Westcol reaccionó al fallo de la Corte Constitucional: “A mí no me han notificado nada”

Decisión del alto tribunal busca limitar los discursos de odio hacia personas LGBTIQ - crédito Westcol / Instagram

La Corte Constitucional emitió por primera vez una orden hacia un influencer antioqueño Luis Villa, conocido como Westcol, dictaminando la necesidad de realizar una publicación que eduque sobre los daños causados por discursos de odio y discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+.

Es preciso mencionar esta acción legal inédita busca combatir los efectos negativos de las expresiones discriminatorias y de odio amplificadas por personalidades influyentes en las redes sociales.

De igual forma, cabe recordar que el origen de esta decisión judicial proviene de comentarios homofóbicos realizados por el creador de contenido durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch datada en marzo de 2023, los cuales suscitaron gran controversia en la opinión pública.

“Pueden decirme lo que quieran bro, pero eso no va conmigo. Ah, Westcol es un homofóbico, cero perro; o sea, que hagan sus mierdas y que el man sea cacorro, pero que no me traiga otro man ni por el putas, pues, enciendo a esa gonorrea a balín. Si le gusta tanto que le den por ese culo, le hago otros 17 huecos para que le den. Uy papi, lo fulmino a balazos. Que no venga por acá a joderme la vida”, fueron las controversiales declaraciones emitidas por el paisa en aquella transmisión.

A pesar de que el afamado influenciador, debido a la fuerte presión social y tras convertirse en tendencia por el calibre de sus palabras, ofreció disculpas, según él, dos días después de lo sucedido mediante Instagram, reconociendo su error y manifestando un cambio de perspectiva gracias al diálogo con amigos, familiares y seguidores afectados, la Corte exigió medidas que van más allá de un simple acto de contrición.

El fallo judicial marca un giro en la responsabilidad social de los creadores de contenido digital, obligando al reconocido influencer a redimirse a través de la educación - crédito @westcol__official / Tiktok

La reacción de Westcol tras el fallo del tribunal

Una vez dictado el fallo por parte de tribunal, Luis Villa apareció nuevamente en sus redes sociales indicando que ya le había dado solución al dilema ofreciendo disculpas. “Muchas personas obviamente no están de acuerdo con mis comentarios y bueno, pues al fin al cabo lo que me tocaba hacer es pedir perdón porque a mí no me han notificado de nada más, pero se supone que lo que me tocaba decir era salir y pedir perdón por los comentarios que hice y eso ya lo hice yo hace mucho rato”, comentó el joven.

Sin embargo, Westcol no tuvo en cuenta que se según la Corte, deberá ahora participar en una jornada de capacitación mediante actividades pedagógicas sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ y difundir información educativa sobre el tema.

"Para Una Sociedad A La Que Le Importa Más Las Palabras Que Los Hechos", escribió el influenciador en el momento que ofreció disculpas públicas por sus comentarios en contra de la cominidad LGBTIQ - crédito westcol / Instagram

“Normalmente para nosotros hacer chistes es muy normal, hacer chistes negros, pesados, es muy normal y no sentimos menos, pero después de que hubo todo este problema a mí me escribieron familiares, amigos, y tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que me hicieron entender un punto de vista que yo no entendía, entonces me tocó ponerme en la posición de la persona detrás de la pantalla (...) La cagué re duro y pues la idea es que tomemos consciencia de esto, a lo bien, y que vean que entendí y que estoy arrepentido”, expresó Westcol en un video donde pide excusas a la comunidad aludida.

Además de las disculpas emitidas, Westcol había minimizado inicialmente la gravedad de sus acciones, argumentando haber “arreglado” la situación de inmediato. No obstante, no hizo mención a la parte integral del fallo que incluye su instrucción sobre los derechos LGBTIQ+ y la creación de contenido enfocado en ilustrar las consecuencias nocivas de la discriminación y el prejuicio. Este caso resalta la importancia de la responsabilidad social de los creadores de contenido en plataformas digitales y el papel de las instituciones judiciales en la protección de derechos fundamentales y la educación contra el odio y la discriminación.