyacá y Arauca y que está catalogado como el mayor glaciar de Colombia.

Aunque algunas zonas están designadas para alpinistas profesionales, existen otras para turistas en las que la experiencia será igual de gratificante.

Desde Bogotá, este destino se encuentra a solo 10 horas, vía terrestre, convirtiéndose en una opción obligada para los amantes de la naturaleza.

Antes de emprender el viaje, es necesario tener en cuenta que para evitar inconvenientes se deben llevar prendas como gorros, guantes y chaquetas gruesas, para el clima que oscila entre los –3° y 23°; asimismo, contar con bloqueador solar y calzado apto para montaña, es decir, que no sea de planta lisa.

Para visitar el nevado El Cocuy es necesario usar ropa y zapatos adecuados - crédito alejandra.monroy.17 / Instagram

Recomendaciones para visitar el nevado del Cocuy desde Bogotá

Antes de planear este viaje inolvidable, se debe consultar si existe alguna restricción para el acceso al nevado. Esto generalmente ocurre cuando las condiciones no son aptas para la visita de turistas. También tener en cuenta que existe un límite de ingreso de personas, por lo cual resulta imprescindible reservar y pagar mínimo con un mes de anterioridad para evitar contratiempos. Las oficinas de registro y pago las encuentra en el siguiente link: https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/parques/region-andina/parque-nacional-natural-el-cocuy-3/

Para visitar la Sierra Nevada del Cocuy desde Bogotá, es necesario abordar un bus intermunicipal en la Terminal Salitre con destino al pueblo de Cocuy. Este viaje tiene una duración promedio de 10 horas.

Si, por el contrario, piensa realizar el viaje en vehículo particular, debe tener en cuenta que, debido al terreno, se sugiere viajar en un 4x4 para llegar al punto de entrada del Parque Nacional. El recorrido desde Bogotá inicia desde la autopista Norte hacia Tunja, y el viaje continúa hacia Soatá; luego, se debe tomar el desvío por La Uvita, hasta finalmente llegar al Cocuy.

El nevado del Cocuy se ha convertido en un destino imperdible en Colombia - crédito Luisa González / Colprensa

Los precios de ingreso al nevado varían dependiendo de la nacionalidad y la edad. En promedio, el costo de ingreso para colombianos es de $24.500, al igual que para miembros de la Comunidad Andina (CAN); mientras que para ciudadanos extranjeros no miembros de la CAN es de $85.000. Adicionalmente, debe contar con un seguro de accidentes valorado en $7.000 y con la asesoría de un guía local que se puede contratar por costos estimados entre $150.000 y $200.000 por grupos de máximo seis personas.

Una vez tenga listo todo lo anterior, debe adquirir el seguro de rescate y asistencia, el cual puede encontrar en los municipios de El Cocuy y Güicán; además, de participar en la charla de inducción que ofrece Parques Nacionales.

Turistas colombianos y extranjeros visitan el nevado, ubicado entre los departamentos de Boyacá y Arauca - crédito alejandra.monroy.17 / Instagram

Esto es lo que no puede hacer en el Nevado del Cocuy

Al ser un área protegida y que representa ciertos riesgos por su geografía y clima, es preciso seguir las recomendaciones de Parques Nacionales para que la salida no se convierta en un dolor de cabeza: