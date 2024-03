Quién es la esposa del humorista de Sábados Felices Hugo Patiño: es 40 años menor que él

Quién es la esposa del humorista conocido como el ‘Príncipe de Marulanda’ -crédito @principedemarulanda/Instagram

El reconocido humorista Hugo Patiño, que cumplió recientemente 94 años, sigue demostrando su vigencia y vitalidad en el mundo de la comedia colombiana. Conocido afectuosamente como ‘El príncipe de Marulanda’, título que hace honor a su lugar de nacimiento, Marulanda (Caldas), Patiño se mantiene activo en su oficio, inspirando a varias generaciones tanto dentro como fuera del país.

En una entrevista para Noticias Caracol, el comediante aseguró que aspira a vivir hasta los 100 años, gracias a un estilo de vida disciplinado y saludable, destacando su rutina de levantarse a las 6 de la mañana para continuar con su trabajo y su pasión. “94 años es muy grato, muy emocional. Se debe a manejarse bien, con disciplina. A las 6 de la mañana estoy en el estudio, no más tarde. Ya se murieron casi todos, el Topo, el Flaco, el Mocho (...) Dios es grande, me tiene aquí dando lora todavía”, expresó el destacado comediante.

Su aporte al humor colombiano se ha consolidado a lo largo de más de cinco décadas de carrera, durante las cuales ha sido un pilar del programa Sábados Felices de Caracol Televisión, el show de comedias más longevo del país. Este trayecto no solo le ha granjeado el aplauso y el cariño del público colombiano, sino que también lo ha posicionado como un ícono de la comedia a nivel internacional. “Yo me debo al público, yo respeto ese saludo, ese cariño del público hacia mí”, agregó Patiño.

La vida personal de Hugo Patiño también ha capturado la atención del público. Su relación con Dora Castrillón, 40 años más joven que él, y con quien se unió cuando él tenía 55 años, ha sido una de las historias de amor más comentadas en la farándula nacional. Juntos han formado una familia con tres hijos: Tato, Brenda y Ana María.

Patiño se convirtió en padre de su hija menor a la avanzada edad de 75 años, un hecho que él mismo ha destacado en entrevistas, como la concedida a Kyenyke, donde expresó su profundo amor y gratitud hacia su familia, quienes lo han apoyado incondicionalmente en su carrera y vida personal. “Esta es la más pequeñita, cuando tenía 75 años yo, qué vergüenza. A veces me dicen, ¿oiga usted tiene 92 años? Yo dije, ya me da pena salir a la calle”, indicó el colombiano y agregó: “La familia es todo para mí. Mi señora, mis hijos, son los que me cuidan con la ropa, la comida. Me han enseñado muchas cosas”.

El humorista se casó con Dora Castrillón después separase de su primera esposa: “Yo me he casado dos veces y este es el segundo matrimonio, pero los del primer matrimonio viven en Estados Unidos y están muy bien. Viven con la mamá, me invitan, me llaman y también están muy pendientes”, agregó pata el medio.

Más allá de su talento para hacer reír, el comediante ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo una grave “trombosis mesentérica” que puso en peligro su vida. Sin embargo, su fe y la intervención del padre ‘Chucho’ fueron clave en su recuperación.

A lo largo de su carrera, Patiño no solo ha dejado una huella imborrable en la comedia colombiana, sino que también ha sido un observador crítico de su evolución. Reconoce el talento emergente de la región, destacando actos humorísticos contemporáneos que han salido del programa como Sábados Felices, y agradece sinceramente al público que ha seguido y apoyado su carrera durante décadas. “Yo llevo en esto toda la vida. Desde pequeño me gustó el humor, imitar voces y toda esa cuestión. Imitaba en el cuartel, imitaba a mis abuelos, y todos veían ahí un talento a explotar”, añadió el comediante al medio.