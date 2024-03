Pacto Histórico “abrió la puerta” a ponencia alternativa para salvar la reforma a la salud

La senadora y presidenta de la Comisión Séptima dijo que el Gobierno está dispuesto a consensuar una ponencia alternativa para salvar la reforma a la salud, que, insistió, no está, aún, hundida - crédito @marthaperaltae/X

Luego de que el presidente Gustavo Petro advirtió que no es una opción retirar la reforma a la salud, pese a que ocho de los 14 senadores de la comisión firmaron la ponencia de archivo —que no ha sido votada, valga aclarar— y que se ha dicho que hay una novena senadora que votaría a favor del archivo del proyecto, la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, la senadora Martha Peralta Epieyú (Pacto Histórico), dijo que el Gobierno está dispuesto a construir una ponencia alternativa y salvar el proyecto.

Te puede interesar: Martha Alfonso le pidió al Gobierno retirar la reforma a la salud: Petro descartó la opción

“Nosotros queremos presentar, abrimos la puerta para construcción de una alternativa, de una ponencia alternativa, para tanto los que presentaron archivo como los que hoy no se han manifestado sobre cuál sería su opinión al respecto de la reforma. Y de ahí, esa (ponencia alternativa) presentarla en la comisión“, le dijo la senadora a varios medios de comunicación, el 12 de marzo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Te puede interesar: Comisión Séptima del Senado: qué hace y por qué puede hundir la reforma a la salud del Gobierno Petro

Además, reiteró que aún no está hundido el proyecto de reforma, toda vez que no se ha dado el debate: “No está hundida la reforma hasta tanto no demos el debate en la Comisión Séptima”.

Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro, horas antes del anuncio de la senadora Peralta, advirtió que no van a retirar la reforma, pues dijo que es “imprescindible” y reiteró lo que ha alertado desde hace semanas, que el sistema de salud está por colapsar y que el Congreso será responsable si esto pasa:

Te puede interesar: Alejandro Gaviria celebró ponencia negativa a la reforma a la salud y aseguró que esta debe servirle a la gente

“No, para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud, el sistema actual no es sostenible y punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos, en las llamadas reservas técnicas, perdidos. Así que el Gobierno entra actuar, el inri va a quedar es sobre el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma de salud cuando más se necesitaba, si es que adopta esa posición. Allá él, pero la reforma a la salud es absolutamente imprescindible, porque hay, por lo menos, 35 billones perdidos y este Gobierno no va a dejar perder el dinero público”.

El presidente dijo que el Congreso será el responsable de la caída de la reforma a la salud, que dijo es imprescindible y que el sistema está colapsado - crédito @infopresidencia

De acuerdo con información de Caracol Radio, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reaccionó al virtual hundimiento de la reforma a la salud, señalando la necesidad de construir un proyecto que solucione los problemas estructurales del sistema de salud colombiano, sin destruirlo. También aseguraron que este nuevo proyecto de reforma debería “procurar el equilibrio financiero para prestadores”.

Hay que recordar que, en la mañana del 12 de marzo, siete senadores de la Comisión Séptima radicaron la ponencia de archivo al proyecto de reforma a la salud, que está a la espera de iniciar el tercer debate.

Inicialmente, los firmantes fueron los senadores: Nadia Blel (Partido Conservador), Alfredo Marín (Partido Conservador), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Berenice Bedoya (ASI), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático) y Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), a estos se sumó, horas más tarde, al filo del mediodía, la senadora Norma Hurtado (Partido de La U).

Siete senadores firmaron la ponencia para hundir la reforma a la salud - crédito equipo de prensa de Miguel Ángel Pinto.

Por lo que las cuentas del Gobierno, en la Comisión Séptima, están apretadas, pues, según información de Caracol Radio y RCN Radio, la senadora Ana Paola Agudelo (Mira) votará a favor de la ponencia que pide el archivo de la reforma a la salud.

Sin embargo, la congresista aclaró, en X, que no ha firmado ni firmará ninguna de las ponencias, tanto la positiva, como la que busca que se engavete el proyecto, pues no es ponente de ninguna: “Mi firma no se encuentra en ninguna de las ponencias porque no soy ponente, por eso no puedo firmar o adherirme a la ponencia de archivo o positiva a la Reforma”.

La senadora del Partido Mira aclaró por qué no firmó la ponencia de archivo de la reforma a la salud - crédito @AnaPaolaAgudelo/X

Así las cosas, el único indeciso, al cierre de esta nota, es el senador Fabián Díaz (Alianza Verde), mientras que los votos fijos que tendría el Gobierno son los de los tres senadores del Pacto Histórico y el senador de Comunes, que integran la Comisión Séptima. El escenario no es prometedor.